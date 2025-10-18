BNB Fiyat Tahmini: BNB’nin Olumlu Performansı Altcoinler İçin Ne Anlama Geliyor?

Binance Coin (BNB), kripto piyasasındaki keskin düzeltmelere rağmen beklenenden daha dirençli bir performans sergiliyor.

Kısa süreliğine 1.100 doların altına gerileyen BNB, hızla toparlanarak 1.100 dolar seviyesine yükseldi ve haftayı en büyük beş kripto para arasında açık ara en iyi performans gösteren token olarak kapattı.

Geçen haftaya göre %3,6 değer kaybı yaşasa da, BNB yılbaşından bu yana %83’lük etkileyici bir artış gösterdi. Bu, Binance ekosisteminin piyasalardaki sürekli belirsizliğe rağmen ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Bu istikrarın büyük kısmı, Binance’in geçen haftaki ani çöküşe yanıt olarak başlattığı 400 milyon dolarlık tazminat fonundan kaynaklanıyor.

Söz konusu flash crash, büyük borsalarda toplam 19 milyar dolarlık likidasyona yol açmıştı. Fon, özellikle yüksek riskli meme coin’lerden dolayı zarar gören yatırımcılara yardımcı olmayı hedefliyor ve belirli BNB airdroplarıyla kısmi geri ödemeler sunuyor.

They announced they'd pay $400 million in compensation—essentially hush money—to get investors to ignore the recent robbery.

If everything is truly transparent and you weren't involved in this 'robbery,' then what exactly are you compensating for?

I'm calling on all fellow… pic.twitter.com/rKLBje7Pvp — 🇹🇷ƘємαƖ 💫 (@BTC_USDT_LTC) October 14, 2025

Borsa tüm kayıpları karşılamasa da, hızlı müdahalesi yatırımcı güvenini yeniden tesis etti ve olası ciddi itibar kaybını önledi. Bu adım, Binance’in aşırı piyasa stresinde bile güvenilir bir platform olduğu imajını pekiştirirken, dolaylı olarak BNB’nin toparlanmasını da destekledi; zira yatırımcı güveni doğrudan token değerini etkiliyor.

Binance Coin Teknik Görünümü: BNB Kritik Destekleri Savunuyor

Teknik açıdan BNB, geniş bir düşen kanal içinde işlem görmeye devam ediyor; ancak alıcılar 1.100–1.120 dolar aralığını kararlı bir şekilde savunuyor.

1.040 dolardan başlayan toparlanma, destek seviyelerinde birikim yaşandığını gösteriyor. Öte yandan, 50-EMA hâlâ 100-EMA’nın altında bulunuyor ve bu durum kısa vadede düşüş baskısının devam ettiğine işaret ediyor.

Momentum göstergeleri karışık sinyaller veriyor; RSI 40 seviyesinde ve bu da döngünün nötrden hafif düşüşe doğru bir noktada olduğunu gösteriyor.

Eğer BNB 1.138 doların üzerine çıkabilirse, düşen formasyon geçersiz hale gelebilir ve fiyat 1.192 ya da 1.251 dolar seviyelerine doğru yükselebilir. Ancak 1.020 doların altına düşüş, daha önce birikim alanı olarak işlev görmüş 978–928 dolar bölgesinin test edilmesine yol açabilir.

Öne çıkan teknik seviyeler:

Direnç: 1.138 ve 1.192 dolar

Destek: 1.020 ve 978 dolar

RSI: 40, zayıf bir yükseliş momentumunu işaret ediyor

$BNB has been gliding smoothly along its bullish trendline since $600, all the way to $1300.



Now, price is approaching that same trendline again, right where a previous resistance and bullish FVG intersect.



Easy setup here, a new ATH is inevitable. pic.twitter.com/eIg8RNCGLe — BATMAN ⚡ (@CryptosBatman) October 17, 2025

Analist BATMAN ayrıca, BNB’nin uzun vadeli yapısının 600 dolardan başlayan yükselen trend çizgisiyle uyumlu olduğunu belirtti; bu da fiyat istikrarı 1.100 dolar üzerinde sürdüğü sürece olası bir boğa senaryosunun korunabileceğini gösteriyor.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi mi?

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yepyeni bir boyut kazandırıyor. BTC güvenlik konusunda hâlâ standart kabul edilirken, Bitcoin Hyper uzun süredir eksik olan bir özelliği sunuyor: Solana seviyesinde hız.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin-native Layer 2 olarak tasarlanan proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiriyor.

Sonuç: son derece hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin üretimi, tümü Bitcoin’in güvenliğiyle destekleniyor.

Consult tarafından denetlenen proje, benimsenme süreci ilerledikçe güven ve ölçeklenebilirliği öncelikli hedef olarak öne çıkarıyor. Ön satış süreci şimdiden 23,9 milyon doları aşarak güçlü bir momentum yakaladığını gösteriyor; tokenlar sonraki fiyat artışından önce yalnızca 0,013125 dolardan satılıyor.

Bitcoin aktivitesi arttıkça ve BTC tabanlı verimli uygulamalara talep yükseldikçe, Bitcoin Hyper iki büyük kripto ekosistemini birleştiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Bitcoin temeli inşa ettiyse, Bitcoin Hyper onu tekrar hızlı, esnek ve eğlenceli hâle getirebilir.