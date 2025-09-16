Bitwise Spot Avalanche ETF Başvurusu Yaptı

Bitwise, Avalanche ETF başvurusu yaptı; Avalanche Foundation hazine araçlarıyla 1 milyar dolar topladı.

Bitwise Asset Management, spot Avalanche ETF’i için SEC’e başvuru yaptı. Böylece şirket, kurumsal yatırımcılara düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden AVAX erişimi sunma yarışında VanEck ve Grayscale ile rekabete girdi.

Pasif yönetilecek fon, Avalanche’ın değerini operasyonel giderler hariç yansıtmayı hedefliyor. Dijital varlık saklama hizmeti ise Coinbase Custody tarafından sağlanacak.

Başvuruda, Delaware merkezli bir tröst yapısı ile geleneksel menkul kıymet piyasaları üzerinden Avalanche’a düşük maliyetli erişim imkânı sunulacağı belirtiliyor.

Tröst yalnızca AVAX token’larını tutacak ve fiyatlandırma için CME CF Avalanche-Dolar Referans Oranı kullanılacak. Bu oran, her gün ABD saatiyle 16.00’da birden fazla platformdan alınan verilerle hesaplanacak.

Öte yandan Avalanche Vakfı, aynı dönemde Hivemind Capital ve Dragonfly Capital liderliğinde iki kripto hazine aracı üzerinden 1 milyar dolar fon toplamayı hedefliyor.

Just in: Bitwise files Form S-1 for $AVAX ETF pic.twitter.com/DtvveAJqRH — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) September 15, 2025

AVAX İçin ETF Yarışı Kızışıyor, Birçok Şirket Onay Bekliyor

Bitwise’in başvurusu, VanEck’in Mart ayındaki dosyalaması ve Grayscale’in Nasdaq üzerinden Avalanche ETF dönüşümü için yaptığı Form 19b-4 başvurusunu takip ediyor.

Bloomberg Intelligence, bu yıl altcoin ETF’leri için yüksek onay olasılığı öngörüyor; kurumsal talep, başvuruları yalnızca Bitcoin ve Ethereum ürünlerinin ötesine taşıyor.

Bitwise daha önce regülasyon dalgalanmalarıyla karşılaşmıştı. SEC, Temmuz ayında şirketin 10 Kripto Endeks ETF’i için hızlandırılmış onay vermiş, ancak saatler sonra bu kararı durdurma emriyle geri çekmişti.

Çok varlıklı fon, Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana ile birlikte Avalanche’ı da kapsayacak şekilde planlanmış, onaylanmış bileşenlere %85 tahsis yapılması öngörülmüştü.

VanEck ise Avalanche tabanlı işletmelere özel bir Purpose-built Fon başlattı. Fon, yerel gerçek dünya varlık ürünleri ve tokenize para piyasası fonları kullanıyor. Hedef, finans, ödeme, oyun ve yapay zekâ sektörlerinde 100 milyon doları aşan piyasa değerine sahip dijital varlıklara yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak.

Grayscale’in Digital Large Cap Fund’ını ETF’ye dönüştürme planı, Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP ile birlikte Avalanche’ı da içeriyor. Fon, varlık dağılımını %79,9 Bitcoin ve %11,3 Ethereum olarak koruyor; geri kalan varlıklar onaylanmış altcoinler arasında paylaştırılıyor.

Rekabet ortamı, büyük kurumların Avalanche blokzinciriyle portföy yönetimi ve dijital varlık projelerinde aktif olarak ilgilenmeye başlamasıyla yoğunlaştı.

BlackRock ise Kasım 2024 itibarıyla USD Institutional Digital Liquidity Fund erişimini Ethereum’un ardından Avalanche’ı da kapsayacak şekilde genişletti.

Regülasyon Onay Süreci Belirsizliğini Koruyor, Hazine Araçları Lansmanı Başladı

SEC’in altcoin ETF’lerine yaklaşımı temkinli kalmaya devam ediyor; mevcut düzenlemelere teknik olarak uyum sağlansa da belirsizlik sürüyor.

