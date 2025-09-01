Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC’de 2020 Benzeri Talep Artışı Görülüyor – 250.000 Dolara Geri Sayım Başladı mı?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 1, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin şu anda 109.127 dolardan işlem görüyor, 24 saatlik işlem hacmi ise 38 milyar doları aştı. Fiyat son 24 saatte %0,10 yükseldi. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların alım yaptığı görülüyor. Analistler, bu hareketin 2020’de Bitcoin’i tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyan ralliye benzediğini söylüyor.

Bitwise verilerine göre Temmuz ve Ağustos aylarında 28 yeni şirket Bitcoin hazinesine eklendi ve toplamda 140.000 BTC satın alındı. Bu rakam, yıllık yeni üretilen Bitcoin arzına neredeyse eşit.

Öte yandan, kurumsal yatırımcılar yalnızca 2025’te 690.000 BTC satın aldı. Bu, aynı dönemde üretilen coin miktarının altı katından fazla. Bireysel yatırımcılar ve balinalar da biriktiriyor.

Major Bitcoin Breakout Could be Brewing as Retail and Institutions Stack ‘Relentlessly’

Bitcoin accumulation by retail and institutions is hitting highs, with one analyst saying it could set the stage for a major breakout as price steadies near $109,000 pic.twitter.com/mhsTXGEaLa — FissionX (@fissionx_) September 1, 2025

Analistlere göre her iki grubun aynı anda alım yapması Bitcoin fiyatını güçlü biçimde yukarı taşıyor. Arzın talebi karşılayamamasıyla birlikte yukarı yönlü yolun daha da olası hale geldiği ifade ediliyor.

Öne çıkan birikim verileri:

Bireysel yatırımcılar ve balinalar aynı anda alım yapıyor.

Temmuz–Ağustos’ta şirketler 140.000 BTC aldı.

2025’te kurumlar toplamda 690.000 BTC satın aldı.

Metaplanet Bitcoin Hazinesini Büyütüyor

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, en agresif alıcılardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, kısa süre önce 112 milyon dolar değerinde 1.009 BTC daha satın alarak varlıklarını ikiye katladı ve toplam 20.000 BTC’ye ulaştı. Mevcut değerlemelerle bu hazine 2,15 milyar doların üzerinde ediyor ve Metaplanet’i dünyadaki en büyük altı kurumsal Bitcoin sahibi arasına sokuyor.

#Metaplanet Expands #Bitcoin Holdings!@Metaplanet_JP $MTPLF has acquired an additional 1,009 BTC for approximately $112M and now it is the 6th largest Bitcoin treasury.



Updated Treasury:

• Total holdings: 20,000 $BTC

• Current value: $2.18 Billion

• Acquired for: $2.05… pic.twitter.com/xyg7zB5iPQ — Crypto Miners (@CryptoMiners_Co) September 1, 2025

Şirket yalnızca üç ay önce 10.000 BTC’ye sahipti. Şimdi ise yıl sonu hedefini 30.000 BTC olarak güncelledi. Bu hedefe ulaşmak için Metaplanet, yurtdışında 550 milyon yeni hisse satışı planladığını ve 130 milyar yenden fazla kaynak yaratmayı amaçladığını duyurdu. Fonların büyük kısmı Bitcoin alımlarına ayrılacak. Şirket, dijital varlıklar konusunda uzun vadeli iyimserliğini koruyor.

Bu agresif hamle, yalnızca Metaplanet’in hazinesini büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda Bitcoin’in yükseliş potansiyeline duyulan derin güveni de gösteriyor. Bu da Bitcoin’i hem bir güvence hem de büyüme fırsatı olarak gören küresel yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Bitcoin Teknik Görünüm ve Fiyat Tahmini

Bitcoin grafiği, Ağustos ortasından bu yana düşen kanal içinde konsolide oluyor. Üst direnç 111.350–113.500 dolar aralığında yer alırken, kısa vadeli destek 107.335 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bunun altında 105.150 ve 103.350 dolar öne çıkıyor. Fiyat şu anda 110.538 dolardaki 50-EMA’nın hemen altında, 112.869’daki 200-EMA ise yukarı yöndeki zorluğu artırıyor. Mum formasyonları küçük gövdeli ve kararsızlık gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI 46 seviyesinde, momentum zayıf ancak hafif bir pozitif uyumsuzluk kısa vadeli bir toparlanmaya işaret ediyor. MACD yatay seyrediyor; alıcılar devreye girerse momentum tersine dönebilir.

111.350 doların üzerinde bir kırılma, trendi boğaların lehine çevirerek fiyatı 113.500–115.700 dolar bandına taşıyabilir. Tersi durumda, dirençten gelen bir reddedilme fiyatı yeniden 107.335 dolar seviyesine ve altına çekebilir.

Trader’lar için net bir senaryo öne çıkıyor: 111.350 dolar üzerinde long pozisyonlar açıp 115.700 doları hedeflemek. Aksi durumda reddedilme, 107.335 dolara doğru short pozisyonları destekleyebilir.

İleriye dönük olarak, birikim trendi ve şirketlerin yoğun alımları büyük resimde iyimserliği koruyor. Eğer kurumlar ve bireysel yatırımcılar bu hızda alım yapmaya devam ederse, Bitcoin yalnızca bu kanaldan çıkmakla kalmayıp geçmiş döngülerde olduğu gibi önümüzdeki haftalarda 250.000 dolara kadar yükselebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışta – Bitcoin Güvenliği Solana Hızıyla Buluşuyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 çözümü olmayı hedefliyor. Proje, Bitcoin ekosistemini genişleterek yüksek hızda ve düşük maliyetli akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) ve hatta meme coin üretimi için yeni bir alan açıyor.

Bitcoin’in eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren HYPER, BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi yeni kullanım alanlarına kapı aralıyor. Ekip, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliğe vurgu yaparken, proje Consult tarafından denetlenerek yatırımcılara güven sağladı.

Ön satışta güçlü bir ivme yakalandı. HYPER, şimdiden 13,2 milyon doları aştı ve yalnızca sınırlı miktarda token dağıtımı kaldı. Bugünkü aşamada HYPER token fiyatı 0,012835 dolar seviyesinde bulunuyor ancak ön satış ilerledikçe bu rakam artacak.

HYPER token’ları, resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto veya banka kartı ile satın alınabiliyor.

Ön Satışa Katılmak İçin Tıklayın