BlackRock’un Bitcoin Hamlesi Piyasada Manipülasyon Tartışması Başlattı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, blockchain verilerine göre tarihin en büyük ETF alımlarından bazılarını gerçekleştirdikten yalnızca birkaç gün sonra milyonlarca dolarlık Bitcoin transferi yaptı.

Bu hareket, kripto piyasasında tartışmaları tetikledi. Bazı yatırımcılar bunu “manipülasyon” olarak yorumlarken, diğerleri ise işlemleri rutin portföy dengeleme faaliyetleri kapsamında değerlendiriyor.

BlackRock, 1 Milyar Dolarlık ETF Alımlarının Ardından Bitcoin’de Milyonlarca Dolar Taşıdı

On-chain veri platformu Arkham’a göre, BlackRock’un takip edilen kripto para portföyü şu anda 98,95 milyar dolar değerinde ve portföyün neredeyse tamamı Bitcoin ve Ethereum’dan oluşuyor.

Bitcoin, portföyün büyük kısmını oluşturuyor; 746.016 BTC, yaklaşık 82,43 milyar dolar değerinde ve toplamın %83’ünü kapsıyor.

Ethereum ise 3,762 milyon ETH ile 16,51 milyar dolar değerinde ve portföyün yaklaşık %16,7’sini temsil ediyor. BTC ve ETH birlikte BlackRock’un toplam kripto varlıklarının %99,7’sini oluştururken, diğer varlıklar neredeyse ihmal edilebilir seviyede.

Veriler, son 24 saat içinde 300 BTC’lik yaklaşık 33,5 milyon dolarlık işlemler de dahil olmak üzere onlarca yapılandırılmış transferi farklı adreslere gönderildiğini gösteriyor. Daha küçük işlemler de gözlemlendi; örneğin 201,7 BTC’lik bir transfer yaklaşık 22,6 milyon dolar değerinde gerçekleşti.

İşlemlerin tutarlılığı, düzensiz cüzdan hareketlerinden ziyade ETF takas akışları veya portföy dengeleme faaliyeti olduğunu düşündürüyor.

Ayrıca Ethereum varlıklarında böyle transferler gözlemlenmedi; bu da ETH’nin saklama altında pasif olarak tutulduğunu, Bitcoin’in ise ETF ile ilişkili likidite yönetiminin merkezi olarak kullanıldığını gösteriyor.

Bu işlemler, geçen hafta gerçekleşen büyük bir birikim dalgasını takip ediyor. 14 Ağustos’ta, ABD Üretici Fiyat Endeksi verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve kripto piyasalarını sert düşüşe zorlamasının ardından, BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) ve iShares Ethereum Trust (ETHA) tarihlerinin en büyük günlük alımlarından birini gerçekleştirdi.

Firma, 4.428 BTC’yi yaklaşık 526 milyon dolar karşılığında ve 105.900 ETH’yi 488 milyon dolar değerinde alarak, tek bir günde 1 milyar doları aşan bir yatırım yaptı.

Zamanlama dikkat çekiciydi. ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz ayı PPI’nin %0,9 arttığını, beklentilerin %0,2 olduğunu ve Şubat 2025’ten bu yana en keskin artışı kaydettiğini bildirdi.

Düşüşe rağmen BlackRock, ETF ürünlerine agresif alımlarına devam etti. 18 Ağustos’ta firma 568 BTC’yi 62,6 milyon dolar karşılığında ve 65.901 ETH’yi 292,6 milyon dolar değerinde satın aldı.

Ertesi gün, 413 BTC için 46 milyon dolar ve 73.864 ETH için 342,6 milyon dolar daha aldı. İki gün içinde BlackRock neredeyse 750 milyon dolarlık yeni kripto pozisyonu eklemiş oldu.

Bu hamleler, firmanın dijital varlık piyasaları üzerindeki artan etkisini gösteriyor. Sadece 746.000 BTC’lik pozisyonu, Bitcoin’in toplam dolaşımdaki arzının %3,5’inden fazlasını temsil ediyor. 3,7 milyon ETH varlığı ise Ethereum arzının yaklaşık %3,1’ine denk geliyor.

Bitcoin, portföyün ana rezerv varlığı olarak ETF operasyonları aracılığıyla aktif biçimde kullanılırken, Ethereum uzun vadeli stratejik rezerv rolünü üstleniyor.

Agresif birikim, son yatırımcı duyarlılığıyla tezat oluşturuyor. ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta üst üste altı gün çıkış kaydederek 1 milyar dolardan fazla fon çekti.

En büyük günlük geri çekilme 19 Ağustos’ta gerçekleşti; Bitcoin rekor seviyelerden düştükçe 523 milyon dolar çekildi.

Ethereum ETF’leri, Ağustos Ayında 4 Milyar Dolarlık Girişle Bitcoin’i Geride Bıraktı

Ether spot borsa yatırım fonları (ETF’leri) Ağustos ayında sert bir toparlanma gösterdi ve milyarlarca dolarlık yeni sermaye çekerek günlük girişlerde Bitcoin ETF’lerini geride bıraktı.

SoSoValue verilerine göre, ABD’de listelenen Ether ETF’leri bu ay 4 milyar dolarlık net giriş aldı ve toplam varlıklarını 30,17 milyar dolara yükseltti. Bu rakam, Ethereum’un piyasa değerinin %5,4’üne denk geliyor.

Temmuz 2024’teki lansmanından bu yana Ether ETF’leri toplamda 13,6 milyar dolar çekti ve Ağustos, kayıtlardaki ikinci en güçlü ay olarak öne çıktı.

Ayın başındaki dalgalı seyrin ardından dönüş başladı. 19 Ağustos’ta Ether ETF’leri, Fidelity ve Grayscale kaynaklı yoğun geri alımların etkisiyle tarihlerindeki en kötü işlem gününü yaşadı ve 429 milyon dolarlık çıkış kaydetti.

Bunun hemen ertesi günü ise girişler patladı. BlackRock’un iShares Ethereum Trust (ETHA) 21 Ağustos’ta 233,6 milyon dolar eklerken, Fidelity’nin FETH fonu 28,5 milyon dolar giriş aldı ve net girişler yaklaşık 288 milyon dolara ulaştı. Momentum, 22 Ağustos’ta 337,7 milyon dolar, 25 Ağustos’ta 443,9 milyon dolar ve 26 Ağustos’ta rekor 455 milyon dolar ile devam etti.

BlackRock, Ether ETF’lerinde açık ara lider konumunda. ETHA ürünü tek başına 17,2 milyar dolarlık net varlık tutuyor ve piyasanın yarısından fazlasını oluşturuyor. Fidelity 3,7 milyar dolar ile ikinci sırada, Bitwise’in ETHV fonu ise 3,2 milyar dolara ulaştı. Grayscale’in uzun süredir çıkışlarla boğuşan ETHE fonu ise nadir olarak pozitif girişler kaydetti; örneğin 27 Ağustos’ta 5,7 milyon dolar.

Bu artış, kurumsal duyarlılığın değiştiğini gösteriyor. 21–26 Ağustos arasında Ether ETF’leri 1,83 milyar dolar çekerken, Bitcoin fonları sadece 171 milyon dolar topladı. 26 Ağustos’ta Ethereum ETF’leri 455 milyon dolar giriş alırken, Bitcoin ETF’leri yalnızca 81 milyon dolar ile yetindi.

Analistler, bu girişlerin Ethereum’a yönelik hızlanan kurumsal talebi yansıttığını ve onu Bitcoin’in yanında Wall Street’in ikinci büyük kripto yatırım aracı olarak konumlandırdığını belirtiyor.