Başkan Paul Atkins, önceki yönetim döneminde uygulanan “yaptırım yoluyla düzenleme” yaklaşımının ardından, net kurallar geliştirmek üzere bir kripto görev gücü kurdu.

Mart ayında alınması beklenen bir dizi altcoin ETF kararı, Ekim’e ertelendi. Komisyon, önerilen kural değişikliklerini değerlendirmek için “daha uzun süreye” ihtiyaç duyduğunu belirtti.

🇺🇸The SEC has delayed decisions on multiple altcoin spot ETFs, including XRP, Solana, and Litecoin, citing the need for more review. Analysts say it’s standard procedure and remain optimistic about approval.



#CryptoETFs #SEChttps://t.co/Q8aODggS0f — Cryptonews.com (@cryptonews) March 12, 2025

Onay süreci, 21 günlük kamu yorumu dönemlerini içeriyor; sektör paydaşları, nihai karar öncesi görüşlerini sunabiliyor.

Avalanche’ın proof-of-stake mutabakat mekanizması ve subnet mimarisi, enerji yoğun Bitcoin madenciliğinden farklılaşıyor. Ağın üç blok zincirli yapısı, token oluşturma, doğrulayıcı yönetimi ve akıllı sözleşmelere destek sağlarken, ana ağın güvenliği ve bütünlüğünden yararlanan özel izinli blok zincirleri oluşturulmasına imkân tanıyor.

Eş zamanlı başlatılan hazine araçları, SPAC yapıları ve özel yerleştirmeler aracılığıyla kurumsal güveni artırmayı hedefliyor.

Hivemind Capital’in 500 milyon dolarlık aracı Eylül’de tamamlanmayı hedeflerken, Dragonfly Capital’in eşdeğer SPAC’i ise Ekim’de nihai onay almayı planlıyor.

Yazının hazırlandığı sırada AVAX 29,91 dolardan işlem görüyor, teknik momentumun 30 dolarlık direnci test ettiğini gösteriyor.

Teknik Analiz AVAX’ta ETF Başvurusu Sonrası Patlama Momentumuna İşaret Ediyor

AVAX, saatlik grafikte klasik düşen kama (descending wedge) formasyonu sergiliyor. Token, formasyonun tepe noktası yakınında 29,90 dolardan işlem görüyor; üst trend çizgisi direnci ile dinamik destek seviyeleri birleşiyor.

Kama sınırlarının çoklu testlerinden kaynaklanan sıkışma etkisi, özellikle ETF başvurusu gibi katalizörlerle ani ve güçlü yönlü hareketler için uygun zemin yaratıyor.

Uzun vadeli haftalık grafikte ise AVAX, 2021 zirveleri civarında 147 dolar seviyesinden başlayan düşen trend çizgilerini aşıyor.

$AVAX path back to ATHs looks pretty clear from here.



Anywhere under $50 is free. pic.twitter.com/ppxaajNBde — K A L E O (@CryptoKaleo) September 15, 2025

Makro perspektif, tokenın döngü dipleri olan 8,50 dolardan %240’lık bir toparlanma kaydettiğini ve kritik 30-35 dolar direnç bölgesine yerleştiğini gösteriyor.

Mevcut kırılma seviyelerinin üzerinde sürekli işlem, ara dirençlerin minimum olması sayesinde 50 dolara kadar yol açabilir.

Bitcoin ve Ethereum ETF onayları, ilk açıklamaların haftalar içinde %50-100’lük fiyat artışlarına yol açtığını gösteriyor.

Teknik yapı, AVAX’ı düşen kama momentumunu kurumsal onay ile birleştirerek benzer hareketleri yakalamaya uygun konuma getiriyor.

Kısa vadede AVAX, başarılı kama kırılmalarının ardından 35-40 dolar bölgesini hedefliyor; uzun vadeli potansiyel ise minimum direnç yapıları sayesinde 50 dolara kadar uzanabilir.