BNB Rekor Kırdı, Intel’i Solladı: Yeni Hedef 2.000 Dolar mı?

BNB, Pazar sabahı yükselişini sürdürerek 1.087 dolara ulaştı ve yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kaydetti.

Yazının yazıldığı sırada, BNB son 24 saatte %6,2 değer kazanarak 1.062 dolardan işlem görüyor. Cumartesi günü 984 dolardan başlayan sert yükselişle birlikte haftalık kazanç %13’e ulaştı.

Haziran sonunda görülen 602 dolarlık dipten bu yana güçlü bir toparlanma yaşayan BNB, bu dönemde %80’den fazla değer artışı kaydederek BTC ve XRP gibi büyük kripto para birimlerinin performansını geride bıraktı. Güncel fiyatıyla 147 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan BNB, yaklaşık 138 milyar dolarlık piyasa değeriyle işlem gören Intel’i de geride bıraktı.

BNB’s $142.6B market cap now surpasses Intel, moving up the global market rankings. pic.twitter.com/YBhJdsqZ1X — Binance (@binance) September 20, 2025

Binance, BNB’nin dört haneli seviyelere ulaşmasını “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirirken, piyasada şimdi gözler bir sonraki psikolojik eşik olan 2.000 dolara çevrilmiş durumda.

Öte yandan BNB Chain ekibi, BNB Chain Wallet (BEW) tarayıcı uzantısının sonlandırılacağını açıkladı. BEW, 15 Ekim 2025 itibarıyla Chrome ve Firefox mağazalarından tamamen kaldırılacak.

15 Eylül 2025’ten bu yana güncelleme ve destek almayan uzantı, kullanıcıların seed ifadelerini veya özel anahtarlarını güvenli şekilde yedeklemeleri halinde fon güvenliğini etkilemeyecek. Kullanıcılar varlıklarını başka cüzdanlarda kurtarabilecek.