Bitcoin Fiyat Tahmini: Kurumsalların Çıkışı Hız Kazandı – Düşüş Sürecek mi?

Bitcoin (BTC) yaklaşık 108.260 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük işlem hacmi 105 milyar doların üzerine çıkarken, kurumsal yatırımcıların ekim ortasındaki sert dalgalanmanın ardından risk azaltma eğilimine girdiği görülüyor.

CoinShares verilerine göre, geçtiğimiz hafta dijital varlık yatırım ürünlerinden toplam 513 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu rakam, 2025 yılının en büyük ikinci haftalık fon çıkışı olarak kayda geçti.

Geri çekilmenin büyük kısmı Bitcoin kaynaklı oldu. Fon yöneticileri, piyasadaki ani fiyat hareketlerinin ardından 946 milyon dolarlık BTC çıkışı gerçekleştirdi.

Buna rağmen işlem aktivitesi yüksek seyrini korudu. Borsada işlem gören ürünlerin (ETP) işlem hacmi 51 milyar dolara yaklaşarak yıllık ortalamanın neredeyse iki katına çıktı.

Analistler, bu durumun yatırımcıların piyasadan tamamen çıkmadığını, aksine pozisyonlarını yeniden yapılandırdığını gösterdiğini belirtiyor.

ABD Fonları Satışa Geçti, Avrupa Düşüşü Fırsata Çevirdi

Fon çıkışlarının büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı oldu. ABD merkezli fonlar tek bir haftada yaklaşık 621 milyon dolar değerinde varlık sattı. Buna karşılık Almanya, İsviçre ve Kanada’daki yatırımcılar ters yönde hareket ederek toplamda 144 milyon dolarlık giriş gerçekleştirdi. Bu tablo, 10 Ekim’deki 19 milyar dolarlık tasfiye dalgası sonrasında Avrupa yatırımcılarının “düşüşte alım” stratejisini benimsediğini gösteriyor.

Sağlayıcılar arasında en büyük çıkışlar BlackRock’un iShares ve Grayscale fonlarında görüldü; iki dev birlikte 1 milyar doları aşan yatırımcı geri çekilmesiyle karşılaştı. Fidelity ve Bitwise fonlarında daha sınırlı çıkışlar yaşanırken, Avrupa’daki çoklu varlık fonlarından yalnızca 29 milyon dolar civarında hafif bir çıkış kaydedildi.

Bitcoin Teknik Analizi ve Fiyat Tahmini

Bitcoin grafiği, yükselen kanal içinde dar bir konsolidasyon süreci gösteriyor. Fiyat, 111.730 dolar direncinden reddedildikten sonra 108.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamalar (EMA) yatay seyrederek kısa vadede kararsızlığa işaret ediyor.

Ancak son mumdaki uzun alt fitil, 107.700 dolar bölgesinde düşüşten alım ilgisinin arttığını gösteriyor; bu seviye aynı zamanda yükselen kanalın alt sınırıyla da örtüşüyor.

RSI’nin 45 civarında olması nötr momentumun sürdüğünü, ancak boğa yönlü bir pozitif uyumsuzluğun oluşabileceğini işaret ediyor.

Bitcoin’in 107.400 doların üzerinde kalması, fiyatın 111.700 ve 115.900 dolar seviyelerine doğru toparlanmasına zemin hazırlayabilir. Buna karşın bu desteğin kırılması, 104.400 ve 101.100 dolar bölgelerine kadar bir geri çekilmeyi gündeme getirebilir.

Teknik görünüme göre, 107.700 dolar civarından uzun (long) pozisyon açmak, 106.900 dolar stop-loss ve 111.600–115.900 dolar hedef aralığıyla risk/ödül açısından cazip bir strateji sunuyor. Volatilitenin daralmasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde yaşanacak olası bir yukarı veya aşağı yönlü kırılma, Bitcoin’in 2025’in son çeyreğindeki yönünü belirleyebilir ve kurumsal yatırımcı ilgisini yeniden canlandırabilir.

Bitcoin Hyper: Solana Üzerinde Bitcoin’in Yeni Evrimi mi?

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir dönem getiriyor. Bitcoin güvenlik açısından hâlâ “altın standart” olarak görülürken, Bitcoin Hyper bu yapıya bugüne dek eksik olan unsuru ekliyor: Solana hızında işlem kapasitesi.

Solana Virtual Machine (SVM) altyapısıyla geliştirilen ilk Bitcoin tabanlı Layer-2 çözümü olan Bitcoin Hyper, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı mimarisiyle birleştiriyor. Böylece son derece hızlı, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin projeleri artık Bitcoin güvenliğiyle desteklenebiliyor.

Bağımsız denetim firması Coinsult tarafından denetlenen proje, ölçeklenebilirlik ve güveni ön plana çıkarıyor. Talep hızla artarken, ön satış 24,3 milyon doları aştı ve token fiyatı bir sonraki artış öncesinde hâlâ yalnızca 0,013145 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin ağındaki aktivite yeniden yükselirken, BTC tabanlı hızlı ve verimli uygulamalara olan talep de artıyor. Bu tablo içinde Bitcoin Hyper, kripto dünyasının iki devi olan Bitcoin ve Solana ekosistemlerini birleştiren köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli attıysa, Bitcoin Hyper o temeli daha hızlı, esnek ve eğlenceli hale getirmeye hazırlanıyor.