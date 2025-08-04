Bitcoin Fiyatı Toparlanır mı? 10x Research Yorumladı
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10x Research, Bitcoin fiyatı kısa bir süre önce 112.000 doların altına düşerken arka planda oluşan baskının BTC’nin kayda değer bir toparlanma yaşamasını sağlayabileceğini söyledi.
10x Research, “Piyasalar istihdam verilerine ve faiz indirimlerine odaklanırken, arka planda başka bir güç sessizce baskı oluşturuyor” dedi.
Araştırmada, söz konusu faktörün genellikle göz ardı edildiği ve Bitcoin’in yükselişe geçmesini sağlama potansiyeli olduğu belirtildi.
10x Research, kilit teknik seviyelerin göz ardı edilen makro dinamiklerle örtüştüğünü belirtti.
BTC’deki Toparlanma Geçen Yılki Dinamikleri Yansıtıyor
Geçmiş verilere bakıldığında ağustos ayının Bitcoin’in en zayıf performans gösterdiği ay olduğu, ortalama %5-20’lik düşüşler yaşadığı görülüyor.
10x Research, “ABD istihdam piyasası verilerinde aşağı yönlü düzeltme görülürken, Bitcoin de ağustos aylarında sergilediği tipik performansı sergiliyor” dedi.
Geçen yıl Fed’in istihdam piyasasındaki durgunluk belirtilerine yanıt vermesinin ardından Bitcoin’in zayıf performansı sona erdi.
Fed, Eylül 2024’te 50 baz puanlık faiz indirimine giderek BTC fiyatına destek sağladı. Bu durum Bitcoin’e kısa vadeli ivme sağladı.
Bu arada ABD Merkez Bankası (FED) geçen hafta faiz oranlarını %4.25-4.5 aralığında sabit tuttu.
10x Research, eylül ayındaki ilk faiz indiriminin ardından risk varlıklarında daha fazla düşüş gerçekleşebileceğine işaret etti.
Cryptonews’e konuşan Xapo Bank Yatırım Müdürü Gadi Chait, “Bitcoin, son zamanlarda harici faktörlerin sebep olduğu türbülansı atlatma kabiliyetini gösterdi. Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline inanıyoruz” ifadelerini kullandı.