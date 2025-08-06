Bitcoin Fiyatı 115 Bin Doların Altında: BTC Daha Fazla Düşer mi?

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Bitcoin bugün 113.906 dolardan işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi ise 58.5 milyar dolara yaklaştı. Bu arada Galaxy Digital, yılın ikinci çeyreğinde 30.7 milyon dolar kar açıkladı. Şirket, birinci çeyrekte 295 milyon dolar zarar etmişti. Galaxy Digital şu anda toplam 17.102 BTC’ye (1.95 milyar dolar) sahip.

Galaxy Digital now holds 17,102 BTC, up 4,272 BTC in Q2. pic.twitter.com/3EmcmIzi53 — TFTC (@TFTC21) August 5, 2025

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, temmuz ayının şimdiye kadarki en iyi ay olduğunu söyledi. Alım satım faaliyetleri yavaşlamış olsa da Galaxy’nin küresel piyasalar biriminin kar oranı %28 arttı Öte yandan Galaxy’nin Helios veri merkezinin kapasitesi de arttı. Bu, şirketin altyapıya yatırım yaptığını gösteriyor.

Ayrıca Galaxy sadece ikinci çeyrekte 4.272 BTC biriktirdi. Bu tür alımlar arzın azalmasını sağlıyor. Dolayısıyla uzun vadede Bitcoin fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Cango, Temmuz Ayında 650 BTC Çıkardı

Daha önce otomobil kredisi alanında faaliyet gösterirken daha sonra Bitcoin madenciliği alanına yönelen Çin merkezli bir şirket olan Cango, haziran ayında 450 BTC çıkarırken, temmuz ayında ise 650.5 BTC çıkardı. Bu artış, Bitmain teçhizatlarına yapılan 256 milyon dolarlık yatırımdan kaynaklanıyor. 32 EH/s hashrate’e ve 4.529,7 BTC’ye (512 milyon dolar) sahip olan Cango, ilk 20 Bitcoin sahibi arasında yer alıyor.

Miner Monthly Production (BTC)



We have added Cango $CANG to the miner dashboard and removed $HUT, which no longer reports each month



In July 2025 $CANG reported a massive production figure of 650.5 BTC and the company now holds 4,529.7 BTChttps://t.co/BlAsulSdQD pic.twitter.com/JeN3FE4JBC — Farside Investors (@FarsideUK) August 5, 2025

Cango’nun nisan ayından bu yana 1.600’den fazla BTC çıkarması, şirketin Bitcoin madenciliği konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Trump’ın Kripto Kararnamesi İmzalaması Bekleniyor

Donald Trump’ın kripto şirketlerini ve muhafazakar grupları “bankacılıktan uzaklaştırmadan” korumak için bir kararname imzalaması bekleniyor. Bu hamleyle, kripto şirketlerinin bankacılık erişimini kesmek için kullanıldığı iddia edile Operation Chokepoint 2.0 hedef alınıyor.

BREAKING: Trump is getting ready to sign an executive order that will fine banks for debanking crypto companies.



No more "operation chokepoint" in the US! 🇺🇸 pic.twitter.com/Yp19BhAmph — Coin Bureau (@coinbureau) August 5, 2025

Bu kararname, federal kurumların olası ihlalleri tespit etmelerine imkan tanıyacak. Hukuk uzmanları bu kararnamenin uygulanabilirliğini tartışıyor. Ancak bu noktada kripto erişimine daha fazla destek sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu kararname başarılı olursa kripto alanına daha fazla sermaye ve likidite girebilir. Böylece yatırımcı güveni artabilir ve uzun vadede Bitcoin fiyatı da yükselebilir.

Teknik Analiz: Bitcoin 115 Bin Doların Altına Geriledi

Bitcoin’in 4 saatlik grafiğine bakıldığında düşen trend çizgisinin ve 115.440 dolardaki 50 EMA’nın altında işlem gördüğü görülüyor. Bitcoin’in 115.400 dolar civarında ret görmesi kararsızlığa işaret ediyor. Bu arada RSI ise 46 seviyesinde olup, düşüş eğilimine işaret ediyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin fiyatı 115.440 dolar bölgesini aşmadığı sürece kilit destek seviyelerine doğru düşebilir. Bu seviyeler 112.178 dolar, 110.663 dolar ve 109.060 dolardır.

Bitcoin 115.440 doların üzerine çıkarsa 116.912 dolar ve 118.878 dolar seviyelerini hedefleyebilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışı 7 Milyon Doları Aştı

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin için bir katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, ön satışında 7.1 milyon dolardan fazla fon topladı. Token şu anda 0.012525 dolardan satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın hızıyla birleştirmek üzere tasarlanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmelere, dApp’lere ve meme coin çıkarılmasına imkan tanıyor. Ayrıca Bitcoin Hyper, kendi ağı ile BTC arasında bir köprü kuruyor. Proje, Consult’ın denetiminden geçti.

Önde gelen kripto cüzdanlarının ve boraların Bitcoin Hyper’ı benimsemesiyle birlikte HYPER tokene yönelik talep artabilir.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından alım yapabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.