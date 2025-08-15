Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC Daha Fazla Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Bitcoin, bu hafta başında $123.236 direnç seviyesinden geri çekilmesinin ardından $119.040 civarında hafif bir toparlanma gösteriyor. 4 saatlik grafikte fiyat, Ağustos başından bu yana yükseliş trendini yönlendiren geniş bir yükselen kanal içinde hareket ediyor.

$118.753 seviyesindeki 50-SMA dinamik destek görevi görerek günlük geri çekilmeleri durduruyor, $117.335’teki 0,236 Fibonacci düzeltme seviyesi ise yapısal taban olarak işlevini sürdürüyor.

RSI orta 40’lardan toparlanarak satış baskısının azaldığını işaret ederken, MACD histogramı yataylaşıyor ve düşüş momentumunun zayıfladığına dair sinyal veriyor.

Bitcoin bu tabanı $117.300 üzerinde koruyabilirse, boğalar $123.236 direnç bölgesine bir yeni hamle deneyebilir; bir sonraki teknik hedef ise $126.242 olarak öne çıkıyor.

Makro Veriler Traderları Tedirgin Ediyor

Makroekonomik gelişmeler, kısa vadeli piyasa duyarlılığını şekillendirmede kritik rol oynuyor. CME FedWatch Tool verileri, yatırımcıların artık 17 Eylül’deki Fed toplantısında faizleri %4,00–4,25 aralığına düşürme ihtimalini %92,6 olarak fiyatladığını gösteriyor; bu oran, mevcut %4,25–4,50 seviyesinden düşüş anlamına geliyor.

Beklentilerdeki bu kayma, ABD Temmuz Üretici Fiyat Endeksi’nin (+%0,9) 0,2%’lik tahminin üzerinde gelmesi ve haftalık işsizlik başvurularının 224 bin seviyesinde sabit kalması sonrası gerçekleşti.

Gözler şimdi Cuma günü açıklanacak ABD perakende satışları ve tüketici güveni verilerinde. Beklentilerin altında bir veri, risk iştahını artırarak Bitcoin’in üst dirençleri kırması için ihtiyaç duyduğu momentumu sağlayabilir.

Bitcoin (BTC/USD) Teknik Görünümü: $130K Yolunda

Fiyat hareketleri yapısal olarak hala yükseliş sinyali veriyor. Yükselen kanal korunuyor ve her dip seviyesi trendi güçlendiriyor. $126K seviyesinin kırılması, alımları tetikleyecek ve fiyatı psikolojik direnç olan $130K hedefine doğru hızlandıracak. Bu bölge aynı zamanda güçlü arz seviyesini temsil ediyor.

Kanalın üst sınırı, bu kırılmanın gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki çeyreklerde $150K seviyesine işaret ediyor. Öte yandan, $117,300’ün altında bir kapanış, 100-SMA ile örtüşen $113,650 geçersizleşme seviyesini gündeme getirecek ve kısa vadeli yükseliş senaryosunu zayıflatabilir.

Bitcoin (BTC/USD) İşlem Fırsatı

Traderlar için $117,300–$118,000 aralığı, risk/ödül açısından cazip bir alım bölgesi olarak öne çıkıyor. Long pozisyonlar ilk hedef olarak $123,200’ü, ardından $126,200 seviyesini belirleyebilir; koruma amacıyla stop-loss $113,650’nin hemen altına konabilir.

Teknik göstergeler istikrarlı kalırken, Fed’in güvercin eğilimli duruşu ve yaklaşan makro katalizörler, Bitcoin’in bir sonraki büyük hareketini beklenenden önce tetikleyebilir. Boğalar mevcut desteği koruyup momentum kazanırsa, $130K ve üzeri hedefler tekrar gündeme gelebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Bitcoin’in Güvencesi Solana Hızıyla Buluşuyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) ile güçlendirilmiş ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 çözümü olarak dikkat çekiyor. Proje, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin oluşturma imkânı sunarak Bitcoin ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bitcoin’in güvenliği ile Solana’nın performansını birleştiren HYPER, sorunsuz BTC köprüsüyle güçlü yeni kullanım alanlarını mümkün kılıyor. Proje, Consult tarafından denetlenmiş olup ölçeklenebilirlik, basitlik ve güven odaklı olarak tasarlandı.

Yatırımcı ilgisi hızla artıyor; presale şimdiden 9,6 milyon doları aştı ve kalan tahsis miktarı sınırlı.

HYPER tokenları şu anda yalnızca $0,012725’den satışta, ancak fiyatın yakında yükselmesi bekleniyor.

Token satın almak için resmi Bitcoin Hyper web sitesini ziyaret ederek kripto veya banka kartı ile işlem yapabilirsiniz.