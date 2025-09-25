Bitcoin Fiyat Tahmini: Rusya’nın E-Ticaret Devi BTC, ETH ve USDT ile Ödeme Kabul Edecek

Bitcoin, 48 milyar doları aşan günlük işlem hacmi ve 2,22 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 111.622 dolardan işlem görüyor.

Son gelişmeler, bireysel yatırımcıların benimsemesinin artık niş bir alandan ana akıma kaydığını gösteriyor. Rusya’nın en büyük çevrim içi perakendecisi Wildberries, Belarus’un ilk lisanslı borsası Whitebird aracılığıyla ülkede kripto ödemelerini devreye aldı.

Doğrudan transfer yerine, müşteriler BTC, ETH veya USDT ile elektronik sertifika satın alıyor ve bu sertifikaları Wildberries platformunda harcayabiliyor.

Program hâlen pilot aşamasında olsa da, yetkililer Belarus’un 2025 sonuna kadar 3 milyar dolara kadar kripto ödemesi işleyeceğini öngörüyor. Bu benimsemedeki artış, Bitcoin talebini uzun vadede destekleyebilir.

Kurumsal Bitcoin Yatırımları

Perakende ilginin ötesinde, kurumsal yatırımcı ilgisi yeniden gün yüzüne çıkıyor. Çinli elektrikli araç şarj şirketi Jiuzi Holdings, Bitcoin, Ethereum ve BNB’ye 1 milyar dolara kadar yatırım yapma planıyla piyasalarda büyük şaşkınlık yarattı. Ekonomik dalgalanmalara karşı korunma amacı taşıyan bu öneri, Jiuzi’nin hisse fiyatını kısa süreliğine %47 yükseltti, ancak ardından gerçekler devreye girdi.

Zira şirketin 2024 sonu itibarıyla yalnızca 943.000 dolar nakit rezervi bulunuyor ve bu yatırımın nasıl finanse edileceği belirsizliğini koruyor. Yine de duyuru, daha fazla şirketin kriptoyu hazine stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan Kraken, düzenlemelerin netleşmesi için çalışan ABD’li siyasi gruplara 2 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Amerika First Digital ve Freedom Fund PAC arasında paylaştırılan bu bağış, sektörde yasal belirsizliği gidermeye yönelik artan çabaların bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bitcoin (BTC/USD) İçin Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin, bu ayın başında gördüğü 117.800 dolar zirvesinin ardından düşüş kanalına girdi. 115.185 dolarda gelen reddedilme, kısa vadeli bir “ölüm kesişimi” ile aynı zamana denk geldi; burada 50 periyotluk hareketli ortalama, 200 periyotluk hareketli ortalamanın altına geriledi.

Momentum satıcıların lehine kaymış durumda. RSI 45 seviyesine yakın seyrediyor, bu da zayıflığa işaret etse de henüz bir kapitülasyon görülmediğini gösteriyor. Anlık direnç 114.025 dolarda, kısa vadeli kritik destek ise 111.095 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması 109.771 dolarlık bölgenin açığa çıkmasına neden olabilir.

Öte yandan yatırımcıların olası boğa sinyallerine dikkat etmesi gerekiyor. 111.000 dolardan gelecek bir toparlanma, boğa yutan mum formasyonu veya pozitif RSI ayrışması ile teyit edilirse, düşüş kanalının kırılmasına yol açabilir. Böyle bir senaryo, fiyatı yeniden 115.200 ve 116.600 dolara taşıyabilir ve 2025’in son çeyreğine girerken ivmeyi artırabilir.

Öne Çıkan Nokta: Belarus’ta perakende benimsenmenin artması, şirketlerin milyarlarca doları kriptoya yönlendirmesi ve ABD’de düzenleyici netliğin ilerlemesiyle birlikte Bitcoin sessizce yeni bir yükseliş için zemin hazırlıyor. Teknik koşullar bu makro rüzgârlarla örtüştüğü takdirde, 116.000 dolara doğru iyi zamanlanmış bir ralli ihtimal dahilinde.

