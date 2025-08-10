Bitcoin Fiyat Tahmini: El Salvador’un Yeni Yasası Kurumsal Talebi Artırıyor – BTC Fiyatını Ne Bekliyor?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 11, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

El Salvador’un Yatırım Bankacılığı Yasası’nı onaylamasının ardından Bitcoin, kurumsal yatırımcıların yeniden ilgisini çekiyor. 7 Ağustos’ta kabul edilen bu yasa, ülkeyi bölgesel bir kripto merkezi haline getirebilecek bir adım olarak görülüyor.

🇸🇻 BREAKING: El Salvador approves Investment Banking Law. A new legal framework will allow specialized investment banks to operate in the country — regulated, supervised, and focused on complex financing and digital assets like #Bitcoin.#ElSalvador #DigitalAssets… pic.twitter.com/9ourGCt5d3 — NODEMAN 🇸🇻⚡️ (@nodemanbtc) August 9, 2025

Yeni düzenleme, yatırım bankalarını ticari bankalardan ayrı bir kategoriye ayırıyor ve bilançolarında Bitcoin ile diğer dijital varlıkları tutma konusunda daha geniş yetkiler tanıyor. Yeni çerçeve kapsamında lisanslı kurumlar, yalnızca “sofistike yatırımcılar” (ABD’deki akredite yatırımcı kavramına benzer) ile çalışmak şartıyla, yasal para birimi, yabancı para ve dijital varlıklar — BTC dahil — ile faaliyet gösterebilecek.

Bu bankaların en az 50 milyon dolar sermayeye sahip olması ve en az 250.000 dolar yatırım yapılabilir varlığı bulunan, piyasa bilgisine sahip müşterilere hizmet vermesi gerekecek.

El Salvador Dijital Varlıklar Komisyonu Başkanı Juan Carlos Reyes, yasanın bankaların tamamen Bitcoin odaklı kurumlar olarak faaliyet göstermesine imkân tanıdığını söyledi. Bu durum, tokenize tahvillerden stablecoin hizmetlerine ve hatta kripto tabanlı enstrümanlarla büyük ölçekli proje finansmanına kadar birçok kapı açıyor.

Hükümet yanlıları, yasanın önemli yabancı sermaye çekeceğini savunurken; eleştirmenler, faydaların sıradan vatandaşlardan çok büyük şirketlere yarayacağını öne sürüyor.

Stratejik Ortaklıklar Kripto Benimsenmesini Artırıyor

Pro-Bitcoin tutum yalnızca iç reformlarla sınırlı değil. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, kısa süre önce Pakistan’ın kripto ve blok zinciri devlet bakanı Bilal Bin Saqib ile bir araya gelerek ulusal düzeyde benimseme stratejilerini ve madenciliği destekleyecek enerji politikalarını görüştü.

Bölgesel iş birliği de genişliyor. 30 Temmuz’da Bolivya Merkez Bankası, ciddi bir dolar kıtlığı yaşanırken kripto para kullanımını teşvik etmek amacıyla El Salvador’daki düzenleyicilerle bir mutabakat zaptı imzaladı. Tether (USDT) CEO’su Paolo Ardoino’ya göre bu koşullar, Bolivyalıları dolar destekli stablecoin’leri geçerli bir değişim aracı olarak kullanmaya yönlendiriyor.

Bu gelişmeler, El Salvador’un stratejisinin yalnızca iç piyasadaki büyüme ile ilgili olmadığını; aynı zamanda kendisini küresel finans ağlarında konumlandırmayı hedeflediğini gösteriyor. Yatırım Bankacılığı Yasası, kurumsal düzeyde ürünler için bir kapı işlevi görebilir ve ülkeyi, düzenlenmiş Bitcoin erişimi arayan küresel yatırımcılar için cazip bir giriş noktası haline getirebilir.

Bitcoin Teknik Görünümü: Hedef 130 Bin Dolar

Bitcoin fiyat tahmini pozitif görünüyor; BTC, günlük %1,9’luk bir kazançla 118.899 dolardan işlem görüyor ve haftalar süren konsolidasyon sonrası oluşan boğa bayrağı formasyonundan yukarı yönde kırılım gerçekleştirdi.

Hareket, haziran sonundan beri düzenli olarak daha yüksek dipler üreten yükselen trend çizgisi tarafından destekleniyor. 50 günlük SMA, 113.732 dolarda önemli bir dinamik taban görevi görüyor. Momentum göstergeleri yukarıyı işaret ediyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

MACD, boğa kesişiminin ardından pozitife döndü; RSI ise 57 seviyesinde bulunuyor, bu da aşırı alım bölgesine ulaşmadan önce hâlâ yukarı yönlü alan olduğunu gösteriyor.

117.350 dolar üzerindeki kesin kırılım (23,6% Fibonacci düzeltmesi), 123.250 doların test edilmesi için zemin hazırlıyor. Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış, 127.000 dolara ve orta vadede 130.000 dolara giden yolu açabilir, tabii alım baskısı devam ederse.

#Bitcoin Technical Update

BTC breaks out of bullish flag above $117,350, holding trendline + 50-SMA support.

RSI at 57 leaves room to run.

Next key levels: $123.25K → $127K → $130K.

Pullbacks to $115K–$117K could be prime buys. 📈#BTC #Crypto #Trading pic.twitter.com/Pfuhg2c2uU — Arslan Ali (@forex_arslan) August 10, 2025

Fiyatın desteğe geri çekilmesi halinde, 113.678 dolar ve 110.721 dolar seviyeleri (sırasıyla %38,2 ve %50 Fibonacci düzeltmeleri) birikim bölgesi olarak ilgi çekebilir.

Trader’lar için olası bir strateji; 117.000–115.000 dolar aralığındaki düşüşlerde alım, 110.000 dolar altına zarar durdur ve 130.000 dolar hedefiyle işlem açmak olabilir.

Makro rüzgarlar ve ETF girişleri, El Salvador’un kurumsal hamleleriyle uyum sağlarsa, Bitcoin yıl sonuna doğru çok daha büyük bir yükselişin zeminini hazırlıyor olabilir; bu da yeni bir parabolik yükselişin başlangıcına işaret edebilir.

Yeni Ön Satış: Bitcoin Hyper ($HYPER) — Bitcoin Güvenliği ile Solana Hızını Birleştiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) ile güçlendirilmiş ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 ağı olarak, Bitcoin ekosistemini hızlı, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin üretimiyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın performansıyla birleştirerek, sorunsuz BTC köprüleme özelliğiyle güçlü yeni kullanım alanlarının kapısını aralıyor. Proje, Consult tarafından denetlenmiş olup ölçeklenebilirlik, sadelik ve güven esas alınarak inşa edilmiştir.

Yatırımcı ilgisi hızla artıyor; ön satış şimdiden 8,1 milyon doları aştı ve yalnızca küçük bir tahsis miktarı kaldı.

HYPER token’ları şu anda yalnızca 0,0126 $ fiyatla alınabiliyor, ancak bu fiyat önümüzdeki 3 gün içinde yükselecek.

HYPER token’ları, resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto para veya banka kartı ile satın alınabiliyor.