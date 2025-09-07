Bitcoin Fiyat Tahmini: Kiyosaki Kriz Alarmı Verdi – BTC’nin Sınırlı Arzı Fiyatı Uçurabilir mi?

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 7, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı Robert Kiyosaki, aylardır Amerika’nın “Büyük Buhran” olarak tanımladığı bir sürece sürüklenebileceği konusunda uyarılarda bulunuyordu. Başta abartılı görülen bu öngörüler, son ekonomik verilerle birlikte giderek daha fazla ciddiye alınmaya başlandı.

ABD’nin ulusal borcu 37 trilyon doları aştı. Hanehalkı borcu da 18,39 trilyon dolarla rekor seviyeye yükselirken, kredi kartı gecikmeleri artıyor.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 k’s are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION.



I get sad because as I stated in an earlier X….Tweet….I warned… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2025

Bu tablo, yüksek faizli borçların günlük yaşamı zorlaştırdığını gösteriyor. İş gücü piyasası da alarm veriyor: Ağustos ayında yalnızca 22 bin yeni istihdam yaratıldı ve işsizlik oranı yüzde 4,3’e çıkarak son dört yılın zirvesine ulaştı.

🔴 ⚠️ BREAKING: US NONFARM PAYROLLS ACTUAL 22K (FORECAST 75K, PREVIOUS 73K) $MACRO — FinancialJuice (@financialjuice) September 5, 2025

Enflasyon hâlâ inatçı bir şekilde yüksek seyrediyor. Fed’in faiz kararları ise ikilem yaratıyor: Yavaş kesintiler büyümeyi baskılayabilir, hızlı kesintiler ise yeni riskleri tetikleyebilir. Artan iflaslar, düşen tüketici güveni ve yavaşlayan büyüme, kırılganlık algısını güçlendiriyor.

Bu ortamda Kiyosaki’nin uyarıları daha güncel hale gelirken, yatırımcılar yeniden Bitcoin’e yöneliyor. Kısıtlı arzı sayesinde BTC, ekonomik belirsizlik dönemlerinde “güvenli liman” arayışlarının merkezine oturuyor.

Bitcoin’in Kıtlık Avantajı

Bitcoin’in yapısı, itibari para birimlerinin sağlayamadığı bir özellik sunuyor: sabit arz sınırı. Toplam 21 milyon adetle sınırlanan arzın 19,9 milyondan fazlası şimdiden dolaşıma girmiş durumda. 2028’deki bir sonraki yarılanma, yeni arzı daha da yavaşlatarak bulunabilirliği kısıtlayacak.

Altından farklı olarak Bitcoin sınır tanımıyor, şeffaf ve anında transfer edilebiliyor. Bu özellikler, özellikle parasal belirsizlik dönemlerinde onu cazip bir korunma aracı haline getiriyor. Resesyon korkuları derinleşirse, Bitcoin’in kıtlığı onun “değer saklama” rolünü daha da güçlendirebilir.

Kiyosaki’nin “Büyük Buhran” uyarılarının gündemde olduğu bir dönemde, tam da bu kıtlık unsuru yatırımcıların gözünde BTC’yi öne çıkarıyor.

Bitcoin Kısa Vadeli Teknik Görünümü

Bitcoin, 111.000 dolar seviyesinde konsolide olurken yükseliş eğilimiyle bilinen yükselen üçgen formasyonu içinde işlem görüyor. Ağustos sonundan bu yana grafikte görülen daha yüksek dipler, 113.400 dolardaki dirence baskı yapıyor ve istikrarlı bir birikime işaret ediyor. 50 günlük hareketli ortalama (SMA) 110.209 dolarda destek sağlarken, 200 günlük SMA 112.543 dolar seviyesinde kritik bir pivot noktası olarak öne çıkıyor.

Bitcoin 4 Saatlik Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Momentum göstergeleri yapıcı bir tablo çiziyor. RSI 51 seviyesinde bulunuyor ve Doji ile spinning top formasyonları alıcıların satış baskısını absorbe ettiğini ortaya koyuyor. 113.400 doların üzerinde güçlü hacimle gerçekleşecek bir kırılma, fiyatın 115.400 ve 117.150 dolara doğru yol almasını sağlayarak yükseliş senaryosunu teyit edebilir.

Bununla birlikte, 110.000 doların altına bir sarkma, fiyatı 108.450–107.400 dolar bandındaki destek bölgesine çekebilir. Yine de yükselen trend çizgisi bu tür geri çekilmelerin trend dönüşünden ziyade düzeltme niteliğinde olduğunu gösteriyor.

Kısa vadeli yatırımcılar için strateji, 113.400 dolar üzerinde long pozisyon almak, stop-loss seviyesini ise 110.200 doların altına koymak olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Uzun Vadeli Tahmin: Daha Yüksek Seviyeler Ufukta

Bitcoin’in geniş zaman dilimindeki trendi güçlü bir şekilde yükseliş yönlü kalmaya devam ediyor. Haftalık grafikte yükselen kanal içinde hareket eden BTC, 111.000 dolar üzerinde konsolide oluyor. İlk direnç 124.750 dolarda, kritik eşik ise 134.500 dolarda bulunuyor. Bu seviyelerin aşılması halinde Fibonacci hedefleri doğrultusunda 171.000 dolara, ardından 231.000 dolara doğru uzun vadeli bir yol haritası gündeme gelebilir.

Bitcoin Haftalık Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

50 haftalık hareketli ortalama (SMA) 95.928 dolarda güçlü dinamik destek sağlarken, 200 haftalık SMA yaklaşık 42.869 dolarda uzun vadeli yapısal tabanı işaret ediyor. RSI göstergesinin 62 seviyesinde bulunması, aşırı alım bölgesinden uzak sağlıklı bir momentum gösteriyor ve yükseliş için alan bırakıyor. Mum formasyonları ise büyük çaplı bir dönüş sinyaline işaret etmeyerek alıcıların kontrolünü teyit ediyor.

Uzun vadeli yatırımcılar için 100.000–104.000 dolar aralığı, riskten ziyade birikim fırsatı olarak öne çıkıyor. Arzın azalması ve talebin artmasıyla birlikte Bitcoin’in kıtlık temelli cazibesi güçleniyor, bu da önümüzdeki döngüde altı haneli seviyelerin sürdürülebilirliğini destekliyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışta: BTC Güvenliği Solana Hızıyla Buluşuyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) altyapısıyla çalışan ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 çözümü olarak öne çıkıyor. Proje, BTC ekosistemini genişletmeyi hedefleyerek düşük maliyetli ve yüksek hızlı akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin üretimi için yeni bir kapı açıyor.

BTC’nin benzersiz güvenliğini Solana’nın yüksek performansıyla birleştiren Bitcoin Hyper, sorunsuz BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi yenilikçi kullanım alanlarını mümkün kılıyor. Ekip, yatırımcı güvenini artırmak için projenin denetimini Consult’a yaptırarak güvenilirlik ve ölçeklenebilirliğe vurgu yaptı.

Projenin ön satışı hızla ivme kazanıyor. Şu ana kadar 14,1 milyon doları aşan yatırım toplandı ve mevcut tahsisat giderek daralıyor. Mevcut aşamada HYPER token fiyatı yalnızca 0,012865 dolar seviyesinde bulunuyor, ancak satış ilerledikçe fiyat kademeli olarak artacak.

HYPER satın almak isteyen yatırımcılar, resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto ya da banka kartı kullanarak kolayca işlem yapabiliyor.

