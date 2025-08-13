Bitcoin Fiyat Tahmini: Uzun Vadeli Yatırımcılar Satmıyor – Bir Sonraki Yükseliş Beklentileri Aşabilir

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 13, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin (BTC), haftanın başında 116.000 dolardan yükselerek 121.930 dolar seviyesinde güçlü duruyor. Kâr satışları düşük seyretmeye devam ederken, Glassnode’un zincir üstü verileri, Ağustos ayında günlük gerçekleşen kârların 750 milyon doların altında olduğunu gösteriyor.

Bu rakam, Bitcoin fiyatı rekor seviyelere yakın olmasına rağmen, Ocak ve Temmuz aylarındaki 2 milyar dolarlık zirvelerin oldukça gerisinde.

✦ 𝐖𝐞'𝐯𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐝 $𝟕𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐢𝐧 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 ✦



That's three quarters of a billion dollars worth of financial decisions made by Giza agents.



This is what post-human 24/7 capital optimization looks like. At scale. pic.twitter.com/6P2mv7EyYC — Giza (@gizatechxyz) August 1, 2025

Bu durumun başlıca sebebi, son dalgalanmalar boyunca pozisyonlarını koruyan uzun vadeli yatırımcılar (LTH). Glassnode’un Gerçekleşen Kâr metriği, satın alma fiyatının üzerinde satılan coin’lerden elde edilen kârı ölçüyor ve açık bir eğilim ortaya koyuyor: LTH’ler, büyük fiyat patlamaları haricinde, kısa vadeli yatırımcılardan (STH) daha fazla kâr elde ediyor.

BTC: Gerçekleşen Kâr LTH/STH (Glassnode)

Son böyle bir örnek Temmuz ayında yaşandı; Bitcoin’in 123.000 dolarlık ATH seviyesine ulaşmasıyla STH kârları patladı. Bu kazançların çoğu, Mart ayındaki “tarife krizi” sırasında 76.000 dolara düşüşten alım yapanlara aitti.

Mevcut gerçekleşen kârların önceki zirvelere göre oldukça düşük kalması, piyasa hissiyatının spekülatiften ziyade kararlı olduğunu gösteriyor. Bu disiplinli tutum, Bitcoin’in bir sonraki büyük yükselişi için gerekli istikrar katalizörü olabilir.

Bitcoin (BTC/USD) Teknik Görünüm: Yükseliş Potansiyeli Güçleniyor

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin temmuz ortasından bu yana fiyatı baskılayan düşen kanalın üzerine çıkmayı başardı. Bu yükseliş kırılımı, işlem hacminde kayda değer bir artışla desteklendi ve yatırımcı güvenini güçlendirdi.

Günlük grafikte BTC, 117.335 dolar seviyesindeki %23,6 Fibonacci düzeltmesini geri aldı ve 123.236 dolar seviyesindeki salınım zirvesine dayandı. Bu bölge, satıcıların devreye girebileceği önemli bir direnç konumunda. Büyük resimde ise fiyat hâlâ yükselen dipler ve 114.724 dolardaki 50 günlük SMA ile destekleniyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Momentum göstergeleri de olumlu sinyaller veriyor: RSI 66,26 seviyesinde, bu da güçlü fakat aşırı alım bölgesine henüz ulaşmamış bir alıcı ilgisine işaret ediyor. MACD ise sıfır çizgisinin üzerinde pozitif kesişme yaptı. Art arda gelen geniş gövdeli yeşil mumlar, mevcut talebin gücünü pekiştiriyor.

Günlük kapanışın 123.236 dolar üzerinde olması, 127.000 dolar seviyesine, ardından psikolojik eşik olan 130.000 dolara kapı aralayabilir. Eğer satıcılar bu bölgeyi savunursa, ilk destek noktaları 117.335 dolar, ardından 113.650 dolar ve 50 günlük SMA olacaktır.

Bitcoin (BTC/USD) İşlem Stratejisi ve Risk Seviyeleri

Yükseliş senaryosu: 123.236 dolar üzerinde teyitli kırılımda 119.800 dolar stop-loss ile giriş yapılabilir. İlk hedefler: 127.000 ve 130.000 dolar.

123.236 dolar üzerinde teyitli kırılımda 119.800 dolar stop-loss ile giriş yapılabilir. İlk hedefler: 127.000 ve 130.000 dolar. Daha temkinli giriş: 117.335 dolar seviyesinin yeniden test edilmesini bekleyip, tepki alımı sinyali gelince pozisyona girilebilir.

117.335 dolar seviyesinin yeniden test edilmesini bekleyip, tepki alımı sinyali gelince pozisyona girilebilir. Düşüş senaryosu: 123.000–123.500 dolar bölgesinde reddedilme durumunda, 123.500 dolar üzerine sıkı stop koyarak 117.000 dolar hedefli kısa pozisyon denenebilir.

Uzun vadeli yatırımcıların satış yapmayarak arzı sınırlı tutması, dirençlerin kırılması hâlinde yükseliş baskısını hızla artırabilir.

Yeni Ön Satış: Bitcoin Hyper ($HYPER) – Bitcoin Güvenliği ile Solana Hızını Birleştiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemini hızlı ve düşük maliyetli akıllı kontratlar, dApp’ler ve meme coin oluşturma imkânıyla güçlendirmek için Solana Virtual Machine (SVM) ile çalışan ilk Bitcoin yerel Layer 2 çözümüdür.

Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın performansıyla birleştirerek sorunsuz BTC köprüleme desteğiyle güçlü yeni kullanım alanlarının önünü açıyor. Proje, Consult tarafından denetlenmiş olup ölçeklenebilirlik, basitlik ve güven esas alınarak inşa edilmiştir.

Yatırımcı ilgisi hızla artıyor; ön satış 9 milyon doları aştı ve yalnızca küçük bir tahsisat kaldı.

HYPER token’ları şu anda sadece 0,012675 $ fiyatla satın alınabiliyor, ancak bu fiyatın yakında artması bekleniyor.

HYPER token satın almak için resmi Bitcoin Hyper web sitesini ziyaret edebilir, kripto para veya banka kartı ile işlem yapabilirsiniz.