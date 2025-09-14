Bitcoin Fiyat Tahmini: Büyük Boğa Döngüsünün Fitili Ateşleniyor mu?

Bitcoin haftanın son gününde %4 artışla 115.323 dolardan işlem görüyor. Kurumsal talep toparlanmanın arkasındaki en büyük etken olarak öne çıkıyor.

12 Eylül’de spot Bitcoin ETF’lerine 642 milyon dolarlık giriş gerçekleşti ve bu, üst üste iki gün güçlü alım anlamına geliyor. Haftalık bazda girişler 2,3 milyar dolara ulaştı; bu süreçte Fidelity’nin FBTC’si ve BlackRock’ın IBIT’i başı çekti.

Fidelity günlük 315 milyon dolarlık giriş kaydederken, BlackRock 264 milyon dolar çekti. IBIT, 3,2 milyar dolarlık işlem hacmiyle ABD’nin en aktif Bitcoin ETF’i konumunu güçlendirdi.

Bu yükseliş, yatırımcıların yaklaşan toplantıda Fed’in faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle aynı döneme denk geliyor. Piyasalar 25 baz puanlık indirimi fiyatlarken, 50 baz puanlık daha büyük bir adım ihtimali de masada.

Faizlerin düşmesi finansal koşulları gevşetecek ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara olan talebi artıracak. Tarihsel olarak Bitcoin, güvercin para politikası ortamlarında güçlü performans sergilemişti.

On-Chain Veriler Balina Birikimine İşaret Ediyor

ETF girişlerinin yanı sıra on-chain veriler de büyük yatırımcıların Bitcoin biriktirdiğini ortaya koyuyor. Balinalar son aylarda 237.000’den fazla BTC eklerken, küçük yatırımcıların ise kâr satışına yöneldiği görülüyor. Fiyat dalgalanmalarına rağmen aktif adres sayısının yüksek seyretmesi dikkat çekiyor.

Analistlere göre bu tür balina birikimleri genellikle parabolik yükselişlerin habercisi oluyor; büyük yatırımcılar sürecin ilk sürükleyicileri olurken, perakende alıcıların katılımıyla ivme artıyor.

Piyasa genelinde iyimserlik devam ediyor. Altcoin Sezonu Endeksi yükselişini sürdürürken, sermayenin farklı varlık sınıflarına kaydığı gözleniyor. Ancak kurumların ölçeğini büyütmesiyle birlikte ilk kazananın her zaman Bitcoin olduğu vurgulanıyor.

Bitcoin Fiyatında Teknik Görünüm Olumlu

Teknik cephede Bitcoin fiyat tahmini yükseliş yönünde. Günlük grafikte Eylül boyunca etkili olan düşen kanal yukarı kırıldı. Fiyat, 50 günlük hareketli ortalamanın ($114.509) üzerine çıkarak $117.500 seviyesini test ediyor. Güçlü yeşil mumlar, boğa yutan formasyonu ve 59 seviyesindeki RSI yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor.

Analistlere göre BTC, hacim desteğiyle $117.500’ü aşarsa sırasıyla $119.500, $122.200 ve $124.500 seviyelerine doğru yeni hedefler açılacak. Aşağı yönde ise $114.800 kısa vadeli destek, $110.856 ise kritik yapısal taban olarak öne çıkıyor.

Kısa vadeli işlem yapanlar için $117.500 üzerinde alım pozisyonları öne çıkarken, $114.500 altında stop seviyeleri izlenebilir. Uzun vadeli yatırımcılar açısından ise güçlü ETF girişleri ve Fed’in faiz indirimlerinden gelecek likidite desteğiyle birlikte Bitcoin’in yıl sonuna doğru $130.000 seviyelerine doğru bir rallinin zeminini hazırladığı görüşü öne çıkıyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışta 15,6 Milyon Doları Aştı

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) üzerine inşa edilen ilk Bitcoin odaklı Layer 2 ağı olarak öne çıkıyor. Proje, BTC’nin güvenliğini Solana’nın yüksek hız ve düşük maliyet avantajlarıyla birleştirerek akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) ve hatta meme coin üretimi için altyapı sunmayı hedefliyor.

Yeni çözüm, kullanıcıların Bitcoin’i hızlı ve düşük ücretlerle köprülemesine olanak tanırken, ölçeklenebilir dApp geliştirmelerinin de önünü açıyor.

Güvenlik ve şeffaflığa önem veren ekip, projeyi yatırımcılara güven sağlamak amacıyla Consult tarafından denetletti.

Ön satışta büyük ilgi gören HYPER, şimdiden 15,6 milyon doları geçti. Mevcut aşamada token fiyatı $0,012915 seviyesinde bulunuyor ve ilerleyen süreçlerde kademeli olarak artış gösterecek.

HYPER token’ları resmi Bitcoin Hyper internet sitesi üzerinden kripto veya banka kartıyla satın alınabiliyor.