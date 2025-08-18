Bitcoin Fiyat Tahmini: Kripto Piyasası Satışlarla Sarsıldı – Düşüş Devam Edecek mi?

Bitcoin 116.284 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,60’dan fazla geriledi. Küresel kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına inerken, 2,31 trilyon dolarlık piyasa değeriyle BTC hâlâ 1 numaralı kripto para konumunda. Dolaşımdaki arz 21 milyonun 19,9 milyona ulaşmış durumda.

Lider kripto olmasına rağmen son fiyat hareketleri Bitcoin’i kritik bir dönemece getirdi. Yatırımcılar, bir sonraki yönün belirlenmesi için teknik göstergeleri bekliyor.

Bitcoin (BTC/USD) Teknik Görünüm Ayı Lehine Dönüyor

Grafiklerde Bitcoin yükselen kanalı kırdı ve 116.200 dolarda konsolide oluyor. 117.695 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın geri alınamaması momentumun zayıfladığını gösteriyor. Mum formasyonları, 116.000 dolar destek bölgesinde art arda oluşan “spinning top” formasyonlarıyla kararsızlığa işaret ediyor.

Bu seviye kritik bir mücadele alanı haline geldi: Güçlü bir savunma fiyatları dengeleyebilir, ancak tekrarlanan başarısızlıklar daha fazla düşüşü tetikleyebilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Momentum ayı yönünde. RSI 32 seviyesinde ve aşırı satıma yakın; bu kısa vadeli bir sıçramayı işaret etse de daha fazla satış ihtimalini de gündeme getiriyor. MACD hâlâ negatif ve açılıyor; ayılar kontrolü elinde tutuyor.

BTC hovers near $115K after breaking its rising channel. RSI at 32 signals oversold, while MACD stays bearish. Key support: $114.6K–$112K. A push above $119.4K could flip momentum toward $122K–$130K. Next 48 hrs critical. #BTC #Crypto pic.twitter.com/3HJhYqFPzU — Arslan Ali (@forex_arslan) August 18, 2025

Baş-omuz formasyonu dahil grafik formasyonlarından gelen projeksiyonlar, Bitcoin’in 115.000 doların altında kapanış yapması halinde daha fazla düşüşe işaret ediyor.

Hedef seviyeler: 114.650 ve 112.000 dolar; bu seviyeler daha önce destek olarak çalışmıştı.

Senaryolar ve İşlem Kurulumu

Kısa vadeli yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir dönem. 115.000 doların altında kapanış, 117.000 dolar üzerinde stop ile short pozisyon açmak için sinyal olabilir; hedefler 114.650–112.000 dolar.

119.400 doların üzerine çıkılması ise ayı senaryosunu geçersiz kılar ve 122.250 dolara doğru yükselişin önünü açar. Güçlü alımların sürmesi durumunda fiyat 130.000 dolara kadar çıkabilir ki bu da uzun vadeli boğa döngüleriyle uyumlu olur.

Destek: 116.000 / 114.650 / 112.000

Direnç: 117.695 / 119.400 / 122.250

RSI: 32 (aşırı satım)

MACD: Ayı kesişimi

Kısa vadeli yatırımcılar yüksek volatiliteyle karşılaşırken, uzun vadeli yatırımcılar bunu Bitcoin’in boğa koşusunun büyük resminde sağlıklı bir düzeltme olarak görüyor. 21 milyon ile sınırlı arz ve kurumsal girişlerle desteklenen piyasa algısı düşünüldüğünde, her düzeltme bir sonraki büyük hamlenin zeminini hazırlıyor.

Bitcoin 116 bin dolarda konsolide olurken, önümüzdeki günler satıcıların kontrolü sürdürüp sürdürmeyeceğini ya da alıcıların yeniden ivme kazanarak altı haneli hedeflere yönelip yönelmeyeceğini belirleyecek.

Ön satış yatırımcıları için bu düzeltme bir gerileme değil, bir sonraki büyük hareket için fırsat olarak değerlendiriliyor.

