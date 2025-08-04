BONK Fiyatı Toparlandı: Büyük Bir Yükseliş mi Geliyor?

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Bonk ($BONK), geçen hafta kaydettiği düşüşün ardından %3’lük bir toparlanma kaydetti. BONK eşik seviyelere yaklaştığı ve kilit destek seviyesini koruduğu için bir sonraki hamlesine hazırlanıyor olabilir.

BONK ekosistemi büyürken tokene yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi de önemli ölçüde arttı. Yatırımcılar şimdi BONK’un kaydettiği sıçramanın sürdürülebilir bir yükselişe dönüşmesini bekliyor.

Kaynak: CoinMarketCap

BONK Sahiplerinin Sayısı 1 Milyona Yaklaşıyor

BONK, son zamanlardaki fiyat dalgalanmalarına rağmen 2.12 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 46. kripto para konumunda.

Kaynak: SOLSCAN

BONK’a yönelik iyimserliği tetikleyen en büyük faktörlerden biri meme coin’in kullanıcı tabanının hızla büyümesidir. Şu anda 977.203 token yatırımcısı bulunuyor ve bu sayı giderek artıyor. Token kullanıcılarının sayısı 1 milyona ulaştığında 1 trilyonluk tokenin yakılması bekleniyor.

BONK, kurumsal yatırımcılarından da büyük ilgi görüyor. Grayscale’in 3. çeyrek raporuna BONK’u dahil etmesi projenin itibarını artırdı.

Tüm bunlara ek olarak ortaklıklarla ilgili gelişmeler de tokenin ilgi görmesini sağlıyor. BONK kısa bir süre önce Dabba Network ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu işbirliği kapsamında BONK kullanarak internet bağlantısı alımlarına imkan tanınıyor. Ayrıca bu süreçte söz konusu BONK tokenlerin bir kısmı yakılıyor.

Bu arada BONK tokenin yaygın kabul görmesi, Bonk ağının 13 blok zincirindeki 400’den fazla uygulamaya entegre edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bonk’un gelişiminde etkili olan bir diğer faktör de ağın Magic Eden, Jupiter ve Orca platformlarıyla bağlantı kurarak Solana ekosistemi içinde ortaklıklar kurmasıdır.

$BONK Found the Floor? Testing a Key Support Zone! 🟢 bounce 🚀$BONK is currently testing a critical 'Support Area' on the daily chart, precisely between $0.0000024 and $0.0000025. This zone could be the floor for a potential relief rally towards the overhead 'Supply Zone'.… pic.twitter.com/DF6RZYcPYe — 𝐊𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐠𝐡𝐚𝐫 (@Karman_1s) August 3, 2025

Bu arada BONK’un resmi launchpad’i LetsBonk.fun, Solana ağındaki yeni meme coin lansmanlarının yaklaşık %64’ünü oluşturuyor. Ayrıca BONK’un deflasyonist döngüsüne de katkıda bulunan LetsBonk.fun, halihazırda 500 milyardan fazla token yaktı.

Artan yatırımcı sayısı, deflasyonist mekanizmalar, kurumsal yatırımcı ilgisi be teknik destek, BONK’un kayda değer bir toparlanmaya hazır olduğunu ve kısa vadede daha fazla yükselebileceğini düşündürüyor.

$BONK/$USDT 0.00002390 Dolarda Destek Buldu: BONK Fiyatı Yükselir mi?

BONK, 0.00004087 dolardan düşmesinin ardından 0.00002390 dolardaki 0.618 Fibonacci geri çekilme seviyesinde destek buldu.

Genel olarak bakıldığında BONK’un trendi sağlam görünüyor. Ancak haziran ayının sonlarından bu yana Bonk’un fiyat hareketlerini yönlendiren yükselen trend desteğinin kırılması, trendin zayıfladığına işaret ediyor.

BONK fiyatı şu anda 0.00002660 dolar civarında işlem görürken, 0.00002714 dolardaki 0.5 geri çekilme seviyesinin üzerinde istikrar kazanmaya çalışıyor.

$BONK/$USDT fiyat grafiği, 4 Ağustos (Kaynak: TradingView)

Bununla birlikte BONK’un RSI’si 48.17 seviyesinde olup, altcoin’in nötr bölgede olduğunu gösteriyor.

MACD de benzer bir tablo çiziyor. MACD, sinyal çizgisinin üzerine çıksa da her ikisinin de sıfırın altında olması güçlü bir ivme olmadan gerçekleştiriken toparlanma girişimine işaret ediyor. MACD histogramı kısa bir süre önce yeşile döndü ancak hacim düşük olduğu için bu sinyal doğrulanmadı.

$BONK/$USDT türev verileri – 4 Ağustos (Kaynak: Coinglass)

Bu arada BONK’un açık pozisyonlarının %4.23 düşüşle 37.97 milyon dolar seviyesine gerilemesi, spekülatif işlemlerin azaldığını gösteriyor.

Açık pozisyonlardaki bu düşüş, fiyattaki küçük bir toparlanmanın ardından görüldü. BONK’un long/short oranının 1.0’in altında olması dengeli bir duyarlılığa işaret ediyor.

Öte yandan tasfiye verilerine bakıldığında son 24 saatte çok büyük tasfiyeler gerçekleşmediği, yaklaşık 65 bin dolar değerinde pozisyonun tasfiye olduğu görülüyor.

BONK’un toparlanmasını sürdürmesi için 0.00002714 dolar seviyesini aşması ve güçlü bir hacimle bu seviyenin üzerinde kalması gerekiyor.

Bu durumda 0.00003038 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviye aşılırsa izlenmesi gereken diren seviyesi 0.00003439 dolar olacaktır. Ancak BONK fiyatı 0.00002390 doların üzerinde gücünü koruyamazsa 0.00001928 dolara ve 0.00001711 dolara gerileyebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.