BlackRock’ın IBIT Fonu, Bitcoin Opsiyonları Açısından Deribit’i Solladı

BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, Bitcoin opsiyonları açısından Deribit’i geride bıraktı.

Bloomberg, IBIT ile bağlantılı opsiyonların açık pozisyonlarının cuma günkü vade sonunun ardından yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu Deribit’te ise bu rakamın 32 milyar dolar olduğunu bildirdi.

IBIT opsiyonları Kasım 2024’te piyasaya sürüldü. Deribit ise 2016 yılında kuruldu ve uzun bir süredir Bitcoin opsiyonları açısından lider konumdaydı.

Bu gelişme, yatırımcıların Bitcoin’e erişme yollarının önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. Daha önce kaldıraç odaklı borsalar tercih edilirken, şimdi ise likiditenin düzenlemeye tabi ürünlere aktığı görülüyor.

Kurumsal Yatırımcı Talebi Piyasa Katılımını Artırıyor

IBIT sahip olduğu 87 milyar dolardan fazla varlıkla dünyanın en büyük Bitcoin borsa yatırım fonu haline geldi. IBIT’in hızlı büyümesi güçlü bir döndü yarattı. Artan likidite kurumsal sermaye çekerken, bu da daha güçlü piyasa katılımını destekliyor.

Öte yandan Deribit de popülerliğini koruyor. Platform, ağustos ayında yaklaşık 2.9 milyar dolara Coinbase tarafından satın alındı. Ancak Deribit’in opsiyon alanında liderliğini kaybetmesi, geleneksel finansın Bitcoin pazarında nasıl yer edindiğini gözler önüne seriyor.

Ocak 2024’te BlackRock tarafından piyasaya sürülen IBIT, yatırımcıların Bitcoin’e doğrudan erişebilmesi için tasarlandı. Ayrıca Coinbase Prime, ETF için saklama hizmetleri sunuyor.

IBIT Yatırımcılardan Büyük Bir Talep Görüyor

IBIT’in maliyet yapısı da dikkat çekiyor. %0.25’lik işlem ücretinin ilk yatırımcılar için kısa bir süreliğine %0.12 ‘ye çekilmesi, IBIT’in en hızlı büyüyen ETF olmasını sağladı. IBIT’in yönetim altındaki varlıkları sadece 341 işlem gününde 70 milyar dolara ulaştı.

Piyasa analistleri, IBIT’in bu büyümesinin ekosistemi yeniden şekillendirdiğini düşünüyor. Off-shore kuruluşlar hala spekülatif faaliyetlere ev sahipliği yapsa da kurumsal yatırımcı ilgisinin büyük bir kısmını düzenlemeye tabi ürünler çekiyor.

Öte yandan IBIT’in düzenlemeye tabi bir şekilde yatırım yapma imkanı sunması yatırımcılara cazip geliyor.

Buna karşılık Deribit’in hakimiyeti ise yüksek riskli kaldıraçları ve düzenlemeleri atlatmayı tercih eden yatırımcılardan kaynaklanıyor.