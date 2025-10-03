Bitcoin Fiyatı 120 Bin Doların Üzerinde: Ekim Rallisi Devam Edecek mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin perşembe günü güçlü bir ivme yakalayarak 120.132 dolara yükseldi. Kripto para son 24 saatte %4 değer kazanarak 117.500 dolardaki direnci ve 120.000 dolar seviyesini aştı.

Bitcoin’in piyasa değeri 2.37 trilyon dolara yükselerek Amazon’un değerini aşarken, kripto piyasasının toplam değeri ise 4.16 trilyon doları gördü.

Bitcoin’in yanı sıra altcoin’lerde de yükseliş görüldü. Ethereum, Solana, Cardano ve Dogecoin %5-6’lık fiyat artışları yaşadı. Analistler, piyasadaki yükselişin sebebi olarak FED’in faiz indirimine gideceğine dair beklentilere işaret ediyor.

Crypto Jump 🚀



With U.S. fiscal uncertainty brewing, capital historically seeks refuge in crypto, and the chart shows it.



Over the last 7 days:

• $SOL +6.7%

• $ETH +6.5%

• $BTC +4.1%

• $XRP +3.4%



Spaghetti chart confirms majors pulling ahead while macro tension builds.… pic.twitter.com/Gv5CfQuMnP — BB Terminal (@BB_Terminal) October 1, 2025

Ekim ayı, geçmiş yıllarda da Bitcoin’in en iyi performans gösterdiği aylardan biriydi. Dolayısıyla yatırımcılar bu trendin devam etmesini bekliyor. Bitcoin 120.000 dolar seviyesinin üzerinde kalır ve ivmesini korursa yeni bir rekor kırabilir.

CME, Bitcoin Vadeli İşlemleri İçin 7/24 İşlem Sunacak

CME Group, 2026 yılının başlarında Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerini 7/24 işleme açmayı planladığını duyurdu. CME şu anda kripto vadeli işlemlerini hafta sonu durduruyor.

CME’nin Emtialar ve Alternatif Ürünler Küresel Başkanı Tim McCourt, bu hamlenin piyasa verimliliğini artıracağını, arbitraj açıklarını azaltacağını ve likiditeyi güçlendireceğini söyledi.

CME Group is taking crypto futures and options 24/7 starting early 2026



The exchange says demand from clients to manage risk “every day of the week” keeps growing, and crypto is the perfect testing ground for round-the-clock markets. pic.twitter.com/blAzbQbewM — Satoshi Club (@esatoshiclub) October 2, 2025

Analistler, CME’nin bu hamlesiyle birlikte Bitcoin’in ana akım finans alanındaki konumunun güçleneceğini ve daha fazla hedge fonu ve varlık yöneticisinin piyasaya gireceğini düşünüyor.

İsveç Bitcoin Rezervi Fikrini Değerlendiriyor

İsveç, Bitcoin rezervi fikrini değerlendiren ülkeler arasına katılabilir. Milletvekilleri Dennis Dioukarev ve David Perez, el konulan Bitcoin rezervlerini içeren bir rezerv oluşturulmasını önerdi. Milletvekilleri, bu rezervin ülkeyi enflasyondan ve jeopolitik risklerden koruyacağına inanıyor.

İsveç’in ulusal Bitcoin rezervi oluşturması Avrupa’da bir emsal olabilir ve Bitcoin’in meşruiyetini artırarak yeni sermaye girişlerine zemin hazırlayabilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin şu anda kelebek formasyonu oluşturuyor ve olası dönüş bölgesinin 128.000 dolar ilee 130.000 dolar arasında olduğu tahmin ediyor. Bitcoin’in kısa vadeli ivmesini pozitif olsa da bu formasyon yüksek seviyelerde satış baskısı olabileceğini gösteriyor.

Deste seviyeleri: 117.000 dolar, 113.500 dolar, 106.900 dolar

117.000 dolar, 113.500 dolar, 106.900 dolar Direnç seviyeleri: 124.600 dolar, 128.000 dolar–130.000 dolar

Bitcoin 124.600 doların üzerine çıkrsa 128.000 dolar ile 130.000 dolar bölgesine doğru yükselebilir. Ancak RSI’nin aşırı alım seviyesinde olması, Bitcoin 130.000 dolara yaklaştığında bir geri çekilme riskini artırıyor. Bitcoin 117.000 dolar seviyesini koruyamazsa 113.500 dolar ve 106.900 dolardaki destek seviyelerine doğru gerileyebilir.

Bitcoin is forming a Bearish Butterfly pattern.



Resistance: $124.6K, PRZ $128K–$130K



Support: $117K / $113.5K / $106.9K



Momentum looks bullish short term, but caution: risk of reversal grows as price nears the PRZ. #BTC #Crypto pic.twitter.com/C4r5rWUm5B — Arslan Ali (@forex_arslan) October 3, 2025

