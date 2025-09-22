BlackRock’ın ETH Fonuna 500 Milyon Dolar Giriş! Ethereum Fiyatı 10.000 Dolar Olur mu?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 22, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yatırımcılar, son zamanlarda yaşanan düşüşe rağmen borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla ETH tokenleri biriktirmeye devam ediyor. Bu durum kısa vadeli Ethereum fiyat tahminlerini destekliyor.

Farside Investors verilerine göre BlackRock’ın ETH tabanlı fonuna 512 milyon dolar net sermaye girişi gerçekleşti. Yatırım fonlarına yüklü miktarda sermaye girişi gerçekleşmesi yatırımcıların dipten alım yaptıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ABD Merkez Bankası (FED) geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. FED’in önümüzdeki ay da benzer oranda bir indirime gitmesi bekleniyor.

Düşük faiz oranları genellikle yatırımcıları kripto paralar gibi riskli varlıklara iter. Bu durum, altcoin sezonu başladığında ETH gibi altcoinlere fayda sağlayabilir ve ETH’nin 10 bin dolara yükselmesine zemin hazırlayabilir.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH 10 Bin Dolar Olur mu?

Ethereum 4.000 dolardaki kilit destej seviyesine yaklaşıyor. Ayrıca 24 saatlik işlem hacminde %170’lik bir artış görüldü.

Dün kripto piyasası genelindeki tasfiyeler 1.5 milyar dolara ulaştı. Long pozisyon tasfiyelerinde 6 ayın rekorunun gerçekleşmesi, satış baskısının gücünü gözler önüne seriyor.

Ancak ETH 45 günün en düşük seviyesinde işlem gördüğü için alıcıların piyasaya girme ihtimali var.

ETH 3.000 dolar seviyesinden güçlü bir sıçrama kaydederse bir sonraki yükselişe hazır olduğunun sinyalini verecektir. Ethereum’un fiyat grafiği yaklaşık %143’lük bir fiyat artışına işaret ediyor. ETH böyle bir fiyat artışı yaşarsa 10.000 doları görebilir. 4.900 doların üzerinde bir kırılma bu pozitif görünümü doğrulayacaktır.

Bu arada Pepenode (PEPENODE) gibi yılın en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan ilgi görüyor.

Pepenode ($PEPENODE) Ön Satışında 1.4 Milyon Dolar Toplandı

Pepenode ($PEPENODE), oyuncuların sanal madencilik teçhizatları kurarak yeni tokenler çıkarmalarına imkan tanıyan bir madencilik oyunudur.

Daha fazla madencilik teçhizatı daha fazla çıktı anlamına geliyor. Bu arada en başarılı madenciler isimlerini liderlik tablosuna yazdırabilir ve PEPE ve FARTCOIN gibi meme coin’ler kazanabilirler.

Ön satıştan elde edilen gelirler Pepenode’un oyun dünyasını geliştirmek için kullanılacak. Ayrıca oyuncu sayısı arttıkça tokene yönelik talebin de artması bekleniyor.

Pepenode’un web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.