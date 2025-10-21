BNB Bir Haftada Yüzde 10 Değer Kaybetti: BNB Fiyatı 1.000 Doların Altına Düşer mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatı için gümrük vergilerini artırma kararının ardından BNB son 7 günde %10 değer kaybetti. BNB fiyatı 1.070 dolardaki destek seviyesini görürken daha fazla düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

BNB’nin 24 saatlik işlem hacmi 3.8 milyar dolar seviyesinde olup tokenin dolaşımdaki arzının %2.5’ini oluşturuyor. İşlem hacminin nispeten sabit kalması satış baskısının azaldığını gösteriyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksinin sadece 15 gün içinde 62’den 33’e düşmesi, son gelişmelerin ardından yatırımcıların panik halinde olduğunu gösteriyor.

Piyasada son zamanlarda yaşanan gerilemeye rağmen BNB en iyi performans gösteren kripto paralardan biri olarak öne çıkıyor. BNB yıl başından bu yana %53.6 değerlenerek yıllık bazda sadece %16.6 değer kazanan Ethereum’dan (ETH) çok daha iyi performans gösterdi.

BNB Fiyat Tahmini

CryptoQuant verilerine göre Binance’in Bitcoin (BTC) akışları bir kez daha negatif bölgeye düştü. Bu durum yatırımcıların satış yapmak yerine birikim yaptıklarını gösteriyor.

Negatif fon akışları yatırımcıların tokenlerini borsalardan sıcak ya da soğuk cüzdanlara aktardığını gösteriyor. Bu, tokenlerin uzun bir süre elde tutulmasının planlandığı anlamına geliyor.

BNB’nin günlük fiyat grafiğine bakıldığında tokenin kısa bir süre önce 1.070 dolardaki desteğe ulaştığı görülüyor. Piyasa genelinde toparlanma görülürse BNB bu noktadan güçlü bir şekilde sıçrayabilir.

Ancak BNB fiyatı 200 günlük EMA’nın altına düşerken, göreceli güç endeksi (RSI) ise 14 günlük hareketli ortalamanın altına düştü. Bu durum olumsuz bir sinyal olup BNB’nin 1.000 doların altına düşebileceğini düşündürüyor.

Bu durumda BNB fiyatı 935 dolar civarında destek bulabilir. BNB’nin bu seviyeye düsmesi %13.4 oranında değer kaybı anlamına geliyor.

