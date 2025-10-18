Bitcoin Fiyat Tahmini: Ünlü İsimden Çöküş Tahmini Geldi!

Bitcoin, hafta sonu boyunca 107.000 dolar seviyesinin yakınında tutunarak kripto piyasasında hâkim olan karamsarlığa rağmen direnç gösterdi.

Dünyanın en büyük dijital varlığı, yeniden yükselen jeopolitik gerilimler, yavaşlayan ETF girişleri ve Andrew Tate’in piyasayı sarsan tartışmalı “derin çöküş” öngörüsü gibi faktörlerle baskı altında kaldı.

Yine de BTC, birçok yatırımcının fiyatların çok daha aşağıya düşeceğini düşündüğü geniş çaplı bir düzeltmeye rağmen 107.000 dolar civarında istikrarlı işlem görmeye devam ediyor.

Tate’in açıklamaları, yatırımcıların zaten tedirgin olduğu bir dönemde geldi. 7 Ekim’de ulaşılan 126.198 dolarlık zirveden sonra keskin bir geri çekilme yaşanmış, ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den yapılan ithalata %100 gümrük vergisi önerisiyle fiyatlar hızla 105.000 dolar civarına düşmüştü. Bu hamle, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı ve Bitcoin dahil riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Andrew Tate’in Karamsar Bitcoin Tahmini Piyasaları Sarsıyor

Açık sözlülüğüyle tanınan Andrew Tate, Bitcoin’in büyük bir yükseliş yaşanmadan önce 26.000 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Tate, piyasanın güvenin yüksek olduğu dönemlerde sıklıkla çökme eğilimi gösterdiğini ve bu tür düşüşlerin sonraki boğa rallisi öncesi reset işlevi gördüğünü savundu.

Tate’in bu açıklamaları, halihazırda karamsar faktörler, jeopolitik belirsizlik, tarihî zirveler civarında kar realizasyonu ve düşen kurumsal ilgi nedeniyle tedirgin olan perakende yatırımcılar arasında endişeyi yeniden artırdı.

Andrew Tate predicts $BTC price dumping to $26K 😳



Top G shorted bitcoin at ATH!



Tate knows something we don’t 👀 pic.twitter.com/uhtdv2x5tG — Tate News (@TateNews_) October 17, 2025

Öte yandan, Spot Bitcoin ETF’leri haftalık 864,48 milyon dolarlık çıkış kaydederek iki haftalık giriş serisini sonlandırdı ve kurumsal talebin zayıfladığını gösterdi. ETF katılımındaki yavaşlama, alım momentumunu düşürdü ve kısa vadeli piyasa duyarlılığı üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasa verileri bu değişimi net şekilde yansıtıyor: Bitcoin Korku & Açgözlülük Endeksi 22’ye gerileyerek “aşırı korku” seviyesine ulaştı. Tarihsel olarak bu tür seviyeler, genellikle birikim fazlarının habercisi olarak kabul ediliyor; bu da BTC’nin duyarlılık stabil hale gelirse yerel bir dip seviyeye yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Öne Çıkan Noktalar:

Bitcoin, Ekim zirvelerinden bu yana yaklaşık %17 değer kaybetti.

ETF çıkışları 864 milyon doları buldu, önceki girişleri tersine çevirdi.

Korku & Açgözlülük Endeksi 22’ye geriledi — olası dip sinyali.

Bitcoin Fiyat Tahmini: Üçlü Dip Formasyonu $113K Yönünde Kırılma İşaretleri Veriyor

Bitcoin, 106.986 dolar civarında yatay seyrederek geçen haftaki düşüşün ardından toparlanma sinyalleri veriyor. 2 saatlik grafikte, 103.400–104.000 dolar aralığında oluşabilecek bir üçlü dip formasyonu öne çıkıyor. Bu klasik dönüş paterni, fiyat 108.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa güçlü bir ralliyi tetikleyebilir.

Ekim başından gelen düşen trend çizgisi kazançları sınırlamaya devam ederken, 50 ve 100 periyotluk üssel hareketli ortalamalar arasındaki daralan fark, düşüş momentumunun azaldığına işaret ediyor. RSI 38 seviyesinde bulunuyor ve piyasanın aşırı satım bölgesinden çıkmakta olduğunu gösteriyor; hacim güçlenirse kısa vadeli bir toparlanma olasılığı artıyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Yapıyı koruyabilmek için 103.400 dolar seviyesinin üzerinde kalmak kritik. 108.000 doların kırılması BTC’yi 109.300–113.600 dolar aralığına taşıyabilir; 104.000 doların altına düşüş ise 101.600–100.100 dolar bölgelerinin test edilmesine yol açabilir.

Daha geniş perspektifte, Bitcoin’in teknik temeli birikimin güçlendiğini gösteriyor. Onaylanmış bir kırılma, 120.000 dolar hedefine giden yolu açabilir ve artan piyasa duyarlılığı ile yenilenen kurumsal girişlerle birleştiğinde, bu konsolidasyon sürecinin Bitcoin’in bir sonraki ana toparlanma fazının temelini oluşturabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi mi?

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir boyut kazandırıyor. BTC güvenlik açısından hâlâ standart olarak kabul edilirken, Bitcoin Hyper ise uzun süredir eksik olan bir şeyi sunuyor: Solana seviyesinde hız.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin-native Layer 2 olarak geliştirilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiriyor. Sonuç: son derece hızlı, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin üretimi — tümü Bitcoin ile güvence altına alınmış durumda.

Consult tarafından denetlenen proje, benimsenme süreci ilerlerken güven ve ölçeklenebilirliği öncelikli hedef olarak belirliyor. Ön satış süreci ise şimdiden 23,9 milyon doları aşarak güçlü bir momentum yakaladığını gösteriyor; tokenlar sonraki fiyat artışından önce yalnızca 0,013125 dolardan satılıyor.

Bitcoin aktivitesi arttıkça ve BTC tabanlı verimli uygulamalara olan talep yükseldikçe, Bitcoin Hyper iki büyük kripto ekosistemini birleştiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli inşa ettiyse, Bitcoin Hyper onu tekrar hızlı, esnek ve eğlenceli hâle getirebilir.