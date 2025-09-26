Bitcoin’de Son Durum: Ohio’nun Kripto Hamlesi ve Daha Fazlası

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 26, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin son 24 saatte %2.75’lik bir düşüş kaydederek 109.750 dolar civarına geriledi. Peki kripto dünyasında neler oluyor? İşte öne çıkan gelişmeler.

ABD’nin Ohio eyaleti, kamu hizmetlerinde kripto ödemelerini kabul etmeye başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ohio Eyalet Sekreteri Frank LaRose, bu adım sayesinde eyaletin bir iş merkezi olarak cazibesinin artacağını söyledi. LaRose, ofisinin de kripto ödemelerini kabul edeceğini belirtti.

JUST IN: 🇺🇸 Ohio’s State Board of Deposit approved a vendor to accept #Bitcoin and crypto payments for state fees and services. pic.twitter.com/hvu65dslAL — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 25, 2025

ABD’li milletvekilleri de stratejik kripto rezervi oluşturmayı değerlendiriyor. Bu tür hamleler dijital varlıkların meşruiyetini artırırken, Bitcoin’in uzun vadede iyi performans göstermesini sağlayabilir.

XRP Ekosistemi Büyüyor

Ripple’ın XRP tokeni 19 Eylül’den bu yana %10 değer kaybetti ve şu anda 2.92 dolardan işlem görüyor. XRP 3.20 dolar ile 3.30 dolar civarında dirençle karşılaşırken, destek seviyesi ise 2.60 dolarda bulunuyor. Bu arada Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Seul 2025 XRP etkinliğinde boşta olan tokenlerden %8’e varan getiri elde etme fırsatı sunan mXRP’den bahsetti.

Ayrıca Ripple, RLUSD’nin tokenleştirilmiş fonlarda kullanılması için Securitize ile iş birliği yaptı. Altcoin’lerin kurumsal yatırımcılar arasında benimsenmesi, kripto piyasası duyarlılığını artırırken dolaylı olarak da Bitcoin’i destekliyor.

Stablecoin Şirketi RedotPay Unicorn Statüsüne Ulaştı

Ödeme şirketi RedotPay, 47 milyon dolar fon toplayarak sadece 18 ay içinde unicorn statüsüne ulaştı. Coinbase Ventures, Galaxy Ventures ve Vertex Ventures tarafından desteklenen RedotPay’in kullanıcı sayısı 5 milyona, gerçekleştirdiği işlemler ise 10 milyar dolara ulaştı.

🦄 Rising to Unicorn: @RedotPay Secures $47M in Strategic Funding!



Thanks to @cbventures , @GalaxyHQ & Vertex Ventures for believing in our mission!#RedotPay highlights in just 2 years:

👥 5M+ users in 100+ markets

💸 $10B annualized payments volume

🌐 Leading #stablecoin… pic.twitter.com/JgKBCTpHtw — RedotPay Official (@RedotPay) September 25, 2025

Şirketin Haziran 2025’ten beri aktif olan küresel ödemeler hizmeti, kriptodan bankaya işlemleri mümkün kılarken, Latin Amerika gibi pazarlardaki kullanımı ise giderek artıyor.

Şirketin Arjantin, Hong Kong ve Avrupa’da lisansları bulunuyor ve daha fazla büyümeyi hedefliyor.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum

Bitcoin düşen üçgen içinde işlem görürken 111.128 dolarda dirençle karşılaşıyor. BTC’nin destek seviyesi ise 109.000 dolarda bulunuyor. Bitcoin daha fazla düşüş yaşarsa 107.282 dolar ve 105.201 doları kırabilir ancak 38 civarındaki RSI aşırı satış koşullarına işaret ediyor.

Bitcoin bu seviyelerde bir boğa mumu oluşturursa 113.900 dolar ve 117.372 dolara doğru toparlanabilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 114.000 doların üzerine toparlanırsa 120.000 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

ABD’nin eyaletlerinin kripto ödemelerine yönelmesi, altcoin’lerin büyümesi ve stablecoin şirketlerinin milyarlar çekmesiyle birlikte Bitcoin’in yıl sonuna doğru yeniden yükselişe geçebileceği düşünülüyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 18 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012975 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.