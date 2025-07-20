Bitcoin’de Dev Satış Endişesi: İngiltere 7 Milyar Dolarlık BTC’yi Elden Çıkarabilir

İngiltere hükümeti, bütçe açığını kapatmak için el koyduğu milyarlarca sterlin değerindeki Bitcoin’i satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

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İngiltere hükümeti, giderek büyüyen bütçe açığını kapatmak amacıyla el koyduğu milyarlarca sterlinlik Bitcoin’i elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Maliye Bakanı Rachel Reeves üzerindeki baskı artarken, İçişleri Bakanlığı ve polis teşkilatlarıyla birlikte dijital varlıkların saklanması ve satışı için merkezi bir sistem kurma çalışmalarına hız verildi.

The Telegraph’ın haberine göre, “kripto saklama ve paraya çevirme çerçevesi” olarak adlandırılan plan kapsamında, büyük çoğunluğu geçmişteki suç soruşturmalarında ele geçirilen 5 milyar sterlinin (6,5 milyar dolar) üzerindeki Bitcoin’in satışa sunulabileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda dikkat çeken en büyük kaynaklardan biri ise 2018 yılında yapılan tek bir baskında ele geçirilen 61.000 BTC. Bu Bitcoin’lerin değeri, geçen hafta fiyatların 123.000 doları aşmasıyla birlikte 5,4 milyar sterlini geride bıraktı.

Yeni sistem sayesinde İngiliz devleti, hem kripto paraların güvenli şekilde muhafazasını sağlayacak hem de bunları şeffaf bir şekilde nakde çevirerek kamu bütçesine katkı sunmayı hedefleyecek.

Hazine, Kripto El Koymalarını Takip Ediyor; Satışlar Emniyetin Kontrolünde

Kripto varlıkların el koyma ve satış süreçleri emniyet birimleri tarafından yürütülürken, Hazine Bakanlığı operasyonu yakından izliyor.

Satışlardan elde edilen gelirlerin, dolandırıcılık mağdurlarına iade edilmeyen kısmı genellikle merkezi hükümet ile kolluk kuvvetleri programları arasında paylaştırılıyor.

Uzmanlar, Hazine’nin satışlardan milyarlarca sterlin gelir elde edebileceğini ve bu durumun, artan borç maliyetleri ve zayıf ekonomik büyüme ile mücadele eden Maliye Bakanı Rachel Reeves için nadir bir finansal destek olacağını belirtiyor.

El koyma uzmanı Asset Reality’nin CEO’su Aidan Larkin, “Dijital varlıklar bizim ayaklarımızın altında bir petrol gibi” diyerek, “Önümüzdeki 5-10 yıl içinde dijital varlıkların devlet kurumları ve kamu kasası için büyük bir gelir kaynağı olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı daha önce kripto satış sistemini yönetecek hizmet sağlayıcı için ihaleye çıkmış, sözleşme şartları kapsamında seçilen firmaya 40 milyon sterline varan komisyon ödemesi öngörülmüştü. İlk teklifler şartları karşılayamayınca proje revize edilerek devam ettirilecek.

2018’de Çinli dolandırıcı Jian Wen’e bağlı Bitcoin’lerin el konulması olayı da inceleme altında. Mağdurlar tazminat talebinde bulunuyor.

Hazine, el koyulan miktarın yarısını, yani yaklaşık 2,6 milyar sterlini alabilirse, bu rakam mali baskıların hafifletilmesinde önemli katkı sağlayacak.

Eski Maliye Bakanı Norman Lamont, Reeves’i “parayı hemen harcamaya” çağırırken, bazı uzmanlar aceleci davranılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

İngiltere’nin Bitcoin Satışı “Bir Başka Altın Faciası” Endişesi Yarattı

İngiltere’nin elindeki Bitcoin’leri satışa çıkarması, 1999 yılında ülkenin 401 ton altını dip fiyatlardan satmasıyla sonuçlanan ve milyarlarca sterline mal olan Gordon Brown’ın meşhur altın satışı ile karşılaştırılıyor. Bu tarihi hata, şimdi “başka bir altın faciası” endişesini gündeme getirdi.

"History doesn't repeat itself, but it often rhymes…"



The UK Labour Party's @Keir_Starmer @RachelReevesMP are planning to sell $5b worth of seized bitcoin



If you proceed, you'll go down in history as a worse laughing stock than when @GordonBrown sold our gold at the bottom pic.twitter.com/kBR8rppHx5 — Liam | Defi-Ant Degen (@defi_ant_degen) July 19, 2025

Siyasi arenada da tartışmalar sürüyor. Reform UK lideri Nigel Farage, ABD’de Donald Trump’ın duyurduğu gibi İngiltere’nin de bir Bitcoin rezervi kurması çağrısında bulunurken, İşçi Partisi bu fikri Bitcoin’in volatilitesi nedeniyle reddetti.

Riskler göz önüne alınsa da, elde edilmesi muhtemel büyük gelir nedeniyle bu fırsatın görmezden gelinmesi zor.

Cardiff Üniversitesi’nden suçtan el konulan varlıklar konusunda uzman Michael Levi, “Mahkeme duruşmalarındaki gecikmeler göz önüne alındığında, varlıkları ele geçirip uzun süre korumanız gerekiyor.” ifadeleriyle sürecin zorluklarına dikkat çekti.