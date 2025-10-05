Bitcoin Rekor Kırdı, Almanya 3,6 Milyar Dolarlık Karı Kaçırdı

Almanya, ele geçirdiği Bitcoin (BTC) stokunu varlığın 125.000 doların üzerine fırlamasından çok önce satarak yaklaşık 3,6 milyar dolarlık potansiyel karı kaçırdı.

2024 başlarında, Alman hükümeti Movie2K adlı bir korsanlık sitesinin işletmecilerinden ele geçirilen 50.000 BTC’ye sahipti; o dönemde bunların toplam değeri yaklaşık 2,2 milyar dolardı.

12 Temmuz 2024 itibarıyla Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA), neredeyse tüm miktarı satmış ve toplam yaklaşık 2,89 milyar dolar gelir elde etmişti; coin başına ortalama fiyat ise 57.900 dolar olarak kaydedildi.

Almanya, BTC’lerini 125.000 Dolar Öncesi Satarak 3,57 Milyar Dolarlık Kazancı Kaçırdı

Sadece bir yıl içinde Bitcoin fiyatı iki katından fazla arttı. BTC başına 125.000 dolardan, Almanya’nın 50.000 Bitcoin’i şimdi 6,25 milyar dolar değerinde olurdu.

Erken satış, ülkeye yaklaşık 3,57 milyar dolar gerçekleşmemiş kazanç kaybettirdi.

Satış, dalgalı ele geçirilen varlıkların olası fiyat dalgalanmalarına karşı korunmasını zorunlu kılan Alman yasalarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

Eleştirmenler, bu adımın kısa görüşlü olduğunu savunuyor. Bundestag üyesi Joana Cotar, geçen Temmuz ayında milletvekillerine Bitcoin’i stratejik bir rezerv olarak tutmayı değerlendirmelerini önermiş ve “Bitcoin’leri şimdi satmak mantıklı değil. Onları rezerv para birimi olarak tutmak daha iyi olur” demişti.

Buna karşın ABD hükümeti daha sabırlı bir yaklaşım benimsiyor. Washington şu anda 198.022 BTC’ye sahip, değeri 24 milyar doları aşıyor ve kısa süre önce herhangi bir satış planı olmadan Stratejik Bitcoin Rezervi’ni başlattı.

Almanya’nın kaçırdığı büyük kazanç, dijital varlık ekonomisine artan bağlılığına rağmen gerçekleşti. Kripto, Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemesi kapsamında ülkede tamamen yasal ve denetimi Almanya’nın finansal düzenleyicisi BaFin tarafından yapılıyor.

Kullanıcı benimsemesi hızla artıyor; özellikle Z Kuşağı ve Y Kuşağı arasında yaygınlık gösteriyor. Bu grupların 2025 itibarıyla Almanya’daki tahmini 27 milyon kripto kullanıcısının yarısını oluşturması bekleniyor.

Deutsche Bank, 2026 yılına kadar dijital varlık saklama hizmetlerini sunmaya hazırlanıyor ve hükümet vergi reformları ile daha sıkı raporlama kurallarını uygulamaya koyuyor.

Uzun vadeli kripto varlıklar üzerinden elde edilen kazançlar bir yıl üzerinde tutulursa vergiden muaf kalıyor. Ayrıca, DAC 8 düzenlemeleri yakında kripto sağlayıcılarının işlem detaylarını vergi otoritelerine bildirmesini zorunlu kılacak.

Almanya, Movie2K Bitcoin’lerinde 5 Milyar Dolarlık Kazancı Kaçırmış Olabilir, Arkham Ortaya Çıkardı

Eylül ayında, kripto analiz firması Arkham, kapanmış korsanlık sitesi Movie2K ile bağlantılı 100’den fazla cüzdanda hâlâ duran 45.000’den fazla BTC’yi ortaya çıkardı; bu kripto paraların değeri yaklaşık 5 milyar dolar civarında.

2019’dan bu yana dokunulmamış olan bu coin’ler, Almanya’nın bu yılın başında yaptığı resmi ele geçirmenin bir parçası değildi. Bu durum, yetkililerin davaya ait dijital varlıkların önemli bir kısmını gözden kaçırmış olabileceği endişelerini gündeme getirdi.

Arkham, “Bu büyük olasılıkla hâlâ Movie2K işletmecilerinin kontrolü altında,” dedi. “2019’dan bu yana hiç hareket etmedi ve 100’den fazla cüzdana dağıtılmış durumda.”