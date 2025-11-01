Bitcoin Fiyat Tahmini: Kasım’da 160.000 Dolar Mümkün mü?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Piyasa, Kasım ayına girdiğimiz bugün karışık sinyalleri tartmaya devam ederken, Bitcoin (BTC) 110.150 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık %0,72 değer kazandı.

Kısa vadeli belirsizliğe rağmen, BTC’nin uzun vadeli yörüngesi kurumsal birikim ve şirket güveniyle desteklenmeye devam ediyor. Ancak analistler, 100.000 doların altına bir düşüşün piyasa duyarlılığını test edebileceği ve yatırımcı güvenini sarsabileceği konusunda uyarıyor.

Piyasa ivmesi, şirket bilançolarının genişlemesi ve kurumsal iyimserlikle destekleniyor. Dünyanın en büyük Bitcoin sahibi şirketi olan Strategy, şimdilik birleşme veya satın alma peşinde koşmayacağını teyit ederek, temel Bitcoin stratejisine odaklanma sinyali verdi.

Bu netlik, yatırımcılara güvence verdi. Şirketin sürdürülebilir büyümeye ve şeffaf operasyonlara olan bağlılığını yansıtması, Strategy hisselerinin Bitcoin performansıyla uyumlu kalmasının iki temel özelliği oldu.

Strategy ve Coinbase Kurumsal Güveni Pekiştiriyor

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, başka Bitcoin hazine şirketlerini satın almanın riskli ve zaman alıcı olacağını vurguladı. Bunun yerine şirket, Bitcoin satın almak, dijital kredi satmak ve finansal şeffaflığı sürdürmek gibi temel güçlü yönlerine odaklanmaya devam edecek. Bünyesindeki 640.808 BTC ile Strategy, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmaya devam ediyor.

CEO Phong Le, satın almaların genellikle gizli risklerle geldiğini ekledi. Karmaşık anlaşmalardan kaçınarak Strategy, verimli, öngörülebilir kalmayı ve uzun vadeli Bitcoin birikimine odaklanmayı hedefliyor; bu da hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar arasında yankı uyandıran bir sinyal.

Bu arada, Coinbase üçüncü çeyrekte (Q3) bilançosuna 2.772 BTC daha ekleyerek, toplam varlıklarını kabaca 1,57 milyar dolar değerinde olan 14.548 BTC’ye çıkardı ve güvenilir bir kurumsal borsa olarak konumunu güçlendirdi. Şirketin Q3 kazançları, işlem ve abonelik gelirlerindeki büyümenin etkisiyle yıllık bazda beş kat artışla 432,6 milyon dolarlık net gelir gösterdi.

Coinbase’in son raporundaki temel rakamlar şunları içeriyor:

Toplam Gelir: 1,9 milyar dolar (Yıllık +%55)

1,9 milyar dolar (Yıllık +%55) İşlem Geliri: 1,05 milyar dolar

1,05 milyar dolar Abonelik Geliri: 746,7 milyon dolar (+%34)

Coinbase’in Bitcoin birikimi, dijital varlıklara uzun vadeli rezervler olarak olan güveni pekiştiriyor. Türevler, tokenleştirilmiş varlıklar ve stablecoin hizmetlerinde genişleyen teklifleri, borsanın geleneksel finans entegrasyonundaki artan rolünü daha da doğruluyor.

Tarihi Veriler Kasım Volatilitesi Konusunda Uyarıyor

Bu güçlü temellere rağmen, Timothy Peterson gibi analistler Kasım ayının tarihsel olarak Bitcoin için volatil bir ay olduğu konusunda uyarıyor. Kripto para birimi 2011, 2014, 2018 ve 2022’de, genellikle likidite sıkışıklığı veya dış şoklarla tetiklenen sert düşüşler yaşadı.

Peterson, bu döngünün tipik olarak 8-20 Kasım arasında ortaya çıktığını ve kurumsal kazançlar ile makroekonomik ayarlamalarla uyumlu olduğunu belirtiyor. Eğer şirketler 2026 kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ederse, yatırımcılar Bitcoin gibi riskli varlıklara olan maruziyetlerini azaltabilir.

Ancak analistler, bu düzeltmelerin tarihsel olarak güçlü ilk çeyrek (Q1) toparlanmalarına zemin hazırladığına dikkat çekiyor, bu da Kasım ortasındaki herhangi bir geri çekilmenin 2026 öncesinde bir alım fırsatı yaratabileceğini gösteriyor.

Bitcoin Teknik Görünümü: Üçgen Kırılması Yaklaşıyor

BTC, 4 saatlik grafikte alçalan bir üçgen formasyonu içinde fiyat hareketini sıkıştırırken, 110.089 dolar civarında işlem görüyor ve %0,4’lük bir gün içi kazanç sergiliyor.

Bu yapıdaki görünüm, alt destek çizgisi 106.375 dolar yakınında sabit kalırken zirvelerin düşmesiyle tanımlanıyor ve genellikle güçlü bir kırılmanın öncesinde gelen piyasa konsolidasyonunu yansıtıyor.

20 periyotluk EMA (Üstel Hareketli Ortalama) dinamik direnç görevi görmeye devam ediyor ve yukarı yönlü denemeleri baskılıyor. Son mum çubuklarının çoğu dönen tepeler ve Doji formasyonları, boğalar ve ayılar kısa vadeli kontrol için savaşırken kararsızlığa işaret ediyor.

Ancak, Ekim ortasından itibaren yükselen trend çizgisi, alıcıların yavaş yavaş devreye girdiğini gösteren ve daha düşük seviyelerde birikime işaret eden ince bir yükseliş sinyali veriyor.

Momentum göstergeleri de bu kurulumu yansıtıyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 46,9’da aşırı satış bölgesinden yukarı doğru kıvrılarak olası bir boğa ayrışmasına işaret ediyor. Eğer fiyat 108.000 doların üzerinde kalırken RSI 50’nin üzerine çıkarsa, bu bir toparlanma aşamasını teyit edebilir.

Şimdilik Bitcoin’in volatilitesi sıkışmış durumda, ancak formasyon yakında bir kırılmanın geleceğini gösteriyor.

İşlem Kurulumu

Giriş: 111.675 doların üzerinde alım (teyit edilmiş kırılma)

111.675 doların üzerinde alım (teyit edilmiş kırılma) Zarar Durdur (Stop-Loss): 106.300 doların altında (trend çizgisi desteği)

106.300 doların altında (trend çizgisi desteği) Hedefler: 116.350 dolar ve 119.750 dolar

Alternatif olarak, 106.300 doların altındaki bir kırılma, momentumu ayılar lehine çevirerek 103.500 dolar ve 100.250 doları hedefleyebilir.

Özünde, Bitcoin sessizce toparlanıyor; yatırımcılar bu daralan aralıktan gelecek belirleyici bir hareket için tetikte olmalı, zira yaklaşan kırılma Kasım ayının piyasa yönünü belirleyebilir.

