Bitcoin Fiyatı 110 Bin Doların Altında: BTC Hafta Sonu Toparlanır mı?

Bitcoin şu anda 110.000 dolar seviyesinin yakınında konsolide oluyor. BTC 110.000 doların altına düşmüş olsa da yatırımcılar hafta sonu toparlanma yaşanabileceğini düşünüyor.

Bitcoin fiyatı bir süre simetrik üçgen formasyonu içinde konsolide oldu. Bu formasyon kararsızlık işareti olarak değerlendiriliyor. BTC şu anda 110.162 dolar civarında işlem görüyor ancak 106.300 dolardaki destek seviyesi korunsa da 112.000 dolarda dirençle karşılaşıyor.

Bitcoin’in fiyat hareketleri volatilitenin azaldığını gösteriyor. Öte yandan analistler Bitcoin’in kritik noktaya yaklaştığını düşünüyor.

Bitcoin (BTC/USD) Kırılma Sinyalleri Veriyor

Bitcoin’in 4 saatlik fiyat grafiğine bakıldığında coinin trend desteğinden sıçradığı ve alımların arttığı görülüyor. Ancak 111.240 dolardaki 50 günlük EMA ve 112.685 dolardaki 200 günlük EMA Bitcoin’in yükselişini sınırlıyor.

BTC/USD Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin’in RSI’si 46 seviyesinde ve yükselme eğilimi gösteriyor. Bu durum Bitcoin fiyatının toparlanabileceğini düşündürüyor. Ancak dönen top mumları Bitcoin’deki kararsızlığı gözler önüne seriyor. Bitcoin’inn simetrik üçgen formasyonu içinde işlem görmesi volatilitenin artabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kilit Seviyeler:

Direnç: 112.000 dolar, 116.300 dolar, 119.700 dolar

Destek: 106.300 dolar, 103.400 dolar, 100.200 dolar

Bitcoin Fiyatı Hafta Sonu Toparlanır mı?

BTC 112.000 dolar direncini aşarsa kısa vadede 116.000 dolar ile 119.000 dolara doğru yükselebilir. Ancak bTC 106.300 doların altına düşerse 103.400 dolara doğru gerileyebilir.

Birçok yatırımcı Bitcoin’in hafta sonu toparlanacağını tahmin ediyor. Ayrıca FED’in faiz indiriminin ardından likiditenin artması bekleniyor.

Bitcoin 112.000 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacaktır ancak yatırımcıların temkinli olması öneriliyor.

Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Projenin ön satışında 25.2 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.013195 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine giderek HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.