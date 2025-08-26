Bitcoin Neden Düştü? Analist Açıkladı!

MEXC Ventures’in Yatırım Müdürü Leo Zhao’ya göre, Bitcoin fiyatı 110.000 doların altına düşerek piyasa yapısının kırılganlığını gözler önüne serdi. Ayrıca zayıf likidites, kaldıraçlı pozisyonlar ve yüksek ETF çıkışları da düşüşü şiddetlendirdi.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’deki açıklamalarının ardından Bitcoin fiyatı kısa bir süreliğine 117.000 doların üzerine çıktı ancak ivmesini koruyamadı.

Zhao, bu düşüşün zayıf likiditeyi, ETF’lerdeki pozisyonların yenilenmesini ve BTC yatırımcılarının kar alımlarını yansıttığını söyledi.

900 Milyon Dolarlık Kaldıraçlı Pozisyon Tasfiye Oldu

Kaldıraçlı pozisyon tasfiyelerinin 900 milyon doları aşması, kaldıraçlı pozisyonların büyüklüğünü gösteriyor.

Bitcoin’de düşüşe neden olan başlıca faktörlerden biri borsalara 24.000 Bitcoin’in aktarılmasıydı. Zhao, bunun emir defterini sarstığını ve hafta sonu piyasada düşüşe yol açtığını söyledi.

🚨A dormant whale woke up after 5 years and sold 24,000 BTC for ETH.



That single move crashed Bitcoin to $112K and erased $45B in market value.🔥



The entity still holds 152,874 $BTC from wallets with funds dating back 6 years.🐳 pic.twitter.com/cM0SuIYxBt — Coin Bureau (@coinbureau) August 25, 2025

Bitcoin bu haftanın başlarında toparlanma girişiminde bulundu ancak 113.000 doları aşamadı. Bu durum satış baskısının yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu arada Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonları (ETF’ler) geçen hafta 1 milyar dolardan fazla çıkış kaydetti.

Aynı zamanda yatırımcılar Ethereum’a yönelmeye başladı. ETH tabanlı yatırım ürünleri ağustos ayında milyarlarca dolarlık fon girişi görerek Bitcoin’i geride bıraktı.

On-chain verileri, gerçekleşmiş karların başabaş noktasına düştüğünü de belirtti.

#ETHEREUM is MUCH more than #BITCOIN!



🔸 ETH: Deflationary, yield-generating, low-energy, global validator network.

🔸 BTC: Fixed supply, no yield, energy-intensive mining.



One's digital oil powering a new economy, the other's digital gold. pic.twitter.com/oSLLT9IrHg — Leon Waidmann 🔥 (@LeonWaidmann) July 5, 2025

Yatırımcılar zarardan kaçınmaya çalıştıkları ve riskten korunma stratejileri izledikleri için kısa vadeli toparlanmalar sürdürülemedi.

Zhao, bireysel yatırımcı duyarlılığı zayıf olduğu halde kurumsal yatırımcıların aktif olduğunu söyledi.

Zhao, Bitcoin’in şu anda kritik bir noktada olduğunu ve kısa vadede ya 110.000 dolar ile 120.000 dolar bandında konsolide olacağını ya da aşağı yönlü bir kırılma gerçekleştirerek 105.000 dolar ile 100.000 dolar bandını test edeceğini söyledi.

Analist, makro faktörlerin eksikliği nedeniyle BTC’nin bir konsolidasyon dönemine girebileceğini söyledi.

Bitcoin Uzun Vadede İyi Performans Gösterebilir

Zhao, mevcut çalkantıya rağmen Bitcoin’in uzun vadede iyi performans göstereceğini söyledi. Kurumsal yatırımcıların alımlarının arzın önüne geçmesi arz sıkışması yaratıyor.

Ayrıca Zhao, makro engellerin durulmasıyla birlikte Bitcoin’in 130.000 dolara doğru yükselebileceğini belirtti.

Bu arada SOL Strategies CEO’su Leah Wald, Bitcoin’in bu yıl büyük bir fiyat artışı yaşayabileceğini söyledi.

Wald, dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin’in yıl sonuna kadar 175.000 dolar civarına yükselebileceğini belirtti. Wald, kendi Bitcoin fiyat tahmininin diğer yatırımcıların ve fon yöneticilerinin tahminlerine kıyasla daha ılımlı olduğunu belirtti.

Wald, Bitcoin’in 2030’a kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti.

Ancak Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in 1 milyon dolar olacağı yönündeki tahminlere tepki göstererek böyle bir yükselişin ABD ekonomisinin çöktüğünün göstergesi olacağını söyledi.