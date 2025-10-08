Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC Hayat Sigortası İçin 82 Milyon Dolar Toplandı – Wall Street’in Planı Ne?

Bitcoin cinsinden hayat sigortası sunan şirket, Apollo, Bain Capital, Pantera, Haun Ventures, Stillmark ve Northwestern Mutual gibi önde gelen Wall Street isimlerinden 82 milyon dolar yatırım aldı.

Bu hamle, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın tohum turunu yönettiği 2023’ten bu yana Meanwhile’in toplam finansmanını 120 milyon doların üzerine taşıdı.

Analistler, bu adımı Wall Street’in Bitcoin’i temkinli biçimde benimsemesinin sessizce hızlandığının bir işareti olarak değerlendiriyor; özellikle finans devleri blockchain tabanlı sigorta ve kredi ürünlerini test ederken.

Bermuda merkezli şirket, tamamen Bitcoin cinsinden hayat sigortası poliçeleri sunuyor; bu, geleneksel finansal korumayı dijital varlık yönetimiyle birleştiren bir konsept. Poliçe sahipleri, iki yılın ardından Bitcoin poliçelerinin değerinin %90’ına kadar vergi ödemeden borç alabiliyor; böylece sermaye kazancı tetiklenmeden yeni likidite seçenekleri oluşturuluyor.

JUST IN: Bitcoin life insurer Meanwhile raises $82 million led by Pantera and Haun Ventures.



Meanwhile offers life insurance fully denominated in Bitcoin. 🟧 pic.twitter.com/96aP4sjXeR — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 7, 2025

CEO Zac Townsend, sigortacılar ve BTC destekli ürünler geliştiren varlık yöneticileri arasındaki artan iş birliğine atıfta bulunarak 2025’i “Bitcoin için kurumsal bir yıl” olarak nitelendirdi. Meanwhile, Bitcoin primlerini düzenlenmiş kurumlara ödünç vererek dünyanın en büyük uzun vadeli BTC borç verenlerinden biri konumuna geldi; bu yapı, geleneksel sigortacıların varlık-yükümlülük modellerini yansıtıyor.

Kurumsal benimsemenin hız kazanması ve kriptoya özgü ürünlerin olgunlaşmasıyla birlikte, teknik göstergeler Bitcoin’in fiyat yapısının daha fazla yükseliş momentumunu desteklemeye devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin’in Geleneksel Finans’taki Artan Rolü

Meanwhile’in aldığı yatırım, Bitcoin’in spekülatif işlemlerden düzenlenmiş, getiri sağlayan ürünlere doğru nasıl kaydığını gözler önüne seriyor. Şirketin başarısı, özellikle makroekonomik belirsizlik ve enflasyonun sürdüğü bir ortamda, BTC’ye değer saklama ve teminat varlık olarak artan kurumsal güveni yansıtıyor. Kurumsal yatırımlar, 2025’te Bitcoin ETF’lerinde 60 milyar doları aştı.

Bitcoin ETFs have taken in ~$60 billion since launch pic.twitter.com/UyjkhM5f8Y — James Seyffart (@JSeyff) October 6, 2025

BTC’ye bağlı sigorta ve emeklilik ürünlerinin ise 2026 ortasına kadar yönetilen varlık açısından 10 milyar doları geçmesi öngörülüyor.

Analistler, bu benimsemeyi kısa vadeli bir piyasa dönemi olarak değil, Bitcoin’in finansal ana akıma entegrasyonunda yapısal bir değişim olarak değerlendiriyor.

Kriptoya özgü mekanikleri düzenleyici uyumlulukla birleştirerek, Meanwhile Bitcoin’i vergi verimliliği, likidite ve küresel taşınabilirlik sağlayan işlevsel bir finansal omurga olarak konumlandırıyor.

Bitcoin Günlük Grafik Analizi — Ayı Kelebeği PRZ’ye Yaklaşıyor

Bitcoin, küçük geri çekilmelerine rağmen genel yükseliş trendini koruyarak 122.800 dolar civarında konsolide oluyor. Günlük grafik, $128.000 ile $130.000 arasındaki Potansiyel Dönüş Bölgesi’ne (PRZ) yaklaşan bir Ayı Kelebeği harmonik formasyonunu ortaya koyuyor.

Fiyat hareketi, yukarı yönlü trendini sürdüren 50 günlük SMA ($114.311) ve 100 günlük SMA ($107.702) tarafından iyi destekleniyor. RSI ise 64 seviyesinde, aşırı alım bölgesinden soğuduktan sonra dengeli bir momentum evresini gösteriyor.

Mum formasyonları, kısa vadeli kararsızlığa işaret eden daha küçük gövdelere sahip. $126.240 üzerinde bir kırılma, BTC’yi $130.000 hedefine taşıyabilirken, $121.700 altına düşüş $118.500 seviyesini test edebilir.

Bitcoin Haftalık Grafik Analizi — $160K Yolunda

Haftalık yapı, uzun vadeli yükselen kanal içinde kararlı bir şekilde yükseliş eğiliminde kalıyor. Bitcoin, daha yüksek dipler formasyonuna sadık kalmaya devam ediyor ve $101.161 seviyesindeki 50 haftalık SMA ile $44.729’daki 200 haftalık SMA tarafından destekleniyor. RSI 64 civarında seyrederek momentumun sürdüğünü, aşırı yorulma belirtileri göstermediğini doğruluyor.

Direnç ise $134.487 civarında bulunuyor; bu seviyenin üzerinde bir kırılma, Bitcoin’i 1,618 Fibonacci hedefi olan $171.000’e taşıyabilecek geniş kapsamlı bir ralliyi tetikleyebilir ve ilerleyen aşamalarda $230.000 potansiyel hedef olarak öne çıkıyor.

Yapısal olarak bu durum, Bitcoin’in geçmiş halving sonrası genişlemeleriyle uyumlu; mevcut konsolidasyonun, 2025’e doğru başka bir büyük yükseliş ayağından önce gerçekleşebileceğini gösteriyor.

