BNB Coin Fiyat Tahmini: BNB Kasımda Rekor Seviyeleri Görür mü?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 31, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Binance Labs’in yeni bir araştırmasına göre BNB Coin son zamanlarda son derece iyi performans gösteriyor.

BNB Chain şu anda DEX işlem hacmi, aktif kullanıcılar ve aktif stablecoin adresleri açısından lider konumda bulunuyor.

BNB bir yılda %113 değerleenerek ETH, BTC ve SOL’dan daha iyi performans gösterdi. Öte yandan BNB’nin Robinhood ve Coinbase’de listelenerek ABD piyasalarına girmesi de altcoin için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BNB is emerging as the core engine of Web3, where user activity and yield converge within the largest on-chain economy bridging DeFi, CeFi, and TradFi.



Proven evidence:

→ @BNBCHAIN ranks #1 in DEX trading volume (~$19B/day, ~61% market share)

→ #1 in daily active addresses… https://t.co/4aYwxVbqHQ — YZi Labs (@yzilabs) October 29, 2025

Aster Lansmanı BNB Chain’de Kırılmayı Tetikledi

BNB Chain şu anda DEX pazarında önemli bir paya sahip olup, DeFi alanındaki en büyük DEX payını elde tutuyor. BNB Chain’in bu başarısı büyük ölçüde ASTER token lansmanından kaynaklanıyor. Token lansmanının ardından platformun toplam hacmi 2.8 trilyon doları aştı.

Binance, BNB’nin Web3 alanındaki rolüne de dikkat çekti. Binance, BNB tokenin CeFi ve DeFi arasında köprü kurduğunu, bu nedenle kripto alanının büyümesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Binance’in küresel CEX hacminin yaklaşık yarısını kontrol ettiği ve BNB’nin token yakma mekanizması sayesinde dolaşımdaki arzın sürekli olarak azaldığı göz önüne alındığında, coinin tüm zamanların en yüksek seviyesini aşıp 1.000 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişini sürdürebileceği düşünülüyor.

Yatırımcılar şimdi BNB fiyatının ne olacağını merak ediyor.

BNB Coin Fiyat Tahmini: BNB Kasımda Rekor Fiyata Ulaşabilir mi?

Kaynak: BNBUSD / TradingView

BNB 1.060 dolar ile 1.080 dolar arasındaki kilit destek bölgesini koruyor. Bu bölge daha önce güçlü bir talep bölgesi olarak öne çıkıyordu. BNB fiyatı yüksek seviyelerde ret gördükten sonra bu bölgede yatay seyir izlemeye başladı. Bu durum alımların devam ettiğini ancak ivmenin azaldığını gösteriyor.

BNB’nin RSI’si şu anda 44 civarında olup ivmenin zayıf olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla BNB’nin ivme yakalaması için alımların artması gerekiyor.

BNB destek seviyesini korur ve 1.180 doların üzerine çıkarsa 1.250 dolar ile 1.360 dolar bölgesine doğru yükselebilir. Ancak BNB fiyatı 1.060 doların altına düşerse 1.000 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.

Balinalar Maxi Doge Satın Alıyor

BNB coin’in yükselişini sürdürmesi beklense de yatırımcılar alternatif kripto paraları da değerlendirmek isteyebilirler. Değerlendirilebilecek alternatifler arasında genellikle ilk listelemelerini takiben güçlü fiyat artışları yaşama potansiyeli barındıran ön satış coinleri de yer alıyor.

Yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge, piyasaya yeni bir soluk getiriyor. Maxi Doge güçlü token ekonomisi, staking ödülleri ve güçlü likiditeyle dikkatleri üzerine çekti.

Projenin ön satışında şimdiye kadar 3.84 milyon dolar toplandı. Ayrıca Maxi Doge staking işlemlerinde %79’a varan APY sunuyor. Maxi Doge’nin staking imkanı sunması, yatırımcıların büyük fiyat artışlarını beklemek zorunda kalmadan pasif gelir elde edebilecekleri anlamına geliyor.

Son zamanlarda yaşanan düşüşün ardından kripto piyasasının yeniden toparlanması beklenirken Maxi Doge’nin de giderek büyüyen topluluğu ve cazip staking getirileriyle ilerleyen zamanlarda iyi performans göstermesi bekleniyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.