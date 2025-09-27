Bitcoin Fiyat Tahmini – İşte Boğaların 60 Bin Doları Korumak İçin Savunması Gereken Kritik Seviyeler

Bitcoin, 115 bin dolar zirvesinden 109.300 dolar seviyelerine gerileyerek baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu düşüş, boğaların kontrolü kaybetme riski taşıdığı yönünde endişeleri artırıyor.

Analistler, belirli destek seviyelerinin kırılması hâlinde fiyatın sert bir şekilde geri çekilebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle 60 bin dolar, uzun vadeli görünüm açısından “kritik savunma hattı” olarak öne çıkıyor.

On-Chain Seviyeler Yakından İzleniyor

Geniş talep bölgesi 104.000–108.000 dolar bandında yer alıyor. Büyük miktarda Bitcoin’in el değiştirdiği bu alan, analistler tarafından “kırılma ya da tutunma bölgesi” olarak tanımlanıyor. Bitcoin bu seviyelerin üzerinde kalırsa toparlanma ihtimali masada kalmaya devam edecek.

Tersine, bu bandın altına net bir kırılım gelmesi durumunda daha derin geri çekilmelerin önü açılabilir. Bu senaryoda 107.300, 105.200 ve 102.800 dolar kısa vadeli destekler olarak öne çıkarken, uzun vadede gözler yeniden 60.000 dolar seviyesine çevrilecek.

Makro ve Kurumsal Dinamikler Öne Çıkıyor

Piyasa hissiyatı son günlerde makro veriler ve kurumsal hamlelerle şekilleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinde acele edilmeyeceğini vurgulayarak yatırımcıların temkinli kalmasına yol açtı. Powell’ın sözleri risk iştahını baskılarken Bitcoin yeniden 110.000 doların altına geriledi.

Kurumsal tarafta ise BlackRock piyasaya güven aşılayan adımlar atıyor. Şirket, Coinbase Prime üzerinden yaklaşık 700 BTC (77 milyon dolar) satın alarak uzun vadeli inancını pekiştirdi. Bu alım, 17 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonlarının vadesi yaklaşırken oluşan volatilite beklentisine rağmen gerçekleşti.

BlackRock ayrıca ürün yelpazesini genişletiyor. 87 milyar dolarlık IBIT fonunun yanında şirket, opsiyon stratejileriyle gelir yaratmayı amaçlayan Bitcoin Premium Income ETF için başvuru yaptı. Analistler bu hamleyi, düzenli getiri arayışındaki yatırımcıları çekmeye yönelik stratejik bir adım olarak görüyor ve Bitcoin’in uzun vadeli yatırım aracı olarak konumunu güçlendireceğini belirtiyor.

Bitcoin Teknik Görünüm: Ayılar Hâlâ Kontrolde

Grafiklere bakıldığında Bitcoin, eylül ortasından bu yana uzanan düşen trend çizgisinin altında sıkışmış durumda. 50 ve 100 periyotluk hareketli ortalamalar 113.000–113.500 dolar bandında güçlü bir direnç alanı oluşturuyor ve bu seviyede ayı lehine bir kesişim dikkat çekiyor.

Son mum formasyonları kararsızlığa işaret ediyor. Küçük gövdeli mumların kümelenmesi, toparlanma girişimlerinin başarısız olduğunu gösterirken geçtiğimiz haftadaki kırmızı mum dizilimi “three black crows” formasyonuna benzer bir görünüm sergiledi — ki bu da ayı piyasası devam sinyali olarak yorumlanıyor.

Gösterge cephesinde RSI 33 seviyesinde, aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde, henüz belirgin bir boğa uyumsuzluğu görülmüyor. Bu tablo, fiyat 113.000 dolar altında kaldıkça kısa pozisyonların avantajlı olduğuna işaret ediyor.

Kısa vadeli giriş bölgesi : 110.000–110.400 dolar

: 110.000–110.400 dolar Stop-loss : 112.500 doların üzerinde

: 112.500 doların üzerinde Hedefler: 107.300 ve 105.200 dolar

Uzmanlar, Bitcoin’in basamak inişi yapan bir fiyat hareketine benzediğini belirtiyor. Her başarısız toparlanma, bir sonraki destek seviyesine doğru düşüş ihtimalini artırıyor. 113.000 doların üzerinde kalıcı bir kırılım gelmedikçe ayılar üstünlüğünü koruyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışta 18,4 Milyon Doları Aştı

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin güvenliğini Solana hız ve ölçeklenebilirliğiyle birleştiren ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 çözümü olma iddiasıyla öne çıkıyor. Solana Virtual Machine (SVM) altyapısını kullanan proje, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) ve hatta yeni meme coin’lerin yaratılmasını mümkün kılmayı hedefliyor.

BTC’nin güvenliği ile Solana’nın yüksek performansını bir araya getiren HYPER, kesintisiz BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi yeni kullanım alanlarının önünü açıyor. Ekip, ölçeklenebilirlik ve güveni önceliklendirdiğini vurgularken, proje bağımsız denetim firması Consult tarafından incelendi.

Ön satışta ivme hızla artıyor. 18,4 milyon doları geride bırakan HYPER, yatırımcılara sınırlı token tahsisi sunuyor. Mevcut aşamada token fiyatı 0,012985 dolar, ancak ilerleyen aşamalarda fiyat kademeli olarak artacak.

Yatırımcılar, HYPER tokenlarını resmi web sitesi üzerinden kripto veya banka kartı ile satın alabiliyor.