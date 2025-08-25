Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC’de Hedef 200 Bin Dolar mı?

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 25, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ağustos ayı sona ererken Bitcoin 111.100 dolardan işlem görüyor. Bu arada piyasada son günlerde görülen volatiliteye rağmen Strategy’nin Bitcoin alımları devam ediyor. Şirket, sonuncusu bu hafta olmak üzere bu ay 3 kez alım yaptı.

Strategy, 18 Ağustos’ta 51.4 milyon dolar değerinde 430 BTC satın alarak toplam varlıklarını 629.376 BTC’ye çıkardı. SaylorTracker verilerine göre, Strategy’nin Bitcoin pozisyonu %56 arttı. Bu, 25.8 milyar dolar gerçekleşmemiş kazanç anlamına geliyor.

Şirket, daha önceki aylara kıyasla ağustos ayında daha küçük alımlar gerçekleştirdi. Strategy, sadece bu ay toplam 585 BTC satın aldı.

Kurumsal Strateji ve Piyasa Etkisi

Strategy, satın alma stratejisi sayesinde en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı haline geldi, ancak satın alma işlemlerinin piyasada büyük bir etki yaratmadığını söylüyor. Kurumsal hazine yöneticisi SHirish Jajodia, OTC anlaşmaları aracılığıyla gerçekleştirilen BTC alımlarının fiyat üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğunu söyledi.

Jajodia, “Bitcoin’in günlük işlem hacmi 50 milyar dolar. Birkaç gün içinde 1 milyar dolarlık alım yapsanız bile bunun piyasa üzerinde bir etkisi olmaz” dedi.

Öte yandan kurumsal yatırımcıların alımlarının Bitcoin’in döngüsü üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Bu yatırımcıların alımları uzun vadede arzı azaltıyor ve dolaylı olarak taban fiyatı güçlendiriyor. Ancak yatırımcılar, spekülasyonlar ve makroekonomik faktörler kısa vadeli fiyat hareketlerini etkiliyor.

Bu arada Strategy hisseleri volatil fiyat hareketleri sergiliyor. Şirketin hisse fiyatı 325 dolar ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra yeniden 358 dolar seviyesine sıçradı.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin şu anda alçak tepeler ve alçak diplerden oluşan bir düşen kanalın içinde işlem görüyor. 114.615 dolardaki 50 EMA, 100 EMA’nın altında olup negatif ivmeye işaret ediyor. Bitcoin’in yükseliş girişimleri, 116.800 dolar civarındaki mumlar tarafından engellendi.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin’in momentum indikatörleri karışık sinyaller veriyor. RSI 33 seviyesinde olup aşırı satış bölgelerine yaklaşıyor. Öte yandan MACD histogramı ise negatif olup, kısa vadeli trendin satıcıların hakimiyetinde olduğunu gösteriyor. Bitcoin’in destek seviyeleri 110.300 dolar, 108.600 dolar ve 105.150 dolarda bulunuyor.

Bitcoin 113.500 doların üzerine çıkarsa ivme yakalayabilir ve 116.800 doları yeniden test ederek 120.900 dolara doğru toparlanabilir. Analistler, destek seviyelerinin yakınında yutan boğa ya da üç beyaz asker mumlarının Bitcoin’in yükselme ihtimalini artırabileceğini söylüyor.

Uzun vadeli tablo, Bitcoin’in konsolide olduktan sonra 130.000 dolara doğru yükselişe geçebileceğini gösteriyor. Kurumsal yatırımcı talebi ve sınırlı arz, Bitcoin’in uzun vadeli potansiyelini güçlendiriyor.

Bitcoin 200 Bin Doları Görebilir mi?

Birçok şirket Bitcoin’i sadece bir yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda rezerv varlığı olarak görüyor. Kurumsal yatırımcı alımları ve grafiklerin olumlu sinyaller vermesi nedeniyle Bitcoin’in bir sonraki döngüde 200.000 doları görebileceğine dair tahminler var. Şimdilik Bitcoin volatil fiyat hareketleri sergilemeye devam ediyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 11.9 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012795 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.