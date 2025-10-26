Bitcoin Fiyat Tahmini: Robert Kiyosaki’den Çarpıcı BTC ve Ethereum Açıklaması!

Bitcoin (BTC), ünlü yazar Robert Kiyosaki’nin X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamaların ardından boğa eğilimi göstererek 113.700 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kiyosaki, finansal özgürlüğün artık geleneksel tasarruf hesapları veya emeklilik planları yerine Bitcoin ve Ethereum’dan geçtiğini ilan etti.

Yazar, enflasyon, iş güvencesizliği ve “sahte para”nın servet eşitsizliğini artırdığını savunarak, BTC ve ETH gibi dijital varlıkların “gerçek paranın” yeni standardı haline geldiğine inanıyor.

Geleneksel Düşünceye Meydan Okuma

Kiyosaki, geleneksel eğitime, uzun çalışma saatlerine ve itibari para tasarruflarına güvenen “eski düşünürleri”, kıt varlıklara yatırım yapan ve kendi girişimlerini kuran “yeni düşünürlerle” karşı karşıya getirdi. Bu değişimin, servet farkını bir “Büyük Kanyon”a dönüştürdüğü konusunda uyardı.

X’teki paylaşımında, “Bugün Ethereum’u 4.000 dolardan alan biri, zamanında Bitcoin’i 4.000 dolardan alanlar gibi olacak,” diyerek yatırımcıları geleneksel yöntemler yerine inovasyonu benimsemeye çağırdı.

Bu mesaj, genç ve risk toleransı yüksek yatırımcıların kriptoyu sadece bir spekülasyon aracı olarak değil, bağımsızlık için bir araç olarak görmesiyle paralellik taşıyor.

Gerçek Para: Bitcoin

Kiyosaki, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Bitcoin (BTC) inancını bir kez daha yineledi ve kripto parayı “gerçek anlamda kıt olan ilk para” olarak nitelendirdi.

Kiyosaki, BTC’nin maksimum arzının 21 milyon adetle sınırlı olmasına ve bu miktarın yaklaşık 20 milyonunun halihazırda madencilikle çıkarılmış olmasına dikkat çekerek, bu durumun kurumsal talebi yoğunlaştıracağını ve fiyatları daha da yukarı taşıyacağını öngördü.

Yazar, bu talep artışı konusunda yatırımcıları uyararak, “Alımlar hızlanacak. FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu) gerçektir” dedi.

Kiyosaki’nin bu yorumları, Bitcoin’in parasal değer kaybına karşı bir korunma aracı (hedge) olarak görülmesi ve dijital bir altın paralelinde konumlandırılması yönündeki giderek güçlenen anlatıyı destekliyor. Yazarın bu tahmini gerçekleşecek mi, piyasa bunu gösterecek.

Bitcoin Teknik Analizi: Simetrik Üçgen Formasyonu Kırılım Potansiyeline İşaret Ediyor

Bitcoin (BTC/USD), an itibarıyla 113.770 dolar civarında işlem görüyor ve 4 saatlik grafikte tipik olarak büyük bir volatiliteden önce gelen bir formasyon olan Simetrik Üçgen oluşturuyor. Fiyat hareketleri, 109.700 dolar civarında yüksek dipler ve 114.115 dolar yakınlarında alçak tepeler göstererek, potansiyel bir kırılımdan önce piyasada bir denge oluştuğunu işaret ediyor.

20-Üstel Hareketli Ortalama (20-EMA) (110.940 dolar), kısa süre önce 50-Üstel Hareketli Ortalamanın (50-EMA) (110.524 dolar) üzerine çıkarak kısa vadeli boğa (yükseliş) ivmesine sinyal veriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bu esnada, RSI (Göreceli Güç Endeksi)’nın 63 seviyesinde olması, aşırı alım riski olmadan sağlıklı bir yukarı yönlü baskı olduğunu gösteriyor. 111 bin dolar civarında gözlemlenen ‘spinning top’ (kararsızlık) ve boğa yutan mum (bullish engulfing) gibi mum formasyonları, yenilenen alım ilgisini teyit ediyor.

114.115 dolar üzerindeki bir kırılım, Eylül ayından gelen üst trend çizgisiyle uyumlu olarak fiyatı 117.000 dolar – 119.800 dolar aralığına doğru bir ralliye itebilir. Ancak, 111.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunamama durumu, fiyatın 109.700 dolar veya 106.700 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilmeye yol açabilir.

İşlem Kurulumu: 114.100 dolar üzerinde açılacak bir uzun (long) pozisyon için hedefler 117.000 dolar – 119.800 dolar olarak belirlenirken, zarar durdur (stop-loss) seviyesi 110.000 dolar altına konulmalıdır. 109.700 dolar altına yaşanacak bir düşüş ise, 106.700 dolar hedefine yönelik kısa (short) pozisyonları destekleyecektir.

Bitcoin Hyper: BTC Ekosisteminin Yeni Evrimi Solana Hızına Kavuşuyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yepyeni bir aşama getiriyor. BTC güvenlik açısından altın standart olmayı sürdürürken, Bitcoin Hyper ($HYPER) yıllardır eksik olan unsuru, yani Solana düzeyinde hızı sisteme dahil ediyor.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen, Bitcoin’e özgü ilk Katman 2 (Layer 2) olarak inşa edilen proje, Bitcoin’in değişmez istikrarını Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiriyor.

Bu birleşimin sonucu; Bitcoin güvencesiyle desteklenen, yıldırım hızında ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) ve hatta meme coin yaratımı. Consult tarafından denetlenen proje, benimseme arttıkça güven ve ölçeklenebilirliğe verdiği önemi vurguluyor.

Projenin ivmesi ise şimdiden oldukça güçlü. Ön satışı 24.7 milyon doları aşmış durumda ve tokenlar, bir sonraki fiyat artışından önce yalnızca 0.013165 dolar fiyatla sunuluyor.

Bitcoin aktivitesi yükselirken ve verimli BTC tabanlı uygulamalara olan talep artarken, Bitcoin Hyper, kripto dünyasının en büyük iki ekosistemini birleştiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli inşa ettiyse, Bitcoin Hyper onu hızlı, esnek ve yeniden eğlenceli hale getirebilir.