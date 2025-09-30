Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC Ekim Ayında Büyük Bir Yükseliş Yaşar mı?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin son 24 saatte %0.86’lık bir fiyat artışı kaydetti ve şu anda 113.117 dolardan işlem görüyor. BTC’nin günlük işlem hacmi ise 64 milyar dolar civarında. Bitcoin’deki bu toparlanma, geçen hafta yaşanan düşüşün ardından gerçekleşti. Analistler, Bitcoin’in ekim ayında daha fazla fiyat artışı yaşayabileceğini düşünüyor.

Kaldıraçlı Pozisyonların Silinmesi Yükselişi Tetikledi

Bitcoin’in 115.600 dolardan 109.500 dolara düşmesi, short pozisyonlardaki artıştan ziyade long pozisyon sahiplerinin pozisyonlarını küçülttüklerini gösteriyor. Vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlar %6.2 düşüşle 39.9 milyar dolara gerilerken, BTC fiyatı ile açık pozisyonlar arasındaki 30 günlük korelasyon ise 0.46 seviyesinde. Bu, kaldıraçlı pozisyonların silindiğini ve istikrarlı bir yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor.

Spot piyasadaki sermaye akışları da yatırımcıların birikim yaptığını gösteriyor. Son 30 günde merkezi borsalardan 170.000 BTC çıktı. Bu, satış baskısının azaldığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ekim Ayında Yükseliş Yaşanır mı?

LMAX Group’tan Joel Kruger, Bitcoin’in genellikle ekim ayında %22, kasım ayında ise %46 değer kazandığını söyledi. Bitcoin’in 2013’ten beri en iyi performans gösterdiği aylar ekim ve kasım ayları oldu. Kriptoya yönelik düzenlemelerin netleşmesi ve kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte Bitcoin’in ivme kazanabileceği düşünülüyor.

🚨News: @Strategy, formerly known as MicroStrategy, has purchased 196 Bitcoin for $22.1 million. It now holds 640,031 $BTC valued at $47.35 billion.



The purchase was partly funded by selling $MSTR, $STRF, and $STRD shares. Michael @saylor repeated “Always Be Stacking” and plans… pic.twitter.com/YBn5GU974t — Crypto Coin Show (@CryptoCoinShow) September 29, 2025

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, geçen hafta yaşanan düşüş sırasında 22.1 milyon dolar değerinde 196 BTC satın aldı. Şirket şu anda 47 milyar dolar değerinde 640.031 BTC’ye sahip. Kurumsal yatırımcıların alımlarını sürdürmesi, Bitcoin fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum

Bitcoin’in iki saatlik grafiğine bakıldığında düşen kanalın kırıldığı görülüyor. BTC fiyatı 112.720 dolardaki 100 SMA’nın üzerinde tutunuyor.

RSI 83 civarındaki aşırı alım seviyelerinden 56 seviyesine geriledi. Bitcoin’in teknik görünümü kararsızlığa işaret ediyor ancak henüz trend dönüşüne ilişkin bir sinyal yok.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 112.600 dolar ile 113.000 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa 114.741 doları test edebilir. Bu seviye aşılırsa 116.150 dolara ve 117.850 dolara doğru bir yükseliş gerçekleşebilir. Ancak 112.600 dolar seviyesi kırılırsa 111.047 dolar, 110.350 dolar ve 108.700 dolara doğru doğru bir düşüş görülebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 18.6 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012985 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

