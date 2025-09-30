BTC $113,007.48 0.56%
ETH $4,160.08 0.94%
SOL $206.61 -0.61%
PEPE $0.0000091 -0.81%
SHIB $0.000011 -1.00%
DOGE $0.22 -0.92%
XRP $2.84 -0.84%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Blockchain Haberleri

BlackRock’ın IBIT Fonu, Bitcoin Opsiyonları Açısından Deribit’i Solladı

Bitcoin BlackRock
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, Bitcoin opsiyonları açısından Deribit’i geride bıraktı.

Bloomberg, IBIT ile bağlantılı opsiyonların açık pozisyonlarının cuma günkü vade sonunun ardından yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu Deribit’te ise bu rakamın 32 milyar dolar olduğunu bildirdi.

IBIT opsiyonları Kasım 2024’te piyasaya sürüldü. Deribit ise 2016 yılında kuruldu ve uzun bir süredir Bitcoin opsiyonları açısından lider konumdaydı.

Bu gelişme, yatırımcıların Bitcoin’e erişme yollarının önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. Daha önce kaldıraç odaklı borsalar tercih edilirken, şimdi ise likiditenin düzenlemeye tabi ürünlere aktığı görülüyor.

Kurumsal Yatırımcı Talebi Piyasa Katılımını Artırıyor

IBIT sahip olduğu 87 milyar dolardan fazla varlıkla dünyanın en büyük Bitcoin borsa yatırım fonu haline geldi. IBIT’in hızlı büyümesi güçlü bir döndü yarattı. Artan likidite kurumsal sermaye çekerken, bu da daha güçlü piyasa katılımını destekliyor.

Öte yandan Deribit de popülerliğini koruyor. Platform, ağustos ayında yaklaşık 2.9 milyar dolara Coinbase tarafından satın alındı. Ancak Deribit’in opsiyon alanında liderliğini kaybetmesi, geleneksel finansın Bitcoin pazarında nasıl yer edindiğini gözler önüne seriyor.

Ocak 2024’te BlackRock tarafından piyasaya sürülen IBIT, yatırımcıların Bitcoin’e doğrudan erişebilmesi için tasarlandı. Ayrıca Coinbase Prime, ETF için saklama hizmetleri sunuyor.

IBIT Yatırımcılardan Büyük Bir Talep Görüyor

IBIT’in maliyet yapısı da dikkat çekiyor. %0.25’lik işlem ücretinin ilk yatırımcılar için kısa bir süreliğine %0.12 ‘ye çekilmesi, IBIT’in en hızlı büyüyen ETF olmasını sağladı. IBIT’in yönetim altındaki varlıkları sadece 341 işlem gününde 70 milyar dolara ulaştı.

Piyasa analistleri, IBIT’in bu büyümesinin ekosistemi yeniden şekillendirdiğini düşünüyor. Off-shore kuruluşlar hala spekülatif faaliyetlere ev sahipliği yapsa da kurumsal yatırımcı ilgisinin büyük bir kısmını düzenlemeye tabi ürünler çekiyor.

Öte yandan IBIT’in düzenlemeye tabi bir şekilde yatırım yapma imkanı sunması yatırımcılara cazip geliyor.

Buna karşılık Deribit’in hakimiyeti ise yüksek riskli kaldıraçları ve düzenlemeleri atlatmayı tercih eden yatırımcılardan kaynaklanıyor.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
SEC, LTC, XRP, SOL, ADA, Dogecoin ETF Başvurularını Geri Çektiriyor - Yeni Süreç Nasıl Olacak?
2025-09-30 10:13:52
Kazakistan, Binance ile Ulusal Kripto Rezervini Başlattı: İlk Yatırım BNB’de, Hedef $2.000 mı?
2025-09-30 11:22:10
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 30 Eylül 2025 – Bitcoin $114K’yı Aştı, Ethereum $4.200’ün Üzerinde Güçleniyor
2025-09-30 10:01:41
BlackRock’ın IBIT Fonu, Bitcoin Opsiyonları Açısından Deribit'i Solladı
2025-09-30 07:59:51
Snorter Bot Token 3 Hafta Kala 4,15M Doları Aştı: Lansmana Geri Sayım
2025-09-30 02:37:01
PepeNode 1,5M Dolar Ön Satış Sonrası 2026’da Madenciliği Yeniden Tanımlıyor
2025-09-30 01:58:07
Dijital Varlıklar 812 Milyon Dolar Çıkış Kaydetti, XRP ve Solana Giriş Gördü
2025-09-29 18:43:54
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Altcoin Haberleri
Kazakistan, Binance ile Ulusal Kripto Rezervini Başlattı: İlk Yatırım BNB’de, Hedef $2.000 mı?
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-09-30 11:22:10
Blockchain Haberleri
SEC, LTC, XRP, SOL, ADA, Dogecoin ETF Başvurularını Geri Çektiriyor – Yeni Süreç Nasıl Olacak?
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-09-30 10:13:52
Zehra Ahmed
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi