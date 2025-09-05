Bitcoin Fiyat Tahmini: Milyonlarca Dolarlık BTC İşlemi Dikkat Çekti! Balina Satışı mı Geliyor?

Last updated: Eylül 5, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin bugün 112.300 dolar civarında işlem görürken günlük işlem hacmi 47.78 dolar civarında ve piyasa değeri de 2.23 trilyon doların üzerinde. Ancak Bitcoin fiyatına ek olarak piyasanın dikkatini çeken bir gelişme oldu: 2012 yılından beri herhangi bir transfer gerçekleştirmeye bir Bitcoin cüzdanı aniden aktif hale geldi.

Söz konusu cüzdan değeri 52 milyon doların üzerinde olan 479 BTC’ye sahipti. Bu hafta yeni bir adrese 80 BTC (yaklaşık 8.9 milyon dolar) transfer edildi. “Balinalar” olarak adlandırılan büyük yatırımcıların bu gibi transferleri genellikle dikkat çeker çünkü bir satış sinyali olabileceği düşünülür.

Kaynak: Mempool

Bu arada geçtiğimiz günlerde başka bir balina da bir borsaya 2.000 BTC (216 milyon dolar) yatırdı ve bunu Ethereum’a dönüştürdü. Temmuz ayında ise Galaxy Digital tarafından bir müşterisi adına 80.000 BTC transfer edildi.

A long-silent Bitcoin address holding 479 BTC—worth over $52 million at current rates—finally moved more than 80 BTC after 13 years of inactivity. This resurgence marks a growing trend among long-term holders, with recent whale activity including transfers of thousands of BTC… pic.twitter.com/a1Gv5BBiRS — KENSON INVESTMENTS (@KensonInvest22) September 5, 2025

Balina İşlemlerinin Önemi Ne?

Balinalar her zaman bireysel müşteriler değildir. Madenciler ya da Bitcoin’in ilk yıllarında alım yapan kuruluşlar da balina olabilir. Söz konusu büyük yatırımcıların coin transferleri yakından izlenir çünkü satış yapmaları durumunda piyasayı etkileyebilirler.

Uzmanlar, balinaların kademeli satışlarının ani ve aşırı volatiliteyi engellediğini düşünüyor.

Bitcoin şu anda 12.128 dolar civarında işlem görüyor. BTC haftalardır 110.000 dolar ile 120.000 dolar bandında seyrediyor. Bu arada tahmin piyasalarındaki yatırımcıların yaklaşık %70’i BTC’nin 105.000 dolara doğru düşmesini, ardından 125.000 dolara doğru yükselmesini bekliyor.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum

Bitcoin’in fiyat grafiğine bakıldığında yükselen üçgen formasyonunun şekillendiği görülüyor. Bu formasyon genellikle yukarı yönlü kırılma sinyali olarak değerlendirilir. Bitcoin fiyatı şu anda 200 günlük EMA ile örtüşen 113.152 dolar bölgesine yükselmeye çalışıyor.

BTC 106.000 dolardan sıçradığından beri yüksek dipler oluşturuyor. Bu durum satın alma baskısının arttığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

60 seviyesindeki RSI, ivmenin sağlıklı olduğuna işaret ediyor. 111.200 dolardaki yutan boğa mumu da talebin güçlü olduğunu doğruluyor. Bitcoin 113.400 doları aşarsa 115.600 dolar ve 117.500 dolara doğru yükselebilir. Öte yandan 111.200 dolar desteğinin kırılması halinde 109.350 dolar ya da 107.407 dolara doğru düşüş görülebilir.

Bitcoin uzun vadede ivmesini korursa 130.000 dolar seviyesini hedefleyebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 14 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012865 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.