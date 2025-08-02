Bitcoin Fiyat Tahmini: SegWit’in 8. Yılında Yeni Bir Ralli Başlayabilir mi?

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1 Ağustos, Bitcoin’in tarihindeki dönüm noktalarından biri olan SegWit yükseltmesinin sekizinci yıl dönümüne işaret ediyor.

Kripto topluluğunda “Bitcoin Bağımsızlık Günü” olarak anılan bu gün, ağın merkezsizliğini koruma adına atılmış önemli bir adımdı ve aynı zamanda Bitcoin Cash’in (BCH) doğmasına neden oldu.

2017 yılında kripto dünyası, “blok boyutu savaşı” olarak bilinen bir tartışmayla ikiye bölünmüştü. Bir taraf, Roger Ver gibi isimlerin öncülüğünde, işlem hızlarını artırmak ve yaygın benimsemeyi sağlamak için blok boyutunun artırılmasını savunuyordu.

Diğer taraf ise bu değişikliğin, daha büyük depolama kapasitesine sahip sistemler gerektireceğini ve küçük node operatörlerinin dışlanarak ağın merkezileşeceğini öne sürüyordu.

If every 1MB block were always full, it would take over 55 years to fill my new HD. Let's raise the block size limit. pic.twitter.com/LfN7zHn0b8 — Roger Ver (@rogerkver) August 4, 2015

Bu tartışma sonucunda BIP 91 adlı geliştirme teklifi kabul edildi ve SegWit aktif hale getirildi. Bu sayede Lightning Network gibi zincir dışı çözümlerin önü açıldı ve Bitcoin daha ölçeklenebilir hale geldi.

SegWit sonrası yükselişler BTC tarihinde kritik dönüm noktaları olmuştu. Sekiz yıl sonra, bu dönüm gününün yeniden bir ralliye kapı aralayıp aralamayacağı kripto yatırımcıları arasında merak konusu.

Bitcoin ve Bitcoin Cash 8 Yıl Sonra: Ayrı Yollar, Farklı Sonuçlar

1 Ağustos 2017’de Bitcoin ağında yaşanan “hard fork”, iki ayrı kripto paranın doğmasına neden oldu: Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCH). Sekiz yıl sonra, iki projenin geldiği nokta aralarındaki farkı net şekilde ortaya koyuyor.

Bitcoin, 1 Ağustos 2017’de yaklaşık 2.718 dolardan işlem görüyordu. Bugün 115.000 dolara yaklaşarak yaklaşık %4.200 oranında değer kazandı. Piyasa değeri ise 2,2 trilyon doları aştı. BTC, zamanla dijital altın kimliğini güçlendirdi ve küresel yatırımcılar tarafından uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak benimsendi.

Bitcoin Cash ise aynı tarihte yaklaşık 550 dolardan işlem görüyordu. Mayıs 2021’de 1.600 dolarla zirve yapan BCH, 2022’de 90 doların altına geriledi. Bugün ise 552 dolarla başladığı noktaya geri dönmüş durumda. BCH’nin piyasa değeri yaklaşık 10,9 milyar dolar seviyesinde.

Başlangıçta ödeme odaklı bir alternatif olarak öne çıkan Bitcoin Cash, beklenen küresel benimsemeyi sağlayamadı. Buna karşın Bitcoin, SegWit ve Lightning Network gibi teknolojik gelişmelerle hem ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm üretti hem de merkeziyetsizliğini koruyarak piyasanın lideri olmayı sürdürdü.

Bitcoin Teknik Görünüm: Satıcılı Seyir Sürüyor, Ancak Dikkatli Olunmalı

Bitcoin, teknik olarak baskı altında. BTC, 117.000 dolar civarındaki yükselen trend çizgisinin altına sarkarak düşüş sinyali verdi. Fiyatın daha düşük zirveler yapması ve oluşan alçalan üçgen formasyonu, momentum kaybını gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

4 saatlik grafikteki “ayı yutan” mum ve ardından gelen “Üç Kara Karga” formasyonu, satıcıların hakimiyetini teyit ediyor. Mevcut fiyat: yaklaşık 113.600 dolar.

Kritik Seviyeler

Direnç : 114.942 dolar

: 114.942 dolar Destekler : 112.643 → 110.587 → 108.420 dolar

: 112.643 → 110.587 → 108.420 dolar RSI : 30,63 – aşırı satım bölgesine yakın, ancak henüz pozitif bir sapma yok

: 30,63 – aşırı satım bölgesine yakın, ancak henüz pozitif bir sapma yok 50 Günlük Hareketli Ortalama (SMA): 117.264 dolarda aşağı eğimli

İşlem Fikri

114.900 dolarda yaşanacak başarısız bir yükseliş denemesi, 116.000 dolar üzerine stop-loss koyarak short pozisyon için fırsat sunabilir. Hedefler: 112.600 ve 110.600 dolar. Alıcıların güç kazanması için fiyatın 117.000 dolar üzerine hacimli şekilde çıkması gerekiyor.

Sonuç

SegWit’in üzerinden sekiz yıl geçti ve Bitcoin hâlâ dijital varlıkların lideri konumunda. Her ne kadar teknik olarak baskı altında olsa da, BTC’nin asıl gücü topluluk mutabakatında yatıyor.

Bu yılki “Bağımsızlık Günü”, Bitcoin’in sadece bir yazılım değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık merkeziyetsiz bir sistem olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu dönüm noktası yeni bir rallinin habercisi olmasa da, Bitcoin’in evrimini ve direncini simgeliyor.

Bitcoin Hyper Ön Satışı 6,2 Milyon Doları Aştı: Fiyat Artışı Kapıda

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin tabanlı ilk Layer 2 ağı olarak öne çıkarken, halka açık ön satışında 6,2 milyon dolardan fazla fon topladı. Şu ana kadar 21,6 milyon dolarlık hedefin yaklaşık üçte biri olan 6.278.761 dolarlık kısmı tamamlandı. Token şu anda 0,0115 dolardan satılıyor ve bir sonraki fiyat aşamasının yakında açıklanması bekleniyor.

Solana Virtual Machine (SVM) altyapısıyla çalışan Bitcoin Hyper, Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın hızıyla birleştiriyor. Bu sayede hızlı ve düşük maliyetli akıllı kontratlar, dApp’ler ve meme coin’ler oluşturmak mümkün hale geliyor. BTC ile kolay köprüleme özelliği de projeye kullanım kolaylığı sağlıyor.

Denetimi Consult tarafından yapılan proje, ölçeklenebilirlik, güven ve sadelik odaklı geliştirildi. Hem meme kültüründen beslenen popülerliği hem de gerçek kullanım alanlarıyla, Bitcoin Hyper 2025’in dikkat çeken Layer 2 projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Staking fırsatları, sadeleştirilmiş ön satış süreci ve 2025’in ilk çeyreğinde beklenen tam lansman, $HYPER’ın ivmesini güçlendiriyor.