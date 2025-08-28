Bitcoin Fiyat Tahmini: ETF’lere 219 Milyon Dolar Giriş Gerçekleşti, BTC Ne Olur?

Bu hafta pazartesi günü Bitcoin ETF’lerine 219 milyon dolar, Ethereum ETF’lerine ise 444 milyon dolar giriş gerçekleşti. Böylece girişler 663 milyon dolara ulaştı.

Ethereum ETF’lerine girişler dikkat çekti. BlackRock’ın ETHA fonu 314.9 milyon dolar, Fidelity’nin FETH fonu 87.4 milyon dolar ve Grayscale’in Ether Mini Trust fonu ise 53.2 milyon dolar giriş gördü. Grayscale’in ETHE fonu ise 29.1 milyon dolar çıkış gördü.

Etherum ETF’leri art arda üç gün boyunca giriş gördü. Kaynak: Sosovalue

Ethereum ETF işlemleri 3.75 milyar doları görürken, net varlık değeri ise 28.8 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin ETF’leri de küçük kazançlar kaydetti. Fidelity’nin FBTC fonu 65.6 milyon dolar giriş görürken, onu 63.4 milyon dolar ile BlackRock’ın IBIT fonu ve 61.2 milyon dolar ile Ark 21 Shares’in ARKB fonu izledi.

Bitwise, VanEck ve Grayscale’in ürünlerinde de giriş görüldü. Bitcoin ETF’lerinin hiçbiri çıkış kaydetmedi ve toplam işleem hacmi 4.5 milyar dolar seviyesindeydi.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum

ETF girişlerinin artmasıyla birlikte Bitcoin fiyat tahminleri de pozitife döndü. BTC şu anda 113.000 dolar civarında işlem görüyor. 2 saatlik grafiğe bakıldığında varlığın düşen kanal içinde seyrettiği, ancak yükseliş ivmesinin arttığı görülüyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI’nin 60’ın üzerine çıkması talebin arttığını gösteriyor. Öte yandan MACD ise pozitife döndü. Bitcoin fiyatı şu anda 111.900 dolar civarındaki 50 SMA’yı test ediyor. Bu seviye sürekli olarak hem destek hem de direnç olarak hareket etmişti. Bitcoin 116.850 doların üzerine çıkarsa 120.900 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Bitcoin’de Yükseliş Beklentileri Devam Ediyor

Bitcoin 116.850 doların üzerinde kalırsa 120.900 dolar ve 124.500 dolara doğru yükselebilir. Öte yandan Bitcoin’in mevcut performansı, yakında bir yükselişin gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

ETF girişleri, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’in uzun vadeli performansından umutlu olduklarının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Bitcoin’in altı haneli fiyatlara ulaşma ihtimali ise giderek daha fazla benimsenmesine bağlı olacaktır.

Likidite artıp teknik indikatörler iyileşirken, Bitcoin’in bir sonraki yükselişe hazırlandığı düşünülüyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 12.1 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012805 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

