Bonk Fiyat Tahmini: Meme Coin Çılgınlığı Başlıyor mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

BONK son 30 günde güçlü bir düzeltme yaparak %27 değer kaybetti. Ancak Bonk fiyat tahminlerine göre, tokenin kilit destek seviyesini koruması halinde %80’den fazla değerlenme ihtimali var.

BONK’un işlem hacmi son 24 saatte hafif bir gerilemeyle 215 milyon doalr seviyesine geriledi ancak hala tokenin dolaşımdaki arzının %13’üne tekabül ediyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta faiz indirimi mesajları vermesinin ardından kripto piyasası genelinde yükseliş görülmüştü.

Ancak daha sonra piyasa yeniden düşüşe geçti. Öte yandan son 24 saatte 300 milyon dolardan fazla kripto pozisyonu tasfiye oldu.

BONK şu anda “golden pocket” olarak bilinen bölgede bulunuyor. Bu bölge, 0.618 Fibonacci seviyesi ile 0.000022 dolardaki günlük destek seviyesi arasında kalan bölgedir.

BONK fiyatı bu bölgeden güçlü bir şekilde sıçrayarak 0.00039 dolar hedefine yükselebilir.

Bonk Fiyat Tahmini: Düşen Üçgen Kırılımı Güçlü Bir Fiyat Hareketiyle Sonuçlanabilir

Bonk (BONK) 0.000040 dolar direncini gördüğünden beri güçlü bir düşüş trendinde. Satış baskısı öylesine güçlüydü ki BONK fiyatının bu seviyeye ulaşmasının ardından %50 değer kaybetmesine yol açtı.

Ancak BONK’un bugünkü fiyat hareketleri, meme coin’in kilit trend desteğini görebileceğine ve önümüzdeki birkaç gün içinde güçlü bir toparlanma kaydedebileceğine işaret ediyor.

BONK’un 0.000039 dolar seviyesini görmesi pozitif fiyat tahminlerini doğrulayacaktır. Bu arada meme coin’in 0.000065 dolar ve ardından 0.0001 doları görme ihtimali var. Bu senaryo gerçekleşirse BONK fiyatı %425 artabilir.

Bu arada BONK fiyatı düşmeye devam etse de negatif ivmenin etkisini yitirmesiyle birlikte göreceli güç endeksi (RSI) de istikrar kazanmaya başladığına dair belirtiler veriyor.

Meme coin pazarı genelinde bir toparlanmanın görülme ihtimali var ve Maxi Doge (MAXI) gibi en iyi kripto ön satış projeleri de bu yükselişten yararlanabilir. Maxi Doge’nin ön satışı yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar fon toplandı.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.