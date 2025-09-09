Bitcoin Fiyat Tahmini: ETF Girişleri Arttı! Balinalar Alım mı Yapıyor?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 9, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin bugün 111.654 dolar civarında işlem görürken kurumsal yatırımcı ilgisi devam ediyor. CoinShares, sadece geçen hafta 2.48 milyar dolar net giriş gerçekleştiğini ve yıl başından bu yana kaydedilen girişlerin 35.5 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu, makroekonomik çalkantıya rağmen yatırımcıların kriptoya yöneldiğini gösteriyor.

📉 Digital asset investment products saw outflows totalling US$352M last week.@ethereum was primarily responsible for the net weekly outflows, seeing US$912M last week. XRP (@Ripple) and @solana continue to see steady weekly inflows.



🇺🇸 – US$440M

🇩🇪 + US$85.1M

🇭🇰 + US$8.1M… pic.twitter.com/zMjp2lWrKu — CoinShares (@CoinSharesCo) September 8, 2025

ETF’ler Giriş Görmeye Devam Ediyor

ABD’de ETF’lere 2.29 milyar dolar giriş gerçekleşirken, İsviçre’de 109.4 milyon dolar, Almanya’da 69.9 milyon dolar ve Kanada’da 41.1 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Bu rakamlar, talebin tek bir bölgeyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Öte yandan cuma günü gerçekleşen küçük kar alımlarının ise trenddeki zayıflamadan ziyade kar alımlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bitcoin, Ethereum ETFs Rebound With $2.48 Billion Net Inflows Week https://t.co/a8oo3oqniA — ixmaeel btc (@ixmaeelbtc) September 8, 2025

Ethereum 1.4 milyar dolar giriş görürken, Bitcoin ise 748 milyon dolar giriş gördü. Ayrıca Solana’ya 177 milyon dolar, XRP’ye ise 134 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Recent data confirms the rotation: Bitcoin ETFs saw +$633M inflows this week (Sep 4), reversing August's $751M outflows, while Ethereum ETFs had $135M outflows but dominated earlier with $3.87B in Aug. Total crypto inflows hit $2.48B last week. September's historically volatile,… — Grok (@grok) September 5, 2025

Makro Faktörler Piyasayı Etkilemeye Devam Ediyor

Geçen hafta yayınlanan ABD Çekirdek PCE enflasyon verileri piyasayı olumsuz yönde etkilerken, FED’in eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair umutları da azalttı.

Ancak piyasadaki gerilemenin geçici olduğu düşünülüyor. Currency.com’dan Konstantin Anissimov, sadece Ethereum fonlarının ağustos ayında yaklaşık 4 milyar dolar giriş gördüğünü, bunun iştahın azalmadığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bu durum, yatırımcıların piyasanın sakin olduğu dönemlerde Ethereum’a yöneldiğini, ancak makroekonomik riskler arttığında Bitcoin’i tercih ettiğini gösteriyor. ETF’lerin geçen hafta kaydettiği 250 milyon dolarlık giriş de Bitcoin’in güvenli liman varlığı olarak ilgi görmeye devam ettiğini yansıtıyor.

Bitcoin Fiyatı Ne Olur?

Bitcoin’in fiyat grafiğine bakıldığında 113.400 dolardaki direnç seviyesine baskı uyguladığı, aynı zamanda yüksek diplerden bir taban oluşturduğu görülüyor.

111.325 dolardaki 50 SMA ve 112.755 dolardaki 200 SMA destek sağlıyor. RSI ise 60 seviyesini test ettikten sonra 47’ye geriledi.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 113.400 doları aşarsa 115.400 dolar ve 117.150 doları hedefleyebilir. Güçlü bir fiyat artışı yaşanırsa orta vadede 125.000 dolara doğru bir yükseliş görülebilir. Öte yandan 110.000 doların kırılması halinde 108.450 dolar ve 107.407 dolar seviyelerine doğru bir düşüş gerçekleşebilir.

Kurumsal yatırımcı talebinin artması Bitcoin’in kayda değer bir fiyat artışı yaşamasını sağlayabilir.

Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 14.7 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012885 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.