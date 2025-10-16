Bitcoin Fiyat Tahmini: Fed’in Faiz İndirimi Ekim Rallisinin Fitilini Ateşleyebilir mi?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 16, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ekim ayı trendi, yatırımcıların Fed’in faiz indirimi yapacağına dair bahisleriyle birlikte yeniden alevlenebilir. CME verilerine göre bu ay içinde faiz indirimi olasılığı %96,7’ye ulaştı. Tarihsel olarak Ekim, Bitcoin için en güçlü aylardan biri olarak öne çıkıyor; 2019’dan bu yana ortalama %20’lik kazanç sağladı.

Kurumsal yatırımcıların şu anda 117 milyar doların üzerinde BTC tutmasıyla birlikte, piyasalarda 110.000 dolar seviyesinin üzerinde bir yükseliş için iyimserlik giderek artıyor.

Fed Faiz İndirimi Beklentisi %96,7’ye Yükseldi – Bitcoin’de Ekim Umudu Yeniden Canlanıyor

Bitcoin’in tarihsel olarak güçlü Ekim performansı, yatırımcıların bu ay yapılacak Fed toplantısında olası bir faiz indirimi beklentisiyle yeniden test edilebilir.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, federal fon oranında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını %96,7 olarak fiyatlıyor. Buna göre faiz oranının %4,00–4,25 aralığından %3,75–4,00 bandına düşmesi bekleniyor. Yalnızca %3,3’lük bir kesim değişiklik beklemiyor. Bu adım, Fed’in bir yılı aşkın süredir ilk kez gevşeme yönünde attığı adım olacak ve zayıflayan ekonomik göstergeler karşısında büyümeyi teşvik etme politikasına geçiş sinyali verebilir.

Daha düşük borçlanma maliyetleri genellikle piyasada likiditeyi artırırken risk iştahını da yükseltiyor, bu da Bitcoin gibi varlıklar için olumlu bir ortam yaratıyor.

2019’dan bu yana Ekim ayları ortalama %20, medyan olarak ise %15 getiriyle Bitcoin için en kazançlı dönemlerden biri oldu. Bu tablo, ayın ilerleyen günlerinde olası bir toparlanmanın zeminini hazırlıyor.

Kurumsal Bitcoin Varlıkları 117 Milyar Doları Aştı – Şirketler BTC’yi Rezerv Varlık Olarak Görmeye Başladı

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik ilgisi yeniden artışta. Bitwise’ın 2025 üçüncü çeyrek “Corporate Bitcoin Adoption Report” raporuna göre halka açık şirketlerin elinde tuttuğu toplam Bitcoin miktarı 1,02 milyon BTC’ye ulaşarak 117 milyar dolar seviyesini aştı. Bu rakam, çeyrek bazında %28’lik bir artış anlamına geliyor.

Üçüncü çeyrekte 48 yeni şirket bilançolarına Bitcoin eklerken, kurumsal BTC sahibi şirket sayısı 172’ye yükseldi, bu da önceki çeyreğe göre %38,7’lik bir artışa işaret ediyor.

Lider konumdaki Strategy 640.031 BTC ile en büyük kurumsal yatırımcı konumunu koruyor. Onu sırasıyla MARA Holdings (52.850 BTC), XXI (43.514 BTC), Metaplanet (30.823 BTC) ve Bitcoin Standard Treasury Company (30.021 BTC) izliyor. Üçüncü çeyreğin en büyük tek alımı, 40.000 BTC ekleyen Strategy’den geldi.

There are almost 40% more public companies holding bitcoin today than there were 3 months ago.



Companies Are Buying Bitcoin, Q3 2025 Edition: pic.twitter.com/R6m1kyaP0H — Bitwise (@BitwiseInvest) October 14, 2025

Bu birikim dalgası, şirketlerin Bitcoin’i artık yalnızca spekülatif bir yatırım aracı değil, stratejik bir rezerv varlık olarak konumlandırmaya başladığını gösteriyor.

Fed’in gevşeme yönlü adım atacağı beklentisi ve artan kurumsal talep, Bitcoin’in Kasım ayında toparlanma ivmesini güçlendirebilir. Para politikasında yumuşama gerçekleşirse, BTC’nin 110.000 doların üzerine yerleşmesi ve likiditenin geri dönmesiyle birlikte 120.000 dolar hedefini test etmesi olası görünüyor.

Bitcoin 109 Bin Dolar Desteği Üzerinde Güç Kazanıyor – 117.600 Dolar Hedefi Masada

Bitcoin (BTC), Ekim başından bu yana alıcıların yoğunlaştığı 109.600 dolarlık üçlü dip bölgesinden toparlanarak 110.040 dolar civarında tutunuyor. Bu seviyeden gelen tepki alımları, fiyat yapısında kısa vadeli bir dönüş sinyali oluştururken, art arda gelen yüksek dipler (higher lows) toparlanmanın zeminini güçlendiriyor.

1 saatlik grafikte BTC, 122.000 dolardan gelen düşen trend çizgisi tarafından baskılanmaya devam ediyor. Kritik direnç bölgesi 112.700–113.000 dolar aralığında bulunuyor. Burada 20 EMA’nın 50 EMA’nın üzerine çıkma girişimi dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma, fiyatı sırasıyla 114.600, 116.100 ve 117.600 dolar seviyelerine taşıyabilir, bu bölgeler aynı zamanda önemli Fibonacci dirençlerine denk geliyor.

RSI göstergesinin 48 seviyesinde oluşan pozitif uyumsuzluk, satış baskısının zayıfladığını işaret ediyor. Son Doji mum formasyonları ise piyasadaki kararsızlığın olası bir yön değişiminin habercisi olabileceğini gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin’in 112.700 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, kısa vadeli yükseliş momentumunu teyit ederken; 109.600 dolar altı kapanışlar fiyatı 107.300 dolara kadar geri çekebilir.

Eğer bu dönüş formasyonu güç kazanırsa, BTC yeniden geniş bir yükselen kanalın içine girebilir ve 117.600 dolar hedefiyle birlikte piyasalarda güvenin geri dönmesini sağlayabilir.

Bitcoin Hyper: Solana Hızıyla Yeni Bir Bitcoin Dönemi mi Başlıyor?

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir soluk getiriyor. Bitcoin hâlâ güvenliğin “altın standardı” olarak konumunu korurken, Bitcoin Hyper onun eksik yanını tamamlamayı hedefliyor: Solana seviyesinde hız.

Solana Virtual Machine (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin tabanlı Layer-2 çözümü olarak inşa edilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiriyor. Sonuç olarak, Bitcoin ağı üzerinde ultra hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) ve hatta meme coin oluşturma imkânı sunuyor — tümü Bitcoin güvenliğiyle korunuyor.

Bağımsız denetim firması Consult tarafından denetlenen proje, güven ve ölçeklenebilirliği merkeze alıyor. İlgi şimdiden büyük: ön satış 23,7 milyon doları aştı ve token fiyatı bir sonraki artıştan önce 0,013115 dolar seviyesinde.

Bitcoin ağındaki aktivite artarken ve verimli BTC tabanlı uygulamalara talep yükselirken, Bitcoin Hyper Bitcoin ile Solana’yı birbirine bağlayan köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli inşa ettiyse, Bitcoin Hyper onu hızlı, esnek ve yeniden eğlenceli hale getirmeye aday görünüyor.