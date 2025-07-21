Bitcoin’e İlgi Artıyor: Kripto Fonları Rekor Kırdı!

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CoinShares verilerine göre, dijital varlık yatırım ürünleri haftalık 4.39 milyar dolar girişle rekor kırdı. Daha önceki rekor, Aralık 2024’te kaydedilen 4.27 milyar dolardı. Bu arada dijital varlık yatırım ürünlerinin yönetim altındaki varlıkları da 220 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu yatırım ürünleri art arda 14 haftadır giriş görüyor. Bitcoin ve Ethereum ürünlerine ilginin artmasıyla birlikte yatırım ürünleri yıl başından bu yana 27 milyar dolar çekti.

Kurumsal Yatırımcılar Kriptoya Akın Ediyor

Bitcoin ve Ethereum’un yüksek hacimlerinin etkisiyle borsa yatırım ürünlerinin haftalık işlem hacmi 39.2 milyar dolara ulaştı.

Ethereum 2.12 milyar dolar giriş gördü ve 2025’te kaydettiği girişler 6.2 milyar dolara ulaştı. Ethereum’un daha önceki rekoru 1.2 milyar dolardı.

Kaynak: CoinShares

Son 13 günde gerçekleşen girişler, Ethereum’un yönetim altındaki toplam varlıklarının %23’üne tekabül ediyor.

Bitcoin 2.2 milyar dolar giriş gördü ve Bitcoin’in toplam hacminin %55’ini ETP işlem hacimleri oluşturdu.

ABD’de 4.36 milyar dolar giriş görülürken, İsviçre, Hong Kong ve Avustralya’da ise küçük de olsa pozitif akışlar gerçekleşti.

Kaynak: CoinShares

Bu fon akışları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin ilk kripto yasası olan GENIUS yasasını onaylamasıyla aynı zamana denk geldi.

Bu arada şu anda 273’ten fazla şirketin bilançolarında Bitcoin bulunurken, 5 Haziran’da bu sayı 124’tü.

Kurumsal Yatırımcı İlgisi Artarken Ethereum Art Arda Rekor Kırdı

Ethereum, 2.12 milyar dolarlık haftalık girişle daha önceki rekorların hepsini geçti. Ayrıca 13 haftada gerçekleşen toplam girişler, kripto paranın yönetim altındaki varlıklarının %23’üne tekabül ediyor.

Bitcoin’in aynı dönemde kaydettiği girişler ise yönetim altındaki varlıklarının %9.8’ine tekabül ediyor.

Spot Ethereum ETF’leri 14-18 Temmuz tarihleri arasında haftalık 2.18 milyar dolar giriş kaydederek yeni bir rekor kırdı ve art arda sekiz gün boyunca pozitif akış gerçekleşmiş oldu.

BlackRock’ın ETHA fonu kurumsal yatırımcılardan büyük bir ilgi görürken, Fidelity ve Grayscale’in ürünleri de talep görüyor.

Ethereum ETF’leri şu anda Bitcoin ürünleri karşısında önemli bir rakip olarak öne çıkıyor ve Bitcoin hakimiyeti artarken bu ETF’ler yatırımcılardan büyük bir ilgi görüyor.

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların Ethereum yatırım ürünlerine yönelmesiyle küresel ETP girişleri rekor seviyelere ulaşırken, haftalık işlem hacimleri de yıllık ortalamanın iki katına çıktı.

Bu arada Solana tabanlı yatırım ürünleri 39 milyon dolar giriş görürken, XRP 36 milyon dolar ve Sui 9.3 milyon dolar giriş gördü.

BlackRock, 2025’in ikinci çeyreği için 14.1 milyar dolar dijital varlık girişi bildirdi ve şirketin yönetim altındaki toplam varlıkları 79.6 milyar dolara ulaştı.

BlackRock ikinci çeyrekte 85 milyar dolar ETF girişi kaydetti ve bunun 14 milyar dolarlık kısmını dijital varlıklar oluşturdu.

Düzenlemeler Netleşirken Kurumsal Yatırımcı İlgisi Artıyor

Reuters‘a göre, dünya genelindeki şirketlerin Bitcoin varlıkları Temmuz 2024’ten bu yana %120 oranında arttı. Bu şirketler şimdi 859.000 Bitcoin’e sahip ve bu, BTC’nin 21 milyonluk arzının %4’üne tekabül ediyor.

ABD’nin GENIUS yasasıyla birlikte kurumsal yatırımcılar arasında rezervlere kripto ekleme trendi hız kazandı.

Reuters’ın raporları, spot Bitcoin ETF varlıklarının %5’inden azının emeklilik fonları gibi uzun vadeli yatırımcılar tarafından tutulduğunu, %10-15’inin ise hedge fonları ya da varlık yönetimi şirketleri tarafından tutulduğunu gösteriyor.

ETF yatırımcılarının büyük bir kısmının bireysel yatırımcılar olması, ETF’lerin daha fazla kabul görmesiyle kurumsal yatırımcı ilgisinin de çok daha fazla artabileceğini gösteriyor.

MicroStrategy şu anda sahip olduğu 600.000 BTC ile liderliğini korurken, Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet ise kısa bir süre önce 93 milyon dolar değerinde BTC satın alarak beşinci en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı oldu.

Benzer şekilde Fransa merkezli Blockchain Group 12.5 milyon dolar değerinde BTC satın alırken, İngiltere merkezli Smarter Web Company ise 24.3 milyon dolar değerinde BTC satın aldı.

Bireysel kripto ETF alımları ve fiyat artışları arasındaki korelasyon arttı. Vanda Research verileri, Trump’ın seçim zaferi ve ABD’nin son zamanlardaki kripto yasası çalışmaları sırasında bireysel yatırımcıların alımlarının arttığını gösteriyor.

Bu arada Bloomberg’in ETF analistleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bu yıl spot Solana, XRP ve Litecoin ETF’lerine onay verme olasılığının %95 olduğunu düşünüyor.

Ayrıca birden fazla varlığı izleyen bir kripto endeks ETF’inin de onaylanabileceği, böylece kurumsal yatırımcı ilgisinin artabileceği düşünülüyor.