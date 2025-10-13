Bitcoin Madencilik Şirketi MARA Holdings 400 Bitcoin Satın Aldı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Önde gelen Bitcoin madencilik şirketlerinden biri olan MARA Holdings, pazartesi günü 46.31 milyon dolar değerinde 400 BTC satın aldı.

Arkham verilerine göre en büyük ikinci kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan MARA, dijital varlık alım satım platformu FalconX üzerinden 400 BTC satın aldı. Şirket artık 6.12 milyar dolar değerinde 53.250 BTC’ye sahip.

Bu arada MARA’nın ikinci çeyrek gelirleri yıllık bazda %64 artışla 238 milyon dolara ulaşarak Wall Street’in beklentilerini aştı.

MARA’nın Bitcoin Stratejisi

Eski ismi Marathon Digital Holdings olan MARA, 2024 ve 2025’te sürekli olarak Bitcoin alımları gerçekleştirdi.

MARA’nın toplam Bitcoin varlıkları haziran ayının sonunda yıllık bazda %170 artışla 49.951 BTC’ye (5.3 milyar dolar) ulaştı. MARA, Temmuz 2025’te yayınlanan 2. çeyrek raporunda “Biz bir Bitcoin hazine şirketinden çok daha fazlasıyız” dedi.

Ayrıca şirket, yapay zeka ve yeni nesil veri merkezleri için enerji tasarruflu platformlar geliştirmek üzere Google destekli TAE Power Solutions ve LG destekli PADO ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

MARA CEO’su Fred Thiel, şirketin 2025 sonuna kadar 75 EH/s işlem gücüne ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Thiel, “Madencilik operasyonlarımız, BTC hazinemiz, uluslararası enerji ortaklıklarımız ve yapay zeka altyapısına yaptığımız yatırımlar şirketin değerine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

MARA Hisselerinde Düşüş

Yahoo Finance verilerine göre MARA’nın hisse fiyatı 10 Ekim2de %9.33 düştü ve ardından %2.66’lık hafif bir toparlanma kaydetti. Şirketin hissesi şu anda 19.13 dolardan işlem görüyor.

MARA hissesindeki düşüşün şirketin stratejik girişimlerini ve operasyonlardaki başarısını gölgede bırakan opsiyon duyarlılığından kaynaklandığı düşünülüyor.