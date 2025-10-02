Bitcoin Fiyatı 118 Bin Doları Aştı! Hedef 124 Bin Dolar mı?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Last updated: Ekim 2, 2025

Kripto para dünyasında neler oluyor? İşte öne çıkan gelişmeler.

Alvara Protocol, blockchain aracılığıyla varlık yönetimini yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Şirketin kurucu ortağı Dominic Ryder, projesinin yeni Ethereum tababanlı standardı ERC-7621’i “Basket Token Standard” (BTS) olarak tanımladı. Bu standart, gayrimenkul, emtia ve çeşitli ERC-20 tokenlerinin tıpkı endeks fonları gibi yatırım sepetlerine eklenmesini sağlıyor.

Ryder, Alvara’nın “tokenleştirilmiş varlıkların Fidelity’si” haline geleceğine inanıyor.

ERC-7621 yaygın olarak kabul edilirse tokenleştirmeyi erişilebilir hale getirebilir. Tokenleştirilmiş varlıkların yaygınlaşması, piyasanın en güvenilir dijital varlığı olarak Bitcoin’in konumunu güçlendiriyor.

Metaplanet En Büyük Dördüncü BTC Yatırımcısı Oldu

Bitcoin’e yönelik kurumsal yatırımcı iştahı artıyor. Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, kısa bir süre önce 600 milyon dolar değerinde 5.268 BTC satın alarak toplam varlıklarını 30.823 BTC’ye çıkardı. Metaplanet güncel fiyatlarla 3.6 milyar dolar değerinde Bitcoin’e sahip.

Nisan 2024’te Bitcoin satın almaya başlayan Metaplanet, o zamandan bu yana alımlarını sürdürüyor ve şimdi en büyük dördüncü kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

ABD’li Milletvekilleri Kripto Vergilendirme Kurallarını Yeniden Değerlendiriyor

ABD Senatosu Finans Komitesi, IRS’nin Kurumsal Alternatif Asgari Vergiyi (CAMT) hafifleten yeni kılavuzunun ardından kripto para vergilendirmesi konusunda bir oturum düzenleyecek.

Söz konusu kural değişikliği, şirketlerin CAMT hesaplamalarında gerçekleşmemiş kripto kazançlarını ve zararlını hariç tutmalarına imkan tanıyor.

Bitcoin’de Son Durum: Hedef 124 Bin Dolar mı?

Bitcoin ciddi bir kırılma gerçekleştirerek 118.000 doların üzerine çıktı ve eylül ayının ortalarından beri yükseliş girişimlerini engelleyen düşen trendi kırdı.

4 saatlik grafikte görülen yutan boğa mumum ve yüksek işlem hacmi, satın alma baskısının yeniden arttığını gösteriyor. BTC fiyatı hem 112.037 doalrdaki 50 günlük SMA’yı hem de 113.395 dolardaki 100 günlük SMA’yı aştı.

RSI 80’nin üzerinde olup güçlü bir talebe ve aşırı alıma işaret ediyor. Bir sonraki yukarı yönlü hamleden önce 116.950 dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

Bitcoin ivmesini korursa 120.200 doları, 122.335 doları ve son olarak 124.525 doları test edebilir.

Lider kripto para Bitcoin’in bu son yükselişi, teknik görünümünün iyileştiğini gösterirken, artan kurumsal yatırımcı ilgisi ve uygun düzenlemelerin etkisiyle yıl sonuna doğru daha fazla fiyat artışı yaşanabileceğini düşündürüyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.