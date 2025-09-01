Bonk Wall Street’e Giriyor! Bonk Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Halka açık bir şirket olan Safety Shot, Bonk (BONK) ekibiyle büyük bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Bu gelişme Bonk fiyatına ilişkin beklentileri artırırken, yatırımcılar “BONK fiyatı yükselir mi?” gibi sorular sormaya başladı.

Safety Shot, ağustos ayının sonlarında 30 milyon dolar yatırım aldı ve bunun bir kısmı Bonk’un kurucu üyelerinden geldi. Böylece meme coin’in büyüyen ekosistemi için yeni bir dönem başlamış oldu.

I don’t think people fully realize yet…$BONK is now directly tied to a Nasdaq-listed company with real revenue sharing and treasury reserves 🐕🔥@SafetyShotINC allocated $25M worth of $BONK into its Digital Asset Treasury, and secured a 10% revenue-sharing stake in @bonk_fun… pic.twitter.com/1bNgsYfCqz — bjoern 🐕 (@bjoernbonk) August 30, 2025

Bu yatırım 25 milyon dolar değerinde BONK tokenini içeriyor. Ayrıca şirket, dijital varlığı halka açık piyasalarda temsil etme konusundaki kararlılığını göstermek için SHOT olan kodunu BNKK olarak değiştirmek üzere başvuruda bulunacak.

Bonk’un kurucu üyeleri bu işbirliği sayesinde yönetim kurulunda %50 oy hakkına sahip.

Bu gelişme BONK’u olumlu yönde etkiledi ve ilk 5 meme coin arasında son 7 günde fiyat artışı kaydeden tek meme coin oldu.

BNKK aracılığıyla hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar, ABD’nin halka açık piyasaları aracılığıyla tokene yatırım yapma imkanına sahip olacak.

Bonk Fiyat Tahmini: BONK Fiyatı Büyük Bir Yükselişin Eşiğinde Olabilir

BONK’un 4 saatlik fiyat grafiği, tokenin kısa vadede volatil fiyat hareketleri sergileyebileceğine işaret ediyor.

BONK fiyatı yakında 0.000018 dolar seviyesini test edebilir ve daha sonra bu noktadan güçlü bir şekilde sıçrayabilir. Bu sıçramanın ardından 0.0000475 dolardaki direnç seviyesi test edilebilir.

Safety Shot ile yapılan bu işbirliği Bonk fiyatının güçlü bir ivme yakalamasını ve 0.00010 dolar seviyesini hedeflemesini sağlayabilir. Bonk’un bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %425’lik bir artış anlamına geliyor.

0.00060 doların üzerinde bir kırılma gerçekleşirse ralli başlayabilir. Ancak ihtiyatlı yatırımcılar 0.0000475 dolar seviyesinin aşılmasını bekleyebilir.

Altcoin piyasası genelinde yükseliş sinyalleri görülürken Maxi Doge (MAXI) gibi yılın en iyi kripto ön satış projeleri de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebilir. MAXI token ön satışı yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor ve şimdiye kadar 1.7 milyon dolar fon toplandı.

Değerlendirilebilecek Bir Alternatif: Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) , meme coin alanına yeni bir soluk getirerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Projenin ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund aracılığıyla 1000 kata varan kaldıraçla yüksek potansiyelli tokenlere yatırılacak.

Risk iştahı yüksek olan yatırımcılara hitap eden Maxi Doge’nin ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceğine dair tahminler var.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

Kripto ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

