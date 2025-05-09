Bitcoin Rallisi Sürecek mi? CryptoQuant CEO’su Dev ETF Akışlarına Dikkat Çekti

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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 30 Ocak’tan bu yana ilk kez 104.000 dolar seviyesini aşarak, boğa piyasasının sona erdiğine yönelik karamsar tahminleri boşa çıkardı.

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’in bu döngüdeki yükselişini daha farklı ve çeşitli etkenlere bağlayarak boğa piyasasının hâlâ canlı olduğunu vurguladı.

ETF Girişleri ve Kurumsal İlgi Öne Çıkıyor

Ki Young Ju, 9 Mayıs’ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, önceki döngülerde yükselişin eski balinalar, madenciler ve yeni gelen bireysel yatırımcılarla şekillendiğini, bu yatırımcıların piyasadan çekilmesiyle rallinin sona erdiğini hatırlattı. Ancak mevcut tabloda sürecin, Spot Bitcoin ETF’leri, kurumsal yatırımcılar ve yönetim şirketleri gibi yeni aktörler tarafından şekillendiğini söyledi.

Two months ago, I said the bull cycle was over, but I was wrong. #Bitcoin selling pressure is easing, and massive inflows are coming through ETFs.



In the past, the Bitcoin market was pretty simple. The main players were old whales, miners, and new retail investors, basically… pic.twitter.com/oN4n6vNc0s — Ki Young Ju (@ki_young_ju) May 9, 2025

Ju’ya göre artık döngü kavramını bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Çünkü Bitcoin piyasası geleneksel finansla (TradFi) bütünleşmeye başladı ve yeni likidite kaynaklarının yönü giderek daha belirsiz hale geliyor. Bu yüzden eski balinaların satış yapmasından çok, ETF’ler aracılığıyla piyasaya giren yeni kurumsal fonların miktarı daha önemli hale geliyor.

Her ne kadar mevcut tablo oldukça pozitif olsa da, Ki Young Ju bu süreci henüz tam anlamıyla bir “yükseliş sezonu” olarak tanımlamaktan kaçındı. Bununla birlikte, mevcut fiyat hareketlerini bir “kar alma” sinyali olarak görmek için de henüz erken olduğunu belirtti.

Bitcoin ETF’lerinde Dev Artış

Son dört gün içinde Bitcoin fiyatı 10.000 dolardan fazla artarak 104.116 dolara kadar ulaştı. Özellikle 8 Mayıs günü, short pozisyon açan yatırımcılar için adeta kabusa dönüştü.

CoinGlass verilerine göre, düşüş bekleyen yatırımcılar yalnızca bir günde 400 milyon dolardan fazla tasfiye yaşadı. Bu da toplam likidasyonların %90’ından fazlasını oluşturdu.

Öte yandan, Spot Bitcoin ETF’leri de son haftalarda güçlü bir performans sergiliyor. Nisan ortasından bu yana sadece üç işlem gününde net çıkış yaşandı. Bu istikrarlı girişlerle birlikte, ETF’lerin toplam varlık değeri (AUM) yeniden 120 milyar doların üzerine çıktı.