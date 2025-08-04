Bitcoin Fiyat Tahmini: Küresel Likidite 127 Trilyon Dolara Ulaştı – Bitcoin Tüm Finans Sistemini Değiştirebilir mi?

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Bitcoin şu sıralar 114.000 dolar civarında yatay bir seyir izliyor. Ancak analistlere göre perde arkasında çok daha büyük bir gelişme yaşanıyor: MacroScope’un verilerine göre küresel likidite, 127,3 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bu rakam; merkez bankası bilançoları ve geniş para arzını kapsıyor, yani dünya genelinde dolaşımda olan toplam sermayeyi yansıtıyor.

Basitçe söylemek gerekirse, şu anda dünya genelinde her zamankinden daha fazla para hareket halinde ve Bitcoin bu ortamın en büyük kazananlarından biri olabilir.

Bu kez likidite artışı yalnızca ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) kaynaklanmıyor. Son çeyreklerde Asya, Avrupa ve Orta Doğu’daki merkez bankaları da bilançolarını büyüttü. Bu durum, risk iştahının küresel piyasalarda yeniden canlandığını gösteriyor.

Likiditeye karşı oldukça duyarlı olan Bitcoin için bu tablo, potansiyel büyük bir yükselişin zeminini oluşturuyor. Özellikle 2023 sonrası geleneksel bankacılık sistemlerine olan güvenin azalması, yatırımcıları alternatif arayışlara yöneltiyor.

Kurumsal talep de artışta. BlackRock’un Bitcoin ETF başvuruları ve bazı ülke varlık fonlarının ilgisi, Bitcoin’in küresel portföylerdeki uzun vadeli rolü hakkında yeni tartışmaları alevlendirdi. Eğer likidite artışı sürerse ve sermaye daha fazla merkeziyetsiz, egemen olmayan değer saklama araçlarına yönelirse, Bitcoin bu 127 trilyon dolarlık sermaye havuzundan ciddi bir pay alabilir.

Bitcoin 114 Bin Dolar Direncinin Altında Sıkıştı: Büyük Hamle Yakın mı?

Bitcoin, son 24 saatte %0,9’luk bir yükselişle 114.806 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Fiyat hareketi sakin görünse de teknik analizler, daha büyük bir kırılmanın habercisi olabilir.

📉 #Bitcoin Update

BTC is coiling inside a symmetrical triangle near $114.4K. Price is trapped between a descending trendline and rising support. RSI ~52 shows indecision.

📊 Watch:

• Breakout above $114.94K → $116.9K / $118.8K targets

• Breakdown below $114K → $112K / $110K pic.twitter.com/YGcL1RnnbS — Arslan Ali (@forex_arslan) August 4, 2025

BTC/USD çifti, temmuz başından bu yana düşen bir direnç çizgisiyle yükselen bir destek çizgisi arasında sıkışmış durumda. Bu simetrik üçgen formasyonu, genellikle güçlü fiyat hareketlerinden önce görülen klasik bir konsolidasyon yapısı olarak biliniyor.

2 saatlik grafikte, 114.509 dolar seviyesindeki 50 periyotluk hareketli ortalama dinamik bir direnç işlevi görüyor. Fiyat, gün içi en yüksek seviyeler olan 114.940 doların hemen altında reddedilmiş durumda. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması, bir short squeeze (kısa pozisyon sıkışması) tetikleyerek fiyatı sırasıyla 116.912 ve 118.878 dolara taşıyabilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Öne çıkan teknik göstergeler şöyle:

RSI 52 seviyesinde, nötr ancak hafif yukarı eğimli.

Mum çubukları belirsizliği gösteren spinning top ve doji formasyonları çiziyor.

İşlem hacmi düşük seyrediyor; bu da yatırımcıların büyük bir tetikleyici haber beklediğine işaret ediyor.

Eğer boğalar 114.940 dolar direncini aşamazsa, aşağı yönlü ilk destek 112.043 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, Finansal Sistemi Tersine Çevirebilir mi?

127 trilyon dolarlık likidite, Bitcoin için anında kazanç anlamına gelmese de, geleneksel olmayan varlıkların güç kazanabileceği bir zemin oluşturuyor. 2020’deki likidite artışı gibi önceki dönemlerde BTC, altı ayda %300’ün üzerinde yükseliş göstermişti.

BTC/USD’nin gerçekten finansal sistemi “tersine çevirebilmesi” için üç ana unsurun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor: kurumsal güven, makroekonomik destekleyici rüzgarlar ve net düzenleyici çerçeve. Bu koşullar yavaş yavaş şekilleniyor. Likidite rekor seviyede. Geleneksel para birimlerine olan güven azalıyor. Ve dijital varlıklar artık finansal sistemin kıyısında değil, merkezine doğru ilerliyor.

Yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gereken üç gelişme:

Eylül ayında beklenen ABD faiz indirimi

Spot Bitcoin ETF onayları

Küresel risk iştahındaki değişim

Eğer bu faktörler aynı anda devreye girerse, BTC/USD paritesi büyük bir kırılmayla tarihi bir dönüşümün parçası olabilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışında 6,8 Milyon Dolar Topladı: Fiyat Artışı Yaklaşıyor

Bitcoin tabanlı ilk Layer-2 çözümü olma özelliği taşıyan Bitcoin Hyper ($HYPER), halka açık ön satışında 6,8 milyon doların üzerinde fon topladı. 7,86 milyon dolarlık hedefin 6.898.069 doları şimdiden tamamlandı. Token fiyatı şu anda 0,012525 dolar seviyesinde ve bir sonraki fiyat diliminin yakında açıklanması bekleniyor.

Bitcoin’in güvenliğini, Solana’nın hızıyla birleştiren Bitcoin Hyper; hızlı ve düşük maliyetli akıllı kontratlar, dApp’ler ve meme coin üretimi için yeni bir altyapı sunuyor. BTC köprüsüyle doğrudan entegrasyon sağlayan proje, Consult tarafından denetlenmiş durumda ve ölçeklenebilirlik, güven ve sade kullanım için tasarlandı.

Meme coin cazibesiyle gerçek kullanım alanlarını buluşturan Bitcoin Hyper, 2025 yılı için dikkat çeken Layer-2 adayları arasında yer alıyor. Stake imkanı, sadeleştirilmiş ön satış süreci ve 2025’in ilk çeyreğinde planlanan tam lansmanıyla $HYPER ciddi bir ivme kazanıyor.