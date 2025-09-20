Bitcoin Fiyat Tahmini: FED’in Faiz Kararı BTC’yi Nasıl Etkileyecek?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Hafta sonuna dalgalı bir başlangıç yapan Bitcoin, 116.000 doların üzerinde kalmayı başardı. Gün içi en düşük seviye 116.024 dolar olurken, bu direnç Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimiyle güçlenen risk iştahıyla desteklendi. Böylece lider kripto para üç haftadır süren toparlanma ivmesini koruyor.

Fed’in faiz aralığını %4,00–%4,25 seviyesine çekmesinin yanı sıra gelecek yıllara dair yumuşayan projeksiyonları da dikkat çekti. Tahminlere göre 2025’te %3,6, 2026’da %3,4 ve 2027’de %3,1’lik bir ortanca yol öngörülüyor. Bu durum, yıl sonuna kadar iki kez daha 25 baz puanlık indirim veya tek seferde 50 baz puanlık hamle olasılığını gündeme getiriyor.

Beklenen düşük politika faizleri finansal koşulları gevşetirken, risk eğrisinin uç noktasında yer alan kripto paraların bu ortamda ilk yükselişi hissettiği görülüyor. Kurumsal yatırımcı ilgisinin ve hazine rezervlerinde kripto varlıkların artmasının da etkisiyle, Bitcoin için yapıcı bir zemin oluştuğu belirtiliyor.

Bitcoin Teknik Analizi

Bitcoin (BTC/USD), 4 saatlik grafikte yükselen bir kanal içinde hareket etmeyi sürdürüyor ancak kısa vadede düşüş sinyalleri de dikkat çekiyor. ABCD yükseliş modelini tamamladıktan sonra fiyat, 118.000–119.000 dolar civarındaki kama tepesinden gerileyerek 116.200–116.800 dolar aralığında bir arz bandıyla mücadele ediyor.

50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan 116.050 dolar, günlük toparlanmaları sınırlarken, 200-SMA (~113.350 $) ve 114.400 dolardaki önceki talep seviyeleri kritik destekler olarak öne çıkıyor. Mum grafiklerinde görülen küçük gövdeler ve üst fitiller, tepe tereddütlerini yansıtırken, RSI göstergesi (~47) soğuma momentumunu doğruluyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Analistler, 113.300 doların kırılmaması durumunda daha yüksek dip seviyelerin korunacağını, aksi takdirde fiyatın daha derin bir ortalamaya doğru düşebileceğini belirtiyor.

Öne Çıkan Seviyeler

Destek: 114.400–114.600 $ | 113.350–113.300 $

Direnç: 116.200–116.800 $ | 117.980 $ | 119.150 $

Bitcoin (BTC/USD) Trade Planı

Analistler, Bitcoin (BTC/USD) için kısa vadeli ticaret planını netleştirdi. Destek seviyelerinin kritik olduğu belirtilirken, 114.400–114.600 dolar aralığı yatırımcılar için sabırlı olmayı gerektiren bir bölge olarak öne çıkıyor. 4 saatlik kapanışta yükseliş veya yutma sinyali görülürse, alıcıların arzı emdiğine işaret ederek dipten alım fırsatı yaratabilir.

Risk yönetimi açısından 113.200 doların altına stop emri konulması tavsiye ediliyor. İlk kar alma noktası 116.600 dolar olarak belirlenirken, ikinci hedef 117.980 dolar. Momentum güçlü şekilde değişirse ve fiyat üç beyaz asker formasyonu veya mavi bölgenin üzerinde tutunursa, 119.150 dolara doğru potansiyel bir yükseliş görülebilir.

Öte yandan, üç kara karganın 113.300 doların altında kapanış yapması durumunda yatırımcılara kenara çekilme uyarısı geliyor. Bu senaryo, yükselen kanalın bozulduğunu ve 112.100 dolara doğru alan açıldığını gösteriyor.

Uzmanlar, Fed’in yumuşak para politikası ve artan kurumsal talebin yükseliş olasılığını desteklediğini belirtirken, 116.800 doların üzerindeki onayın bir sonraki yükseliş dalgasının başlangıcını teyit edeceğini vurguluyor.

