Bitcoin Fiyat Tahmini: Bu Şirket BTC’den Milyarlar Kazandı – Wall Street Kriptoya mı Akın Ediyor?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin bugün 114.895 dolardan işlem görürken piyasa değeri ise 2.28 trilyon dolar seviyesinde. Bu arada Wall Street’in en tutucu şirketlerinden biri Bitcoin sayesinde milyarlar kazandı.

94 yıllık yatırım fonu yöneticisi Capital Group, 1 milyar dolarlık yatırımını 6 milyar dolara dönüştürdü. Şirket, doğrudan Bitcoin satın almak yerine bilançolarında BTC bulunduran şirketlere yatırım yaptı.

NEW: 🇺🇸 Capital Group turned $1B into $6B+ with its investments in Bitcoin treasury companies 🤯 pic.twitter.com/TYiOhz8swt — Roxom TV (@RoxomTV) September 15, 2025

25 yıldır Capital Group’ta çalışan portföy yöneticisi Mark Casey şirketin bu hamlesine öncülük etti. Andreessen Horowitz ile konuşan Casey, Bitcoin’in bugüne kadar yaratılmış “en havalı şey” olduğunu söyledi.

Capital Group, 2021 yılında MicroStrategy’den 500 milyon dolarlık hisse satın aldı. Dünyanın en büyük Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy’nin hisse fiyatı beş yılda %2.200’den fazla arttığı için Capital Group’un hissesi de 6.2 milyar doları aştı. Capital Group’un Marathon Digital ve Metaplanet’te de yatırımları bulunuyor.

Bitcoin Hazineleri Büyümeye Devam Ediyor

BitcoinTreasuries.net verilerine göre şu anda şirketlerin değeri 117 milyar dolardan fazla olan 1 milyon BTC’si bulunuyor.

MicroStrategy’nin 636.505 BTC’si, Marathon Digital’in ise 52.000 BTC’si bulunuyor. XXI ve Bitcoin Standard Treasury gibi piyasaya yeni giren isimler de alımlarını sürdürüyor. Aynı zamanda Semler Scientific ve Metaplanet gibi şirketler de 2027 yılına kadar binlerce BTC satın almayı hedeflediklerini duyurdu.

Bitcoin’e yatırım yapan halka açık şirketlerin sayısının artması, benimsemenin bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC’de Hedef 119.500 Dolar mı?

Bitcoin düşen kanalı kırdıktan sonra istikrar kazandı. BTC fiyatı, 114.402 dolardaki 50 günlük EMA’nın güçlendirdiği 116.000 dolar ile 116.750 dolar direnç bölgesinin altında konsolide oluyor.

📊 #Bitcoin is consolidating near $114,800, coiling just under the $116K–$116.7K resistance zone. The breakout above August’s descending channel has shifted momentum, with higher lows forming on the daily chart. RSI at 55 shows strength without being overbought. pic.twitter.com/auVpm6ptBf — Arslan Ali (@forex_arslan) September 15, 2025

Bu direnç bölgesi aşılırsa 119.500 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Momentum indikatörleri de yükseliş senaryosunu destekliyor. Göreceli güç endeksi (RSI) 55 civarında olup, düşüş eğilimi göstermiyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

116.750 doların üzerindeki yutan boğa mumu ile birlikte satın alma baskısının artması durumunda 122.200 dolar ve 124.500 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 114.400 dolar seviyesinin kırılması halinde ise 112.000 dolar ya da 108.250 dolara doğru bir düşüş gerçekleşebilir.

If bulls clear $116.7K, BTC could target $119.5K, then stretch to $122.2K–$124.5K. Failure to hold $114.4K risks retests at $112K and $108.2K. Trade setup: buy dips above $114.5K with stops under $112K. A clean move through $119.5K could set up a run toward $130K. #BTCUSD — Arslan Ali (@forex_arslan) September 15, 2025

Bitcoin 119.500 dolar seviyesini aşarsa uzun vadede 130.000 dolara doğru yükselebilir.

Bu arada Capital Group gibi şirketlerin Bitcoin hamleleri, kriptoya duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Wall Street şirketlerinin Bitcoin’e yönelmesiyle birlikte kripto benimsemesinde kayda değer bir artış görülebilir ve bu durum BTC fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 16 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012925 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

