Bitcoin Fiyatı Rekora Koşuyor! Yükseliş Devam Eder mi?

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Kripto piyasasının toplam değeri 3.22 trilyon doları görürken, Bitcoin (BTC) 103.084 dolara ve Ethereum da %17.9 artışla 2.248 dolara ulaştı.

Piyasa değeri açısından en büyük dijital varlık olan Bitcoin, son 24 saatte %4.2’lik bir fiyat artışı kaydetti ve piyasa değeri 2.04 trilyon doları aştı.

Kripto piyasasının değeri 3.22 trilyon doları gördü. Kaynak: coinmarketcap

Dolaşımdaki arzı 19.86 milyon ve toplam arzı 21 milyon olan Bitcoin, sektördeki liderliğini koruyor.

🚀 Bitcoin Breakout Watch – BTC eyes $110K as market cap hits $3.22T.

Key support at $100K, resistance at $110K.

RSI cooling off, bullish momentum building.

Watch for a clean break above $110K for the next leg up. 📊 #Bitcoin #BTC #CryptoMarket #TechnicalAnalysis pic.twitter.com/6au6cFqNqE — Arslan Ali (@forex_arslan) May 9, 2025

Bitcoin 110 Bin Doları Aşabilir mi?

BlackRock ve Fidelity gibi şirketlerin Bitcoin varlıkları artarken, kurumsal yatırımcı ilgi Bitcoin fiyatını etkileyen önemli bir faktör olarak görülüyor.

Buna ek olarak, ETF onayları ve ABD ve Avrupa gibi büyük pazarların kripto sektörüne yönelik düzenlemeler getirmesi yatırımcıların güvenini artırıyor.

Ayrıca arz dinamikleri de piyasayı etkileyen önemli bir faktör olarak görülüyor. Bundan sonra çıkarılacak çok az sayıda Bitcoin kaldı. Bitcoin’in sabit arza sahip olması ve artan talep, klasik bir arz sıkışması yaratıyor.

Kripto piyasasının değeri artarken, tüm bu faktörler Bitcoin’in çok daha yüksek fiyat seviyelerini görmesini sağlayabilir.

2025’te İzlenmesi Gereken Seviyeler

100.000 dolar civarındaki kritik desteği koruyan ve 110.000 dolar yakınındaki direnç seviyesine yaklaşan Bitcoin’in teknik görünümü pozitif.

Destek seviyesi: 100.000 dolar

100.000 dolar Direnç seviyesi: 110.000 dolar

110.000 dolar Uzun vadeli hedef: 120.000 dolar

Bitcoin’de Yükseliş Devam Edecek mi?

Kripto piyasasının toplam değeri 3.22 trilyon doları aşarken, Bitcoin’in 110.000 dolara yükselme olasılığı giderek artıyor. Kurumsal yatırımlar, düzenlemelerin netleşmesi ve Bitcoin’in sabit arzı bir sonraki büyük kırılımda etkili olabilir.

BTC Bull Token Ön Satışı 5.47 Milyon Doları Aştı

BTC Bull Token ($BTCBULL) ön satışı yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor ve şimdiye kadar 6.14 milyon dolar hedefinin 5.47 milyon dolarlık kısmı toplandı.

0.002495 dolardan satılan BTCBULL token, esnek ve yüksek getirili staking ile kendisini diğer meme coin’lerden ayırıyor.

BTCBULL’un Token Ekonomisi

Sürdürülebilir kullanım durumlarına odaklanan BTCBULL, kendisini sıradan meme coin’lerden ayırmaya devam ediyor. Projenin staking programı, yıllık tahmini %78 getiri vadediyor.

Bu arada kullanıcılar stake edilen tokenleri istedikleri zaman çekebilirler. Zorunlu bir kilitleme süresi ya da herhangi bir ceza yok. Şimdiye kadar 1.342.549.903 BTCBULL token stake edildi.

Projenin bu esnek staking yapısı hem getiri elde etmek isteyenler hem de likiditeden vazgeçmeden yükseliş potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılara cazip geliyor.

Ön satışın sona ermesine sınırlı bir zaman kalırken erkenden BTCBULL token satın alma fırsatı devam ediyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.