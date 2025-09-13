Bitcoin Fiyat Tahmini: Büyük Birikim Dalgası Kapıda mı?

Bitcoin ($BTC), 116.030 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi 47,5 milyar dolar, piyasa değeri ise 2,31 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın en büyük kripto varlığı manşetleri domine etmeye devam ederken, bugünkü kurumsal anlatının merkezinde tek bir isim öne çıkıyor: Michael Saylor.

Ağustos 2020’de o dönem MicroStrategy’nin (şimdiki adıyla Strategy) CEO’su olan Saylor, yazılım yöneticisinden Bitcoin benimsemesinin küresel sembolüne dönüşmüştü. O dönemde şirketin nakit rezervlerinden 250 milyon doları Bitcoin’e ayırarak enflasyon risklerine ve doların değer kaybına karşı önlem aldığını açıkladı.

Bu adım, bir halka açık şirketin o güne kadarki en büyük Bitcoin alımı olarak tarihe geçti ve kurumsal finansın yönünü değiştirdi.

MicroStrategy bununla da kalmadı. Kısa sürede 175 milyon dolar, 50 milyon dolar ve dönüştürülebilir tahvillerle finanse edilen 650 milyon dolarlık ek alımlarla milyar dolarlık bir Bitcoin portföyü oluşturdu.

Saylor için Bitcoin bir kumar değil, parasal değer kaybına karşı bir korunma aracıydı. Ona göre bu “sermaye korumasıydı.” Bitcoin’i ünlü bir benzetmeyle “siber uzayda Manhattan” diye tanımladı: nadir, kırılmaz ve küresel.

Eleştirmenler bu stratejiyi “sorumsuz” buldu, volatilite ve borçlanma risklerine dikkat çekti. Destekçileri ise “dahi bir hamle” olduğunu savundu. Saylor, 2013’te Bitcoin’i küçümseyen ve “çevrimiçi kumar gibi yok olup gideceğini” söyleyen tweet’ini ise yıllar sonra “tarihin en pahalı tweet’i” diye nitelendirdi. MicroStrategy’nin Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi hâline gelmesi bu ironiye damga vurdu.

Kurumsal Genişleme ve Piyasa Etkisi

2020’den itibaren Saylor vites yükseltti, agresif Bitcoin alımları için yapılandırılmış finansman araçlarını devreye soktu. 2021’in başlarına gelindiğinde şirket bu stratejiyi finanse etmek için 2 milyar doların üzerinde borçlanmıştı. Düzenli alım (dollar-cost averaging) yöntemiyle düşüş dönemlerinde bile alımları sürdürdü ve Bitcoin’in spekülasyondan öte “nesiller boyu değer saklama aracı” olduğu tezini güçlendirdi.

Sonuçlar çarpıcıydı. 2020-2024 arasında Strategy’nin hisse performansı sık sık S&P 500’ü, hatta bazı dönemlerde Bitcoin’in kendisini bile geride bıraktı. Yatırımcılar şirketi artık bir yazılım firması olarak değil, halka açık bir Bitcoin yatırım aracı olarak görmeye başladı. 2025’in başına gelindiğinde şirket, Bitcoin’in sabit arzının %2’sinden fazlasını, yani yaklaşık yarım milyon BTC’yi kontrol ediyordu. Bu da 50 milyar doların üzerinde bir değere denk geliyordu.

Böylece kurumsal ve kurumsal olmayan alıcıların sınırlı arz için rekabeti daha da şiddetlendi; yalnızca 2025’in ilk beş ayında şirketler ve kurumlar 25 milyar doların üzerinde Bitcoin yatırımı yaptı.

Haziran 2025’te MicroStrategy’nin 1,05 milyar dolar değerinde 10.100 BTC alımı, şirketin kurumsal hazine yönetiminde yeni bir model olarak rolünü pekiştirdi. Ancak bu strateji tartışmalara da yol açtı. Borçlanma ve hisse ihracı yoluyla yapılan alımlar, uzun vadeli finansal riskler ve hisse sulandırma konusunda soru işaretleri doğurdu. Analistler arasında görüş birliği yoktu; kimileri şirketin bilançosunu daha dayanıklı kıldığını savunurken, kimileri ani bir fiyat düşüşünün kırılganlığı artıracağını öne sürdü.

Tüm risklere rağmen, Saylor’ın Wall Street’i dönüştürdüğü netti. Bitcoin’i marjinal bir deneyden, ana akım bir hazine varlığına dönüştürdü.

Bitcoin (BTC) Teknik Görünüm ve Gelecek Beklentisi

Bitcoin için fiyat tahminleri yükseliş yönünde kalmaya devam ediyor. BTC’nin teknik göstergeleri birikim sürecini desteklerken, fiyat 116.000 dolarda seyrediyor. Ağustos’tan bu yana momentumu baskılayan alçalan kanaldan çıkış yapıldı.

114.547 dolar seviyesindeki 50 günlük EMA’nın üzerinde seyreden BTC, yükseliş momentumu yakaladı. 93.704 dolardaki 200 günlük EMA ise uzun vadeli güçlü bir taban oluşturuyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Destek bölgesinde oluşan boğa yutan formasyonu, alıcı ilgisinin yeniden güçlendiğini teyit ederken; direnç üstü kapanış getiren breakout mumuyla yükseliş ivmesi devam etti. RSI 59 seviyesinde bulunuyor; bu da pozitif momentumu işaret ederken aşırı alım bölgesine girilmediğini gösteriyor. 116.000 dolar pivotunun üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ilk direnç 119.500 dolarda, sonraki hedef ise 122.200 dolarda.

Öte yandan, olası bir reddedilme durumunda fiyat 114.800 doları ya da 110.150 doları test edebilir. Ancak 112.000 doların üzerinde kalındığı sürece yükselen dipler formasyonu bozulmayacak.

Kısa vadeli yatırımcılar için 116.000 doların üzerinde açılacak pozisyonlar, 114.000 doların altında stop-loss ile 119.500 ve 122.200 dolar hedefleri doğrultusunda avantajlı bir risk-getiri oranı sunuyor. Uzun vadeli yatırımcılar için ise bu görünüm, daha geniş çaplı bir rallinin erken evresi olabilir. Birikim trendinin sürmesi durumunda 130.000 dolara yönelik projeksiyonlar giderek daha güçlü hale geliyor.

Genel Değerlendirme

On-chain veriler bu görünümü destekliyor. Borsalardaki rezervler, kurumların coinleri soğuk cüzdanlara çekmesiyle azalmaya devam ederken; balina cüzdanları ise düzenli net girişler sergiliyor. Saylor tarzı kurumsal benimsemenin etkisiyle birlikte, arz sıkışıklığı anlatısı göz ardı edilemeyecek bir hal alıyor.

İleriye bakıldığında asıl soru Bitcoin’in yükselip yükselmeyeceği değil, Saylor’ın stratejisinin sektörler arasında ne kadar yankı bulacağı. Daha fazla şirket bilançolarına Bitcoin eklerse, kurumsal taban ciddi şekilde yükselebilir ve bu da BTC’nin altı haneli fiyatlara yönelmesi için zemin hazırlayabilir.

Şimdilik Bitcoin hem spekülatif bir varlık hem de devam eden bir deney olarak görülüyor. Ancak Saylor haklı çıkarsa, ortaya koyduğu strateji yalnızca cesur değil, küresel sermaye yönetimi açısından devrimsel bir adım olabilir.

