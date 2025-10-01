Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC Ekim Ayında 120 Bin Doları Aşar mı?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin son 24 saatte %0.16’lık bir düşüş kaydetti ve şu anda 114.285 dolardan işlem görüyor. BTC’nin 24 saatlik işlem hacmi ise 58.2 milyar dolar seviyesinde. Piyasa değeri açısından en büyük kripto para konumunda olan BTC hafif bir gerileme yaşamış olsa da kilit destek seviyelerinin üzerinde tutunuyor.

Bitcoin’in Kullanım Durumlarına İlişkin Tartışmalar

Bitcoin Core v30‘un yayınlanması beklenirken Bitcoin topluluğu ikiye ayrıldı. Bunun 80 baytlık OP_RETURN veri sınırını kaldırması bekleniyor. Bu değişiklik, finans dışı verilerin doğrudan blok zincirinde depolanmasına imkan tanıyabilir.

Ancak bu hamlenin Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin vizyonuyla çeliştiği yönünde eleştiriler var. Öte yandan bunun BTC üzerindeki uygulamalar için yeni fırsatlar yaratacağını düşünenler de var.

Medium ✍️: Bitcoin Core v30 Is About to Change the Network Forever



The newly released RC2 candidate of Bitcoin Core v30 proposes the removal of the 80-byte cap on OP_RETURN, allowing up to ~4MB of data to be embedded in each transaction output.



🔥 Why it matters:



Bitcoin could… pic.twitter.com/2MJI0WKFL0 — Coin Medium (@Thecoinmedium) September 29, 2025

Bu anlaşmazlıklar, BTC’nin katı kurallar yerine teşvikler aracılığıyla geliştiğini gösteriyor. Ticari çıkarlar konusunda uyarılar varken, geliştiriciler ve madenciler ise olası gelir akışlarına ve yeni kullanım durumlarına odaklanıyor.

Tim Draper’dan Bitcoin Yorumu

Milyarder yatırımcı Tim Draper, perakende satıcıların nihayetinde sadece Bitcoin kabul edeceğini söyledi. Michael Saylor liderliğindeki Strategy de dahil olmak üzere birçok şirket Bitcoin’in uzun vadeli değer deposu olarak görürken, Draper ise büyük perakende satıcıların Bitcoin ödemelerini kabul etmesinin organik harcamaları tetikleyeceğini söylüyor.

Draper, bugüne kadar kripto alanının önemli isimleri arasında yer alan Coinbase ve Robinhood’a yaptığı yatırımlarla sözlerini eyleme döktü.

Billionaire Tim Draper says it's irresponsible for businesses NOT to buy Bitcoin and forecasts $250,000 in 2025. pic.twitter.com/jgzCvz3rYH — Fiat Archive (@fiatarchive) September 30, 2025

Bu arada ABD’nin Massachusetts eyaletinin milletvekilleri, eyalet istikrar fonunun %10’una kadarını Bitcoin rezervlerine ayırmaya olanak tanıyan bir yasa tasarısını değerlendiriyor. Tasarı çeşitli engellerle karşılaşsa da Bitcoin’in stratejik rezerv varlığı olarak görüldüğünün bir işareti olarak kabul ediliyor.

Bitcoin Ekim Ayında Yükselir mi?

Düşen kanalı kıran Bitcoin, şu anda 114.154 dolar civarında konsolide oluyor. BTC şu anda 114.741 dolardaki direnç seviyesinin altında işlem görürken, 112.808 dolardaki 100 günlük SMA’dan güçlü bir destek görüyor.

Göreceli güç endeksi (RSI) 80 civarından 60’a geriledi. Bu, yükseliş görünümünün korunmasını sağlayan sağlıklı bir gerileme olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin yüksek dipleri korur ve 114.741 doları aşarsa 116.150 dolar ve 117.850 dolara doğru yükselebilir. Ayrıca ivmenin korunması halinde 120.000 dolar seviyesi görülebilir. Ancak BTC 113.000 doların altına düşerse 112.600 doları ve 111.680 dolardaki 50 günlük SMA’yı görebilir.

Ekim ayında yükseliş yaşanacağına dair beklentiler artarken, Bitcoin’in yanı sıra Ethereum, XRP ve Solana’da da fiyat artışı görülebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 19.4 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.013005 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.